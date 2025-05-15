Знищили ворожі гелікоптери Мі-8 та винищувачі Су-30: ГУР вперше презентувала новітні морські дрони Magura
Київ • УНН
ГУР вперше презентувала серію морських дронів Magura, які здатні нищити ворожі кораблі та літаки. За допомогою дронів знищено 15 цілей, серед яких 2 вертольоти Мі-8 та 2 літаки Су-30.
В Києві начальник ГУР генерал-лейтенант Кирило Буданов з командою фахівців спецслужби вперше презентували серію ударних морських дронів Magura, які здатні нищити ворожі кораблі та літаки. Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України, пише УНН.
Деталі
14 травня 2025 року в Києві начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов з командою фахівців спецслужби вперше публічно презентували серію ударних морських дронів Magura:
- знамениту “кілерку”
кораблів чорноморського флоту росії Magura V5;
- мультифункціональну платформу Magura V6P;
- дрон-ракетоносій Magura V7, який вперше в історії знищив ворожий бойовий літак;
- модель Magura V7, оснащену бойовим кулеметним модулем.
Доповнення
Морські дрони Magura - новітня технологічна зброя, завдяки якій бійці спецпідрозділу ГУР Group 13 зуміли перевернути ситуацію в Чорному морі на користь України.
Упродовж двох років бойового застосування різних модифікацій дрона Magura майстри воєнної розвідки загалом уразили 17 морських та повітряних цілей держави-агресора росії, 15 з яких повністю знищили: зокрема ― два ворожі гелікоптери Мі-8, два винищувачі Су-30, великі кораблі чф рф "сєрґєй котов", "івановєц", "цезарь куніков" та інші судна. Завдані ворогу збитки оцінюють у понад пів мільярда доларів.
Можемо впевнено сказати, що ГУР МО України, Group 13, витіснили чорноморський флот рф до пунктів їхнього базування. Вони сковані у своїх діях, вони не виконують жодних завдань за призначенням [...] А 31 грудня 2024 року, я вважаю, стався переломний момент в історії флоту ― було знищено два російські гелікоптери Мі-8, один пошкоджено. Також, як ви знаєте, ми знищили два літаки
Нагадаємо
У грудні 2024 року морський дрон Magura V5 з ракетами Р-73 "SeeDragon" знищив російський гелікоптер Мі-8 біля мису Тарханкут. Другий ворожий гелікоптер був пошкоджений та зміг дістатися аеродрому.
А в травні 2025року українські військові вперше у світі знищили російський Су-30 морським дроном Magura. Вартість літака становить близько 50 мільйонів доларів, операцію провели біля новоросійська.