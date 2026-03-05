Американские инженеры интегрировали автономную турель Bullfrog на украинский морской дрон Magura V7
Киев • УНН
Компания Red Cat Holdings совместно с Allen Control Systems представили инновационную версию украинского морского дрона Magura V7, оснащенную «умной» турелью Bullfrog для борьбы с воздушными и надводными целями. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.
Детали
Американский вариант беспилотника, получивший название Variant 7, стал первой платформой в рамках консорциума Red Cat Futures Initiative, где искусственный интеллект полностью управляет процессом обнаружения и наведения оружия на вражеские дроны типа «Шахед». Благодаря интеграции автономной системы, морской дрон теперь способен не только выполнять функции камикадзе, но и обеспечивать активную противовоздушную оборону в открытом море.
Технические преимущества турели Bullfrog и возможности морской платформы
Автономная турель Bullfrog использует компьютерное зрение и алгоритмы искусственного интеллекта для автоматического сопровождения целей, требуя от оператора лишь финальной команды на открытие огня.
Система может быть оснащена различными типами пулеметов, включая M240 и M134 Minigun, и демонстрирует высокую эффективность в уничтожении летательных аппаратов на расстоянии до 800 метров.
Базовая платформа Variant 7, являющаяся лицензионной копией украинской Magura V7, имеет дальность хода более 1400 километров и способна нести до 650 килограммов полезной нагрузки, что делает ее идеальным носителем для таких высокотехнологичных модулей.
Экономическая эффективность и масштабируемость защиты на море
Разработчики отмечают, что сочетание Magura V7 и Bullfrog является экономически выгодным ответом на угрозы от дешевых дронов-камикадзе, поскольку стоимость выстрела из пулемета значительно ниже пуска зенитной ракеты.
Система работает на базе открытой архитектуры MOSA, что позволяет легко объединять беспилотники в «рои» для массированной защиты побережья или корабельных групп. Такой подход создает новый уровень безопасности, где автономные морские роботы способны самостоятельно идентифицировать и нейтрализовать угрозы в реальном времени без постоянного вмешательства человека.
Опыт Украины и перспективы на международном рынке
Хотя турель Bullfrog еще не проходила испытания в условиях реальных боевых действий на территории Украины, сама концепция установки огневых модулей на морские дроны была успешно апробирована украинскими разведчиками на платформах Sea Baby.
