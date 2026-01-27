$43.130.01
Лідер угорської опозиції закликав політичні сили утриматися від виборів, щоб об’єднатися проти Орбана

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Лідер угорської опозиції Петер Мадяр закликав опозиційні партії не брати участь у парламентських виборах, щоб об'єднати зусилля проти прем'єр-міністра Віктора Орбана. Його партія "Тіса" випереджає "Фідес" Орбана на 10% серед визначених виборців.

Лідер угорської опозиції закликав політичні сили утриматися від виборів, щоб об’єднатися проти Орбана

Лідер угорської опозиції Петер Мадяр закликав суперників у антиурядовому таборі утриматися від участі в цьогорічних парламентських виборах, щоб зосередити зусилля на зміні влади і усуненні прем’єр-міністра Віктора Орбана разом із його партією. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Мадяр, чия партія "Тіса" утримує лідерство над давно правлячим "Фідесом" Орбана в кількох опитуваннях, запропонував меншим опозиційним партіям взяти участь у виборчих реформах після голосування 12 квітня, якщо він прийде до влади.

Ми знаємо, що не всі виборці повністю погоджуються з політикою „Тіси" і що після відновлення плюралістичної демократії потрібні партії, які представляють різні ідеології. Але партії, які ризикують розділити опозиційний голос, у підсумку "хочуть залишити Віктора Орбана при владі

- написав Мадяр у Facebook у вівторок.

За даними опитування Zavecz Research, опублікованого у понеділок, "Тіса" випереджає "Фідес" Орбана на 10 процентних пунктів серед визначених виборців. "Тіса" вважає, що їй потрібно перемогти принаймні на 5 пунктів, щоб усунути Орбана, зважаючи на перерозподіл виборчих округів, який, на думку експертів, сприятиме "Фідесу".

Доповнення

Колишній член адміністрації Орбана, Мадяр заснував "Тісу" менш ніж два роки тому, використавши невдоволення виборців через кризу вартості життя, корупцію та неефективне управління. Відтоді він здебільшого об’єднав підтримку опозиції, включно з розчарованими колишніми виборцями "Фідесу", як і він сам.

Хоча деякі опозиційні групи, такі як ліберальна "Momentum", вирішили не брати участі в квітневих виборах, щоб розчистити шлях для "Тіси", інші партії, які раніше безуспішно кидали виклик Орбану, залишаються у гонці.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан вперше з 2010 року ризикує втратити владу14.01.26, 22:05 • 5991 перегляд

Одна з таких партій, DK, набирає 4% підтримки, тоді як MKKP, яка виникла як пародійна організація і раніше обіцяла безкоштовне пиво у разі перемоги, має 3% підтримки, згідно з даними Zavecz. Обидві партії набирають менше 5% – необхідного порогу для потрапляння до парламенту.

MKKP залишиться у виборчій гонці, але закликатиме своїх виборців підтримати "Тісу" у округах, де головна боротьба відбуватиметься між кандидатами "Тіси" та "Фідесу", повідомив новинний сайт HVG, цитуючи директора партії Давіда Надя. Більшість угорців можуть віддати два голоси – один за кандидата до парламенту, інший – за партійний список.

Єдина інша невелика партія з помітною підтримкою – ультраправий "Mi Hazank", який вважається можливим коаліційним партнером "Фідесу". За даними опитування Zavecz, "Mi Hazank" набрав 5%, з похибкою 3,2% у дослідженні, проведеному з 19 по 24 січня.

Угорщина звинувачує Україну у втручанні у вибори та викликає посла26.01.26, 23:20 • 5738 переглядiв

Ольга Розгон

