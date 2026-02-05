$43.190.22
21:10 • 2370 просмотра
Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский
20:17 • 6792 просмотра
Есть риск, что графики отключений могут ухудшаться - Шмыгаль
19:40 • 7914 просмотра
Международный уголовный суд получил запрос на арест чиновников рф за удары по украинской энергетике - СМИ
18:32 • 9556 просмотра
Зеленский анонсировал обмен военнопленных в ближайшее время
4 февраля, 16:19 • 12376 просмотра
Украинская делегация готовит доклад Зеленскому после встречи в Абу-Даби: Умеров назвал работу "продуктивной" и рассказал детали
4 февраля, 15:42 • 14709 просмотра
ЕС одобрил правовую рамку для €90 млрд кредита Украине: определил границы для военных закупок у третьих стран
Эксклюзив
4 февраля, 15:39 • 13048 просмотра
Онкология – не приговор: во всемирный день борьбы против рака врачи напоминают, что стоит знать о недуге каждому
4 февраля, 15:02 • 12804 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение первого дня переговоров в Абу-Даби: продолжение планируется завтра
4 февраля, 10:29 • 19320 просмотра
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
4 февраля, 09:59 • 26125 просмотра
Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров
Графики отключений электроэнергии
Украинские разработчики поборются за 1,1 млрд долларов от Пентагона: кто стал главным конкурентом

Киев • УНН

 • 412 просмотра

Две украинские компании стали единственными иностранными финалистами программы Пентагона Drone Dominance Program. Они будут бороться за контракты на 1,1 млрд долларов, поставляя дроны для армии США.

Украинские разработчики поборются за 1,1 млрд долларов от Пентагона: кто стал главным конкурентом

Две украинские компании - "Генерал Черешня" и Ukrainian Defense Drones Tech Corp - официально вошли в перечень 25 финалистов масштабной программы минобороны США Drone Dominance Program. Проект с общим бюджетом более миллиарда долларов имеет целью насыщение американской армии сотнями тысяч дешевых ударных дронов, и украинские разработчики стали единственными иностранными участниками этого престижного отбора. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

Первый этап конкурса, получивший название Gauntlet ("Испытание"), стартует 18 февраля 2026 года. В течение шести недель военные операторы США будут тестировать решения 25 компаний в реальных полевых условиях. К концу марта количество участников сократится до 12 - именно они получат первые контракты на 150 млн долларов (по 30 тысяч дронов каждая компания по цене около 5000 долларов за единицу). Для украинских производителей это не только технологический вызов, но и борьба с американской бюрократией и стандартами Пентагона.

"Генерал Черешня", известная своими FPV-перехватчиками и дронами с оптоволоконным управлением, уже имеет опыт массового производства (более 55 тысяч единиц для ВСУ). Однако в США им придется играть на "чужом поле" против гигантов, чьи системы уже интегрированы в экосистему минобороны США.

Ключевые соперники на пути к победе

Среди 23 американских компаний-конкурентов аналитики Defense Express выделяют четырех наиболее опасных игроков:

Kratos SRE, Inc. - подразделение оборонного гиганта Kratos Defense, известного стелс-дроном XQ–58 Valkyrie. Хотя компания специализируется на высоких технологиях, она имеет колоссальный опыт работы с госзаказами США.

Auterion Government Solutions - разработчик программного обеспечения Skynode S с машинным зрением, которое уже успешно используется в Украине. Их дрон Artemis ALM–20 является фактическим аналогом "Шахеда" и уже подтвердил эффективность при ударах по тыловым объектам рф.

У российских военных начались проблемы со Starlink - СМИ04.02.26, 23:02 • 3416 просмотров

Neros, Inc. - опытный поставщик, чьи FPV-дроны Archer с дальностью до 20 км уже заказаны американской армией. Компания имеет мощности для производства 1500 единиц в месяц.

Teal Drones - компания, принадлежащая холдингу Red Cat и поставляющая разведывательные коптеры Black Widow. Важно, что Red Cat также продвигает украинские морские дроны Magura V7 на рынке США, что свидетельствует о глубоком понимании обоих рынков.

Программа Drone Dominance рассчитана на четыре фазы до 2028 года, во время которых Пентагон планирует закупить в общей сложности 340 тысяч беспилотников. Для украинских компаний победа в первом этапе будет означать не только финансовый успех, но и фактическое признание украинских технологий стандартом для армий НАТО.

россияне 224 раза применили химические вещества против Украины за январь 2026 года - Генштаб04.02.26, 11:59 • 3362 просмотра

Степан Гафтко

