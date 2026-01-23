$43.180.08
Украина пережила самый тяжелый день для энергосистемы с ноября 2022 года, ситуация сверхтяжелая - Шмыгаль
18:05 • 19260 просмотра
Хотел прорвать границу и чуть не сбил пограничника: водитель автобуса "Кошице-Свалява" оставил пассажиров и побежал в Словакию
22 января, 16:54 • 18163 просмотра
Беспилотники СБУ поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в рф: ориентировочный ущерб достигает 50 млн долларов
22 января, 15:45 • 19201 просмотра
Президент наградил депутата Киевсовета Григория Маленко орденом "За заслуги" III степени
22 января, 14:44 • 18614 просмотра
Зеленский анонсировал двухдневную трехстороннюю встречу Украины, США и рф в ОАЭ
22 января, 14:19 • 17221 просмотра
"Продуктивная и содержательная встреча": Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом в Давосе
22 января, 11:49 • 17504 просмотра
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 33530 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
22 января, 11:14 • 15899 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника
22 января, 10:59 • 16395 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
Орбан резко ответил Зеленскому на слова о "подзатыльнике"

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Между лидерами Украины и Венгрии вспыхнул новый публичный конфликт. Орбан обвинил Зеленского в нежелании завершать войну.

Орбан резко ответил Зеленскому на слова о "подзатыльнике"

Между лидерами Украины и Венгрии вспыхнул новый публичный конфликт после выступления Владимира Зеленского на форуме в Давосе. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с открытым заявлением в соцсети Х, в котором обвинил украинского президента в нежелании завершать войну и подтвердил непоколебимость своей позиции относительно поставок оружия. Об этом пишет УНН.

Детали

Поводом для обострения стали слова Владимира Зеленского, который во время выступления в Швейцарии заявил, что каждый "Виктор", который пользуется финансовыми ресурсами Европы и одновременно предает ее интересы, "заслуживает подзатыльника". Хотя фамилия не была названа прямо, Виктор Орбан воспринял эти слова как личное оскорбление и "тщательно подобранную лекцию", ответив на них пространной публикацией в социальных сетях.

Письмо Орбана: обвинения и гуманитарные обещания

В своем сообщении венгерский премьер подчеркнул, что считает себя свободным человеком, который служит своему народу, тогда как Зеленского назвал человеком в "отчаянном положении". Орбан добавил, что Украина якобы не хочет прекращать боевые действия, несмотря на посреднические усилия президента США. В то же время он заверил, что Венгрия продолжит принимать беженцев и поставлять энергоресурсы, однако никакой поддержки "военным усилиям" Киева оказывать не будет.

Степан Гафтко

