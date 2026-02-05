$43.190.22
Українські розробники позмагаються за 1,1 млрд доларів від Пентагону: хто став головним конкурентом

Київ • УНН

 • 358 перегляди

Дві українські компанії стали єдиними іноземними фіналістами програми Пентагону Drone Dominance Program. Вони змагатимуться за контракти на 1,1 млрд доларів, постачаючи дрони для армії США.

Українські розробники позмагаються за 1,1 млрд доларів від Пентагону: хто став головним конкурентом

Дві українські компанії - "Генерал Черешня" та Ukrainian Defense Drones Tech Corp - офіційно увійшли до переліку 25 фіналістів масштабної програми міноборони США Drone Dominance Program. Проєкт із загальним бюджетом понад мільярд доларів має на меті насичення американської армії сотнями тисяч дешевих ударних дронів, і українські розробники стали єдиними іноземними учасниками цього престижного відбору. Про це повідомляє defense Express, пише УНН.

Деталі

Перший етап конкурсу, що отримав назву Gauntlet ("Випробування"), стартує 18 лютого 2026 року. Протягом шести тижнів військові оператори США тестуватимуть рішення 25 компаній у реальних польових умовах. До кінця березня кількість учасників скоротиться до 12 - саме вони отримають перші контракти на 150 млн доларів (по 30 тисяч дронів кожна компанія за ціною близько 5000 доларів за одиницю). Для українських виробників це не лише технологічний виклик, а й боротьба з американською бюрократією та стандартами Пентагону.

"Генерал Черешня", відома своїми FPV-перехоплювачами та дронами з оптоволоконним керуванням, вже має досвід масового виробництва (понад 55 тисяч одиниць для ЗСУ). Однак у США їм доведеться грати на "чужому полі" проти гігантів, чиї системи вже інтегровані в екосистему міноборони США.

Ключові суперники на шляху до перемоги

Серед 23 американських компаній-конкурентів аналітики Defense Express виділяють чотирьох найбільш небезпечних гравців:

Kratos SRE, Inc. - підрозділ оборонного гіганта Kratos Defense, відомого стелс-дроном XQ–58 Valkyrie. Хоча компанія спеціалізується на високих технологіях, вона має колосальний досвід роботи з держзамовленнями США.

Auterion Government Solutions - розробник програмного забезпечення Skynode S з машинним зором, яке вже успішно використовується в Україні. Їхній дрон Artemis ALM–20 є фактичним аналогом "Шахеда" і вже підтвердив ефективність при ударах по тилових об'єктах рф.

У російських військових почалися проблеми зі Starlink - ЗМІ04.02.26, 23:02 • 3226 переглядiв

Neros, Inc. - досвідчений постачальник, чиї FPV-дрони Archer з дальністю до 20 км уже замовлені американською армією. Компанія має потужності для виробництва 1500 одиниць на місяць.

Teal Drones - компанія, що належить холдингу Red Cat і постачає розвідувальні коптери Black Widow. Важливо, що Red Cat також просуває українські морські дрони Magura V7 на ринку США, що свідчить про глибоке розуміння обох ринків.

Програма Drone Dominance розрахована на чотири фази до 2028 року, під час яких Пентагон планує закупити загалом 340 тисяч безпілотників. Для українських компаній перемога у першому етапі означатиме не лише фінансовий успіх, а й фактичне визнання українських технологій стандартом для армій НАТО.

росіяни 224 рази застосували хімічні речовини проти України за січень 2026 року - Генштаб04.02.26, 11:59 • 3360 переглядiв

Степан Гафтко

