росіяни 224 рази застосували хімічні речовини проти України за січень 2026 року - Генштаб

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Впродовж січня 2026 року російські окупанти 224 рази застосували небезпечні хімічні речовини проти України. Всього з початку повномасштабної агресії зафіксовано понад 12 тисяч випадків застосування небезпечних хімічних речовин. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Ворог переважно застосовував газові гранати типу К-51 та РГ-ВО, споряджені хімічними речовинами CS та CN. Ці гранати належать до засобів боротьби із заворушеннями.

Ці речовини не належать до переліку бойових отруйних речовин смертельної дії, та не є агресивними розчинниками спорядження або засобів індивідуального захисту, а також не призначені для миттєвого летального ураження. У низці держав офіційно використовується правоохоронними органами виключно в мирний час для правоохоронних цілей, зокрема контролю масових заворушень, за умови суворого дотримання визначених норм і обмежень - заявили в Генштабі.

Водночас в умовах бойових дій використання цих речовин є незаконним і небезпечним, оскільки вони викликають сильне подразнення слизових оболонок очей і дихальних шляхів, сльозотечу, кашель, задуху, дезорієнтацію та тимчасову втрату боєздатності.

Відповідно до пункту 5 статті 1 Конвенції про заборону, розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та її знищення, використання таких речовин у якості засобів ведення війни є забороненим - зазначили в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що росіяни можуть застосувати хімічну зброю масового ураження, якщо війна в Україні зайде в глухий кут.