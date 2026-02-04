росіяни 224 рази застосували хімічні речовини проти України за січень 2026 року - Генштаб

$43.190.22
50.950.04
ukenru
07:36 • 3372 перегляди
Politico дізналося про очікування "більш перспективних" переговорів в Абу-Дабі і шансів на "завершення конфлікту"
3 лютого, 22:15 • 21187 перегляди
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
3 лютого, 19:39 • 38500 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
3 лютого, 18:25 • 33497 перегляди
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
3 лютого, 16:50 • 34142 перегляди
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росіяPhoto
Ексклюзив
3 лютого, 16:41 • 32006 перегляди
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
3 лютого, 16:33 • 20265 перегляди
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
3 лютого, 11:49 • 28471 перегляди
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
3 лютого, 11:48 • 34289 перегляди
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
3 лютого, 11:19 • 18138 перегляди
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - МінфінPhoto
Популярнi новини
Французькі прокурори вимагають заборонити Марін Ле Пен участь у виборах на п'ять років4 лютого, 00:13 • 18210 перегляди
Окупанти підриваються на власних мінах у дельті Дніпра – звіт "АТЕШ"05:00 • 4558 перегляди
Снігопади в Японії: кількість жертв зросла до 35 осіб, сніговий покрив перевищує 2, а подекуди й 4 метриPhoto05:46 • 18933 перегляди
На Одещині через атаку рф пошкоджено критичну інфраструктуру, є постраждалий: показали наслідкиPhotoVideo06:41 • 4038 перегляди
Переговори в Абу-Дабі: росіяни не йдуть на жодні поступки щодо України - ISW07:33 • 22900 перегляди
Публікації
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 39584 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 41447 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 80303 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 88953 перегляди
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита2 лютого, 17:09 • 70681 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Ілон Маск
Барак Обама
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Європа
Абу-Дабі
УНН Lite
"Далі більше, але без дітей": Осадча та Горбунов про дев’ять років шлюбу3 лютого, 18:03 • 17543 перегляди
Monokate здивувала новим образом: Катерина Павленко стала платиновою блондинкою перед Нацвідбором на "Євробачення‑2026"Video3 лютого, 16:57 • 17904 перегляди
Лілія Ребрик показала, як її донька займається гімнастикоюPhoto3 лютого, 14:20 • 21002 перегляди
Тарас Цимбалюк зізнався, що реаліті "Холостяк" не виправдало його очікуваньPhoto3 лютого, 11:58 • 27877 перегляди
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto2 лютого, 19:01 • 38391 перегляди
росіяни 224 рази застосували хімічні речовини проти України за січень 2026 року - Генштаб

Київ • УНН

 • 18 перегляди

російські окупанти 224 рази застосували небезпечні хімічні речовини у січні 2026 року, переважно газові гранати К-51 та РГ-ВО. З початку повномасштабної агресії зафіксовано понад 12 тисяч таких випадків.

росіяни 224 рази застосували хімічні речовини проти України за січень 2026 року - Генштаб
Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Впродовж січня 2026 року російські окупанти 224 рази застосували небезпечні хімічні речовини проти України. Всього з початку повномасштабної агресії зафіксовано понад 12 тисяч випадків застосування небезпечних хімічних речовин. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Ворог переважно застосовував газові гранати типу К-51 та РГ-ВО, споряджені хімічними речовинами CS та CN. Ці гранати належать до засобів боротьби із заворушеннями.

Ці речовини не належать до переліку бойових отруйних речовин смертельної дії, та не є агресивними розчинниками спорядження або засобів індивідуального захисту, а також не призначені для миттєвого летального ураження. У низці держав офіційно використовується правоохоронними органами виключно в мирний час для правоохоронних цілей, зокрема контролю масових заворушень, за умови суворого дотримання визначених норм і обмежень

- заявили в Генштабі.

Водночас в умовах бойових дій використання цих речовин є незаконним і небезпечним, оскільки вони викликають сильне подразнення слизових оболонок очей і дихальних шляхів, сльозотечу, кашель, задуху, дезорієнтацію та тимчасову втрату боєздатності.

Відповідно до пункту 5 статті 1 Конвенції про заборону, розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та її знищення, використання таких речовин у якості засобів ведення війни є забороненим

- зазначили в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що росіяни можуть застосувати хімічну зброю масового ураження, якщо війна в Україні зайде в глухий кут.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал та НП
Війна в Україні
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна