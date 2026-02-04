У російських військових почалися проблеми зі Starlink - ЗМІ
Київ • УНН
Російські Z-пабліки повідомляють про масові відключення терміналів Starlink на фронті, які, за їхніми словами, нібито зачіпають обидві сторони конфлікту.
"Почалося масове відключення росіян від Starlink на фронті: інформацію підтверджують і наші джерела. У українських бійців все працює",— пише видання Times of Ukraine.
Відключення, ймовірно, пов'язані зі спробами не дати російським дронам використовувати Starlink для атак. Раніше Ілон Маск підтвердив, що українська влада звернулася до SpaceX із проханням обмежити рф використання системи на фронті.
