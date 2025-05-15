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Уничтожили вражеские вертолеты Ми-8 и истребители Су-30: ГУР впервые представила новейшие морские дроны Magura

Киев • УНН

 • 72 просмотра

ГУР впервые представила серию морских дронов Magura, которые способны уничтожать вражеские корабли и самолеты. С помощью дронов уничтожено 15 целей, среди которых 2 вертолета Ми-8 и 2 самолета Су-30.

Уничтожили вражеские вертолеты Ми-8 и истребители Су-30: ГУР впервые представила новейшие морские дроны Magura

В Киеве начальник ГУР генерал-лейтенант Кирилл Буданов с командой специалистов спецслужбы впервые представили серию ударных морских дронов Magura, которые способны уничтожать вражеские корабли и самолеты. Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины, пишет УНН.

Детали

14 мая 2025 года в Киеве начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов с командой специалистов спецслужбы впервые публично представили серию ударных морских дронов Magura:

  • знаменитую “киллерку” кораблей черноморского флота россии Magura V5;
    • мультифункциональную платформу Magura V6P;
      • дрон-ракетоносец Magura V7, который впервые в истории уничтожил вражеский боевой самолет;
        • модель Magura V7, оснащенную боевым пулеметным модулем.

          Дополнение

          Морские дроны Magura - новейшее технологическое оружие, благодаря которому бойцы спецподразделения ГУР Group 13 сумели перевернуть ситуацию в Черном море в пользу Украины.

          В течение двух лет боевого применения различных модификаций дрона Magura мастера военной разведки в общей сложности поразили 17 морских и воздушных целей государства-агрессора россии, 15 из которых полностью уничтожили: в частности ―  два вражеских вертолета Ми-8, два истребителя Су-30, большие корабли чф рф "сергей котов", "ивановец", "цезарь куников" и другие суда. Нанесенный врагу ущерб оценивают в более полумиллиарда долларов. 

          Можем уверенно сказать, что ГУР МО Украины, Group 13, вытеснили черноморский флот рф в пункты их базирования. Они скованы в своих действиях, они не выполняют никаких задач по назначению [...] А 31 декабря 2024 года, я считаю, произошел переломный момент в истории флота ― было уничтожено два российских вертолета Ми-8, один поврежден. Также, как вы знаете, мы уничтожили два самолета

          - сказал командир Group 13 с позывным “Тринадцатый”.

          Напомним

          В декабре 2024 года морской дрон Magura V5 с ракетами Р-73 "SeeDragon" уничтожил российский вертолет Ми-8 возле мыса Тарханкут. Второй вражеский вертолет был поврежден и смог добраться до аэродрома.

          А в мае 2025 года украинские военные впервые в мире уничтожили российский Су-30 морским дроном Magura. Стоимость самолета составляет около 50 миллионов долларов, операцию провели возле новороссийска.

          Ольга Розгон

          Ольга Розгон

          ВойнаТехнологии
          Сухой Су-30
          Ми-8
          Кирилл Буданов
          Украина
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