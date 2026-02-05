Украинские разработчики поборются за 1,1 млрд долларов от Пентагона: кто стал главным конкурентом

Две украинские компании - "Генерал Черешня" и Ukrainian Defense Drones Tech Corp - официально вошли в перечень 25 финалистов масштабной программы минобороны США Drone Dominance Program. Проект с общим бюджетом более миллиарда долларов имеет целью насыщение американской армии сотнями тысяч дешевых ударных дронов, и украинские разработчики стали единственными иностранными участниками этого престижного отбора. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

Первый этап конкурса, получивший название Gauntlet ("Испытание"), стартует 18 февраля 2026 года. В течение шести недель военные операторы США будут тестировать решения 25 компаний в реальных полевых условиях. К концу марта количество участников сократится до 12 - именно они получат первые контракты на 150 млн долларов (по 30 тысяч дронов каждая компания по цене около 5000 долларов за единицу). Для украинских производителей это не только технологический вызов, но и борьба с американской бюрократией и стандартами Пентагона.

"Генерал Черешня", известная своими FPV-перехватчиками и дронами с оптоволоконным управлением, уже имеет опыт массового производства (более 55 тысяч единиц для ВСУ). Однако в США им придется играть на "чужом поле" против гигантов, чьи системы уже интегрированы в экосистему минобороны США.

Ключевые соперники на пути к победе

Среди 23 американских компаний-конкурентов аналитики Defense Express выделяют четырех наиболее опасных игроков:

Kratos SRE, Inc. - подразделение оборонного гиганта Kratos Defense, известного стелс-дроном XQ–58 Valkyrie. Хотя компания специализируется на высоких технологиях, она имеет колоссальный опыт работы с госзаказами США.

Auterion Government Solutions - разработчик программного обеспечения Skynode S с машинным зрением, которое уже успешно используется в Украине. Их дрон Artemis ALM–20 является фактическим аналогом "Шахеда" и уже подтвердил эффективность при ударах по тыловым объектам рф.

Neros, Inc. - опытный поставщик, чьи FPV-дроны Archer с дальностью до 20 км уже заказаны американской армией. Компания имеет мощности для производства 1500 единиц в месяц.

Teal Drones - компания, принадлежащая холдингу Red Cat и поставляющая разведывательные коптеры Black Widow. Важно, что Red Cat также продвигает украинские морские дроны Magura V7 на рынке США, что свидетельствует о глубоком понимании обоих рынков.

Программа Drone Dominance рассчитана на четыре фазы до 2028 года, во время которых Пентагон планирует закупить в общей сложности 340 тысяч беспилотников. Для украинских компаний победа в первом этапе будет означать не только финансовый успех, но и фактическое признание украинских технологий стандартом для армий НАТО.

