Прем'єр Угорщини Віктор Орбан вперше з 2010 року ризикує втратити владу

Згідно з результатами січневого опитування центру Median, опозиційна партія "Тиса", очолювана Петером Мадяром, зміцнила свої позиції та наростила відрив від провладної сили "Фідес", яку очолює Віктор Орбан. Про це пише УНН.

Деталі

За два місяці розрив між основними політичними блоками серед активних виборців зріс з 10 до 12 відсоткових пунктів на користь "Тиси". У першій половині січня партія Мадяра відновила зростання, додавши 2% підтримки серед усього населення. Водночас рейтинги "Фідес" стагнують, а передвиборча кампанія партії влади не приносить нових прихильників.

Дослідники зазначають, що Петер Мадяр переважно акумулює голоси колишніх прихильників малих опозиційних партій, фактично поглинаючи "стару опозицію". При цьому підтримка лівих сил, зокрема "Демократичної коаліції", впала до критичного 1%.

Прогнози на вибори 12 квітня

Наразі гарантоване потрапляння до нового парламенту мають лише дві політичні сили - "Тиса" та "Фідес". Навіть радикальна партія "Мі Хазанк", яка раніше мала стабільні показники, зараз балансує на межі прохідного бар'єру.

Поразка Орбана може стати історичним поворотом для Угорщини, оскільки "Тиса" проводить кампанію під гаслами зміни режиму та відновлення проєвропейського курсу країни. Вибори призначені на 12 квітня 2026 року.

