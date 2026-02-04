$43.190.22
20:17 • 1318 просмотра
Есть риск, что графики отключений могут ухудшаться - Шмыгаль
19:40 • 3324 просмотра
Международный уголовный суд получил запрос на арест чиновников рф за удары по украинской энергетике - СМИ
18:32 • 5486 просмотра
Зеленский анонсировал обмен военнопленных в ближайшее время
16:19 • 10615 просмотра
Украинская делегация готовит доклад Зеленскому после встречи в Абу-Даби: Умеров назвал работу "продуктивной" и рассказал детали
15:42 • 13577 просмотра
ЕС одобрил правовую рамку для €90 млрд кредита Украине: определил границы для военных закупок у третьих стран
Эксклюзив
15:39 • 12573 просмотра
Онкология – не приговор: во всемирный день борьбы против рака врачи напоминают, что стоит знать о недуге каждому
4 февраля, 15:02 • 12472 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение первого дня переговоров в Абу-Даби: продолжение планируется завтра
4 февраля, 10:29 • 19109 просмотра
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
4 февраля, 09:59 • 25882 просмотра
Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров
4 февраля, 09:58 • 19808 просмотра
Украина получила первую партию американского СПГ в 2026 году - Нафтогаз
У российских военных начались проблемы со Starlink - СМИ

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Российские Z-паблики сообщают о массовых отключениях терминалов Starlink на фронте, которые, по их словам, якобы затрагивают обе стороны конфликта.

Российские Z-паблики сообщают о массовом отключении терминалов Starlink на фронте, при этом они утверждают, что перебои затрагивают обе стороны конфликта. Об этом сообщает Astra и отмечает, что причины сбоев неизвестны, передает УНН.

"Началось массовое отключение россиян от Starlink на фронте: информацию подтверждают и наши источники. У украинских бойцов все работает", — пишет издание Times of Ukraine.

Маск отреагировал на обращение Украины по Starlink: ограничения сработали01.02.26, 12:21 • 9502 просмотра

Отключения, вероятно, связаны с попытками не дать российским дронам использовать Starlink для атак. Ранее Илон Маск подтвердил, что украинские власти обратились к SpaceX с просьбой ограничить рф использование системы на фронте.

SpaceX начала блокировать Starlink для российских дронов31.01.26, 23:59 • 10137 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеТехнологии
российская пропаганда
Война в Украине
Старлинк
SpaceX
Илон Маск
Украина