росія може застосувати хімічну зброю масового ураження в Україні, якщо війна зайде в глухий кут - ЗМІ

росія може застосувати хімічну зброю масового ураження, якщо війна в Україні зайде в глухий кут. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Times.

Деталі

російські окупанти використали в Україні небезпечні хімічні речовини понад 9 000 разів з початку повномасштабного вторгнення. З них - 6 540 разів минулого року.

В основному ворог використовував гранати, які наповнені газами для придушення заворушень. Водночас українські і європейські чиновники і ЗМІ заявляють, що росіяни іноді використовували хлорпікрин. Він відомий ще з часів Першої світової війни: це безбарвна речовина з різким запахом, яка є високотоксичною, належить до небезпечних речовин і входить до списку Конвенції про заборону хімічної зброї.

Затяжна або тупикова війна в Україні може підштовхнути кремль до застосування більш небезпечної зброї масового ураження. путін неодноразово брязкав ядерною зброєю, при цьому демонстративно зберігаючи мовчання про хімічну або біологічну зброю масового ураження - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

У МОЗ України заявили, що понад 170 українських медзакладів отримують фінансування за пакетом медгарантій "Готовність до надзвичайних ситуацій". Це дозволяє їм підготуватися до біологічних, хімічних, радіаційних та ядерних загроз.