россияне 224 раза применили химические вещества против Украины за январь 2026 года - Генштаб

Politico узнало об ожиданиях "более перспективных" переговоров в Абу-Даби и шансах на "завершение конфликта"
3 февраля, 22:15 • 21162 просмотра
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
3 февраля, 19:39 • 38472 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
3 февраля, 18:25 • 33480 просмотра
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
3 февраля, 16:50 • 34126 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
3 февраля, 16:41 • 31999 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
3 февраля, 16:33 • 20260 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
3 февраля, 11:49 • 28468 просмотра
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
3 февраля, 11:48 • 34288 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
3 февраля, 11:19 • 18136 просмотра
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - МинфинPhoto
Французские прокуроры требуют запретить Марин Ле Пен участвовать в выборах на пять лет4 февраля, 00:13 • 18210 просмотра
Оккупанты подрываются на собственных минах в дельте Днепра – отчет "АТЕШ"05:00 • 4558 просмотра
Снегопады в Японии: число жертв возросло до 35 человек, снежный покров превышает 2, а местами и 4 метраPhoto05:46 • 18933 просмотра
В Одесской области из-за атаки рф повреждена критическая инфраструктура, есть пострадавший: показали последствияPhotoVideo06:41 • 4038 просмотра
Переговоры в Абу-Даби: россияне не идут ни на какие уступки по Украине - ISW07:33 • 22900 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 39572 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 41433 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 80289 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 88941 просмотра
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита2 февраля, 17:09 • 70670 просмотра
"Дальше больше, но без детей": Осадчая и Горбунов о девяти годах брака3 февраля, 18:03 • 17537 просмотра
Monokate удивила новым образом: Екатерина Павленко стала платиновой блондинкой перед Нацотбором на "Евровидение-2026"Video3 февраля, 16:57 • 17897 просмотра
Лилия Ребрик показала, как ее дочь занимается гимнастикойPhoto3 февраля, 14:20 • 20996 просмотра
Тарас Цымбалюк признался, что реалити "Холостяк" не оправдало его ожиданийPhoto3 февраля, 11:58 • 27871 просмотра
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причинаPhoto2 февраля, 19:01 • 38386 просмотра
россияне 224 раза применили химические вещества против Украины за январь 2026 года - Генштаб

Киев • УНН

 • 14 просмотра

российские оккупанты 224 раза применили опасные химические вещества в январе 2026 года, преимущественно газовые гранаты К-51 и РГ-ВО. С начала полномасштабной агрессии зафиксировано более 12 тысяч таких случаев.

россияне 224 раза применили химические вещества против Украины за январь 2026 года - Генштаб
Фото: Генеральный штаб ВСУ

В течение января 2026 года российские оккупанты 224 раза применили опасные химические вещества против Украины. Всего с начала полномасштабной агрессии зафиксировано более 12 тысяч случаев применения опасных химических веществ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Враг преимущественно применял газовые гранаты типа К-51 и РГ-ВО, снаряженные химическими веществами CS и CN. Эти гранаты относятся к средствам борьбы с беспорядками.

Эти вещества не относятся к перечню боевых отравляющих веществ смертельного действия и не являются агрессивными растворителями снаряжения или средств индивидуальной защиты, а также не предназначены для мгновенного летального поражения. В ряде государств официально используются правоохранительными органами исключительно в мирное время для правоохранительных целей, в частности контроля массовых беспорядков, при условии строгого соблюдения определенных норм и ограничений

- заявили в Генштабе.

В то же время в условиях боевых действий использование этих веществ является незаконным и опасным, поскольку они вызывают сильное раздражение слизистых оболочек глаз и дыхательных путей, слезотечение, кашель, удушье, дезориентацию и временную потерю боеспособности.

В соответствии с пунктом 5 статьи 1 Конвенции о запрещении, разработке, производстве, накоплении, применении химического оружия и его уничтожении, использование таких веществ в качестве средств ведения войны запрещено

- отметили в Генштабе ВСУ.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что россияне могут применить химическое оружие массового поражения, если война в Украине зайдет в тупик.

Евгений Устименко

