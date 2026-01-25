$43.170.00
50.520.00
ukenru
10:05 • 82 перегляди
росія може застосувати хімічну зброю масового ураження в Україні, якщо війна зайде в глухий кут - ЗМІ
Ексклюзив
08:49 • 2412 перегляди
Тиждень перезапуску майбутнього: астрологічний прогноз на 26 січня - 1 лютого 2026 року
24 січня, 18:16 • 18710 перегляди
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
24 січня, 16:43 • 36572 перегляди
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Ексклюзив
24 січня, 10:00 • 31240 перегляди
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
24 січня, 07:25 • 40345 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 38351 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 48518 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 45059 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 35744 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
росія може застосувати хімічну зброю масового ураження в Україні, якщо війна зайде в глухий кут - ЗМІ

Київ • УНН

 • 64 перегляди

росіяни понад 9 000 разів використовували небезпечні хімічні речовини в Україні. Затяжна війна може підштовхнути кремль до застосування більш небезпечної зброї.

росія може застосувати хімічну зброю масового ураження в Україні, якщо війна зайде в глухий кут - ЗМІ

росія може застосувати хімічну зброю масового ураження, якщо війна в Україні зайде в глухий кут. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Times.

Деталі

російські окупанти використали в Україні небезпечні хімічні речовини понад 9 000 разів з початку повномасштабного вторгнення. З них - 6 540 разів минулого року.

В основному ворог використовував гранати, які наповнені газами для придушення заворушень. Водночас українські і європейські чиновники і ЗМІ заявляють, що росіяни іноді використовували хлорпікрин. Він відомий ще з часів Першої світової війни: це безбарвна речовина з різким запахом, яка є високотоксичною, належить до небезпечних речовин і входить до списку Конвенції про заборону хімічної зброї.

Затяжна або тупикова війна в Україні може підштовхнути кремль до застосування більш небезпечної зброї масового ураження. путін неодноразово брязкав ядерною зброєю, при цьому демонстративно зберігаючи мовчання про хімічну або біологічну зброю масового ураження

 - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

У МОЗ України заявили, що понад 170 українських медзакладів отримують фінансування за пакетом медгарантій "Готовність до надзвичайних ситуацій". Це дозволяє їм підготуватися до біологічних, хімічних, радіаційних та ядерних загроз.

Євген Устименко

