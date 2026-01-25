россия может применить химическое оружие массового поражения в Украине, если война зайдет в тупик – СМИ
Киев • УНН
россияне более 9 000 раз использовали опасные химические вещества в Украине. Затяжная война может подтолкнуть Кремль к применению более опасного оружия.
россия может применить химическое оружие массового поражения, если война в Украине зайдет в тупик. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Times.
Детали
российские оккупанты использовали в Украине опасные химические вещества более 9 000 раз с начала полномасштабного вторжения. Из них - 6 540 раз в прошлом году.
В основном враг использовал гранаты, наполненные газами для подавления беспорядков. В то же время украинские и европейские чиновники и СМИ заявляют, что россияне иногда использовали хлорпикрин. Он известен еще со времен Первой мировой войны: это бесцветное вещество с резким запахом, которое является высокотоксичным, относится к опасным веществам и входит в список Конвенции о запрещении химического оружия.
Затяжная или тупиковая война в Украине может подтолкнуть кремль к применению более опасного оружия массового поражения. Путин неоднократно бряцал ядерным оружием, при этом демонстративно сохраняя молчание о химическом или биологическом оружии массового поражения
Напомним
В Минздраве Украины заявили, что более 170 украинских медучреждений получают финансирование по пакету медгарантий "Готовность к чрезвычайным ситуациям". Это позволяет им подготовиться к биологическим, химическим, радиационным и ядерным угрозам.