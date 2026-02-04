У российских военных начались проблемы со Starlink - СМИ
Киев • УНН
Российские Z-паблики сообщают о массовых отключениях терминалов Starlink на фронте, которые, по их словам, якобы затрагивают обе стороны конфликта.
"Началось массовое отключение россиян от Starlink на фронте: информацию подтверждают и наши источники. У украинских бойцов все работает", — пишет издание Times of Ukraine.
Отключения, вероятно, связаны с попытками не дать российским дронам использовать Starlink для атак. Ранее Илон Маск подтвердил, что украинские власти обратились к SpaceX с просьбой ограничить рф использование системы на фронте.
