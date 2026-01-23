Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что парламент его страны будет голосовать против вступления Украины в ЕС в ближайшие 100 лет. Официальный Киев отреагировал остро и намекнул, что этот план обречен на провал, ведь "хозяин в москве" столько не протянет, передает УНН.

Контекст

Свое очередное скандальное заявление Орбан сделал после внеочередного саммита ЕС. Как сообщает Telex, премьер Венгрии отметил, что согласно определенному документу, Украина должна вступить в Евросоюз до 2027 года.

Однако, по словам Орбана, в Венгрии еще сто лет не будет парламента, который проголосует за членство Украины в ЕС.

Детали

Глава МИД Украины Андрей Сибига, в свою очередь, заявил Орбану, что его план обречен на провал.

Этот план обречен на провал, господин Премьер-министр. Ваш хозяин в Москве не протянет 100 лет, даже если бы вы были готовы пересадить ему все органы - отметил Сибига.

Глава МИД добавил, что в день вступления Украины в ЕС "мы повесим этот заголовок в рамке в Верховной Раде Украины, чтобы помнить о вашей лжи в течение следующих 100 лет".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что политики, которые получают поддержку Европы, но одновременно вредят ее интересам, в том числе, чувствуя себя комфортно в Москве, заслуживают подзатыльника.

