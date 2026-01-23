Орбан резко ответил Зеленскому на слова о "подзатыльнике"

Между лидерами Украины и Венгрии вспыхнул новый публичный конфликт после выступления Владимира Зеленского на форуме в Давосе. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с открытым заявлением в соцсети Х, в котором обвинил украинского президента в нежелании завершать войну и подтвердил непоколебимость своей позиции относительно поставок оружия. Об этом пишет УНН.

Детали

Поводом для обострения стали слова Владимира Зеленского, который во время выступления в Швейцарии заявил, что каждый "Виктор", который пользуется финансовыми ресурсами Европы и одновременно предает ее интересы, "заслуживает подзатыльника". Хотя фамилия не была названа прямо, Виктор Орбан воспринял эти слова как личное оскорбление и "тщательно подобранную лекцию", ответив на них пространной публикацией в социальных сетях.

Письмо Орбана: обвинения и гуманитарные обещания

В своем сообщении венгерский премьер подчеркнул, что считает себя свободным человеком, который служит своему народу, тогда как Зеленского назвал человеком в "отчаянном положении". Орбан добавил, что Украина якобы не хочет прекращать боевые действия, несмотря на посреднические усилия президента США. В то же время он заверил, что Венгрия продолжит принимать беженцев и поставлять энергоресурсы, однако никакой поддержки "военным усилиям" Киева оказывать не будет.

