Новейший реактивный дрон рф уничтожен из разработанного ГУР комплекса: показали видео

Новейший реактивный беспилотник россии уничтожен из ракетного комплекса, разработанного ГУР, - дрон упал в Черное море, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, пишет УНН.

Детали

"29 мая 2025 года для отражения ночной вражеской атаки беспилотников на Одесскую область был успешно применен разработанный специалистами ГУР МО Украины при поддержке иностранных партнеров мобильный зенитно-ракетный комплекс, оснащенный ракетами Р-73", - сообщили в ГУР в соцсетях.

Обучение операторов указанной системы ПВО провели сотрудники украинской военной разведки.

"После обнаружения российского дрона бойцы Сил безопасности и обороны Украины нанесли удар по цели - вражеский новейший реактивный беспилотник, предположительно, "дань-м", уничтожен: он упал в Черное море. Борьба продолжается!" - отметили в ГУР.

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