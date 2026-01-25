$43.170.00
россия может применить химическое оружие массового поражения в Украине, если война зайдет в тупик – СМИ
Эксклюзив
08:49 • 2688 просмотра
Неделя перезапуска будущего: астрологический прогноз на 26 января - 1 февраля 2026 года
24 января, 18:16 • 18839 просмотра
Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios
24 января, 16:43 • 36754 просмотра
Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
Эксклюзив
24 января, 10:00 • 31347 просмотра
Призывы Кличко к выезду из Киева: что происходит с рынком аренды жилья в столице и области
24 января, 07:25 • 40429 просмотра
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59 • 38420 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44 • 48563 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
23 января, 20:34 • 45097 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10 • 35754 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
россия может применить химическое оружие массового поражения в Украине, если война зайдет в тупик – СМИ

Киев • УНН

 • 224 просмотра

россияне более 9 000 раз использовали опасные химические вещества в Украине. Затяжная война может подтолкнуть Кремль к применению более опасного оружия.

россия может применить химическое оружие массового поражения в Украине, если война зайдет в тупик – СМИ

россия может применить химическое оружие массового поражения, если война в Украине зайдет в тупик. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Times.

Детали

российские оккупанты использовали в Украине опасные химические вещества более 9 000 раз с начала полномасштабного вторжения. Из них - 6 540 раз в прошлом году.

В основном враг использовал гранаты, наполненные газами для подавления беспорядков. В то же время украинские и европейские чиновники и СМИ заявляют, что россияне иногда использовали хлорпикрин. Он известен еще со времен Первой мировой войны: это бесцветное вещество с резким запахом, которое является высокотоксичным, относится к опасным веществам и входит в список Конвенции о запрещении химического оружия.

Затяжная или тупиковая война в Украине может подтолкнуть кремль к применению более опасного оружия массового поражения. Путин неоднократно бряцал ядерным оружием, при этом демонстративно сохраняя молчание о химическом или биологическом оружии массового поражения

 - говорится в сообщении.

Напомним

В Минздраве Украины заявили, что более 170 украинских медучреждений получают финансирование по пакету медгарантий "Готовность к чрезвычайным ситуациям". Это позволяет им подготовиться к биологическим, химическим, радиационным и ядерным угрозам.

Евгений Устименко

