У російських військових почалися проблеми зі Starlink - ЗМІ

20:17 • 1370 перегляди
Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися - Шмигаль
19:40 • 3418 перегляди
Міжнародний кримінальний суд отримав запит на арешт чиновників рф за удари по українській енергетиці - ЗМІ
18:32 • 5550 перегляди
Зеленський анонсував обмін військовополонених найближчим часом
16:19 • 10649 перегляди
Українська делегація готує доповідь Зеленському після зустрічі в Абу-Дабі: Умєров назвав роботу "продуктивною" і розповів деталі
15:42 • 13609 перегляди
ЄС схвалив правову рамку для €90 млрд кредиту Україні: визначив межі для військових закупівель у третіх країн
Ексклюзив
15:39 • 12579 перегляди
Онкологія - не вирок: у всесвітній день боротьби проти раку лікарі нагадують, що варто знати про недугу кожному
4 лютого, 15:02 • 12479 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення першого дня переговорів в Абу-Дабі: продовження планується завтра
4 лютого, 10:29 • 19111 перегляди
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
4 лютого, 09:59 • 25884 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
4 лютого, 09:58 • 19808 перегляди
Україна отримала першу партію американського СПГ у 2026 році - Нафтогаз
Популярнi новини
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 30768 перегляди
Військові КНДР ведуть вогонь по Україні з курської області рф - ГУР4 лютого, 11:55 • 10304 перегляди
В ОАЕ показали перші офіційні кадри з другого раунду переговорів України, США та рф в Абу-ДабіPhoto4 лютого, 13:46 • 17967 перегляди
Світшот принцеси Діани, який став частиною модної історії, знову доступний онлайнPhoto4 лютого, 14:18 • 10906 перегляди
Посли ЄС погодили кредит на 90 мільярдів євро для України - ЗМІ4 лютого, 14:49 • 11655 перегляди
Публікації
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 30850 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 62112 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 62809 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 101944 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 109905 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Марко Рубіо
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Київська область
Об'єднані Арабські Емірати
УНН Lite
Корсет Вайолет Бріджертон: художник по костюмах розкрив деталі створення образуVideo19:58 • 808 перегляди
Палаюче піаніно Меловіна, магічне дерево Джамали та молотивний птах "Ziferblat": у скільки обійшлися поїздки українських артистів на ЄвробаченняVideo18:16 • 2180 перегляди
"Я розплакалася": Наталія Могилевська відповіла на критику щодо виховання доньокPhoto17:19 • 4648 перегляди
Фільм Макджі з Крісом Праттом розкриває дату виходу та перші кадриPhoto16:32 • 4660 перегляди
Ченнінг Татум переніс операцію на плечі та показався в лікарняній палатіPhotoVideo15:33 • 6218 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Серіали

У російських військових почалися проблеми зі Starlink - ЗМІ

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Російські Z-пабліки повідомляють про масові відключення терміналів Starlink на фронті, які, за їхніми словами, нібито зачіпають обидві сторони конфлікту.

У російських військових почалися проблеми зі Starlink - ЗМІ

Російські Z-пабліки повідомляють про масове відключення терміналів Starlink на фронті, при цьому вони стверджують, що перебої зачіпають обидві сторони конфлікту. Про це повідомляє Astra і зауважує, що причини збоїв невідомі, передає УНН.

"Почалося масове відключення росіян від Starlink на фронті: інформацію підтверджують і наші джерела. У українських бійців все працює",— пише видання Times of Ukraine.

Маск відреагував на звернення України щодо Starlink: обмеження спрацювали01.02.26, 12:21 • 9502 перегляди

Відключення, ймовірно, пов'язані зі спробами не дати російським дронам використовувати Starlink для атак. Раніше Ілон Маск підтвердив, що українська влада звернулася до SpaceX із проханням обмежити рф використання системи на фронті.

SpaceX почала блокувати Starlink для російських дронів31.01.26, 23:59 • 10137 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніТехнології
російська пропаганда
Війна в Україні
Starlink
SpaceX
Ілон Маск
Україна