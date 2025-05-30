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Коррупционный диссонанс в Раде: суд 2 июня продолжит рассмотрение дела обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых
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Коррупционный диссонанс в Раде: суд 2 июня продолжит рассмотрение дела обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых

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Financial Times

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Новейший реактивный дрон рф уничтожен из разработанного ГУР комплекса: показали видео

Киев • УНН

 • 248 просмотра

29 мая 2025 года, мобильный ЗРК ГУР с ракетами Р-73 сбил российский беспилотник «дань-м» над Одесской областью. Дрон упал в Черное море, борьба продолжается.

Новейший реактивный дрон рф уничтожен из разработанного ГУР комплекса: показали видео

Новейший реактивный беспилотник россии уничтожен из ракетного комплекса, разработанного ГУР, - дрон упал в Черное море, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, пишет УНН.

Детали

"29 мая 2025 года для отражения ночной вражеской атаки беспилотников на Одесскую область был успешно применен разработанный специалистами ГУР МО Украины при поддержке иностранных партнеров мобильный зенитно-ракетный комплекс, оснащенный ракетами Р-73", - сообщили в ГУР в соцсетях.

Обучение операторов указанной системы ПВО провели сотрудники украинской военной разведки.

"После обнаружения российского дрона бойцы Сил безопасности и обороны Украины нанесли удар по цели - вражеский новейший реактивный беспилотник, предположительно, "дань-м", уничтожен: он упал в Черное море. Борьба продолжается!" - отметили в ГУР.

Уничтожили вражеские вертолеты Ми-8 и истребители Су-30: ГУР впервые представила новейшие морские дроны Magura15.05.25, 10:12 • 2870 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
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