Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
19:36 • 15899 просмотра
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Эксклюзив
4 марта, 15:27 • 27712 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 13:52 • 37731 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
4 марта, 12:44 • 26760 просмотра
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
4 марта, 09:19 • 30246 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 55628 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 80141 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 67367 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 68917 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
Американские инженеры интегрировали автономную турель Bullfrog на украинский морской дрон Magura V7

Киев • УНН

 • 314 просмотра

Компания Red Cat Holdings совместно с Allen Control Systems представили инновационную версию украинского морского дрона Magura V7, оснащенную "умной" турелью Bullfrog. Дрон теперь способен бороться с воздушными и надводными целями, обеспечивая активную противовоздушную оборону.

Американские инженеры интегрировали автономную турель Bullfrog на украинский морской дрон Magura V7
Фото: Blue Ops

Компания Red Cat Holdings совместно с Allen Control Systems представили инновационную версию украинского морского дрона Magura V7, оснащенную «умной» турелью Bullfrog для борьбы с воздушными и надводными целями. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

Американский вариант беспилотника, получивший название Variant 7, стал первой платформой в рамках консорциума Red Cat Futures Initiative, где искусственный интеллект полностью управляет процессом обнаружения и наведения оружия на вражеские дроны типа «Шахед». Благодаря интеграции автономной системы, морской дрон теперь способен не только выполнять функции камикадзе, но и обеспечивать активную противовоздушную оборону в открытом море.

Технические преимущества турели Bullfrog и возможности морской платформы

Автономная турель Bullfrog использует компьютерное зрение и алгоритмы искусственного интеллекта для автоматического сопровождения целей, требуя от оператора лишь финальной команды на открытие огня.

Новейший реактивный дрон рф уничтожен из разработанного ГУР комплекса: показали видео30.05.25, 14:57 • 2503 просмотра

Система может быть оснащена различными типами пулеметов, включая M240 и M134 Minigun, и демонстрирует высокую эффективность в уничтожении летательных аппаратов на расстоянии до 800 метров.

Базовая платформа Variant 7, являющаяся лицензионной копией украинской Magura V7, имеет дальность хода более 1400 километров и способна нести до 650 килограммов полезной нагрузки, что делает ее идеальным носителем для таких высокотехнологичных модулей.

Экономическая эффективность и масштабируемость защиты на море

Разработчики отмечают, что сочетание Magura V7 и Bullfrog является экономически выгодным ответом на угрозы от дешевых дронов-камикадзе, поскольку стоимость выстрела из пулемета значительно ниже пуска зенитной ракеты.

Система работает на базе открытой архитектуры MOSA, что позволяет легко объединять беспилотники в «рои» для массированной защиты побережья или корабельных групп. Такой подход создает новый уровень безопасности, где автономные морские роботы способны самостоятельно идентифицировать и нейтрализовать угрозы в реальном времени без постоянного вмешательства человека.

Опыт Украины и перспективы на международном рынке

Хотя турель Bullfrog еще не проходила испытания в условиях реальных боевых действий на территории Украины, сама концепция установки огневых модулей на морские дроны была успешно апробирована украинскими разведчиками на платформах Sea Baby.

Украинские разработчики поборются за 1,1 млрд долларов от Пентагона: кто стал главным конкурентом05.02.26, 00:12 • 4067 просмотров

Степан Гафтко

