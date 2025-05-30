Новітній реактивний дрон рф знищено з розробленого ГУР комплексу: показали відео

Новітній реактивний безпілотник росії знищено з ракетного комплексу, розробленого ГУР, - дрон впав у Чорне море, повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України, пише УНН.

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"29 травня 2025 року для відбиття нічної ворожої атаки безпілотників на Одещину було успішно застосовано розроблений фахівцями ГУР МО України за підтримки іноземних партнерів мобільний зенітно-ракетний комплекс, оснащений ракетами Р-73", - повідомили у ГУР у соцмережах.

Навчання операторів вказаної системи ППО провели співробітники української воєнної розвідки.

"Після виявлення російського дрона бійці Сил безпеки і оборони України завдали удару по цілі - ворожий новітній реактивний безпілотник, імовірно, "дань-м", знищено: він впав у Чорне море. Боротьба триває!" - наголосили у ГУР.

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