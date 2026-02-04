россияне 224 раза применили химические вещества против Украины за январь 2026 года - Генштаб

Фото: Генеральный штаб ВСУ

В течение января 2026 года российские оккупанты 224 раза применили опасные химические вещества против Украины. Всего с начала полномасштабной агрессии зафиксировано более 12 тысяч случаев применения опасных химических веществ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Враг преимущественно применял газовые гранаты типа К-51 и РГ-ВО, снаряженные химическими веществами CS и CN. Эти гранаты относятся к средствам борьбы с беспорядками.

Эти вещества не относятся к перечню боевых отравляющих веществ смертельного действия и не являются агрессивными растворителями снаряжения или средств индивидуальной защиты, а также не предназначены для мгновенного летального поражения. В ряде государств официально используются правоохранительными органами исключительно в мирное время для правоохранительных целей, в частности контроля массовых беспорядков, при условии строгого соблюдения определенных норм и ограничений - заявили в Генштабе.

В то же время в условиях боевых действий использование этих веществ является незаконным и опасным, поскольку они вызывают сильное раздражение слизистых оболочек глаз и дыхательных путей, слезотечение, кашель, удушье, дезориентацию и временную потерю боеспособности.

В соответствии с пунктом 5 статьи 1 Конвенции о запрещении, разработке, производстве, накоплении, применении химического оружия и его уничтожении, использование таких веществ в качестве средств ведения войны запрещено - отметили в Генштабе ВСУ.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что россияне могут применить химическое оружие массового поражения, если война в Украине зайдет в тупик.