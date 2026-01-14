$43.180.08
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
17:38 • 7858 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
17:29 • 12262 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Ексклюзив
16:42 • 12633 перегляди
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
14:56 • 14260 перегляди
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Ексклюзив
14:35 • 15205 перегляди
Народний депутат Сергій Власенко заявив про політичну помсту НАБУ через роботу ТСК та критику антикорупційних органів
14 січня, 13:56 • 13590 перегляди
Єврокомісія схвалила законодавчий пакет для фінансової підтримки України на €90 млрд: що далі
14 січня, 13:18 • 13810 перегляди
Рада призначила Дмитра Наталуху очільником Фонду держмайна
Ексклюзив
14 січня, 13:16 • 12241 перегляди
Атака НАБУ на Тимошенко це політична розправа і спроба розхитати владу - політолог
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 21193 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан вперше з 2010 року ризикує втратити владу

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Опозиційна партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром збільшила відрив від правлячої партії "Фідес" Віктора Орбана до 12%. Це може призвести до зміни влади в Угорщині вперше з 2010 року.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан вперше з 2010 року ризикує втратити владу

Згідно з результатами січневого опитування центру Median, опозиційна партія "Тиса", очолювана Петером Мадяром, зміцнила свої позиції та наростила відрив від провладної сили "Фідес", яку очолює Віктор Орбан. Про це пише УНН.

Деталі

За два місяці розрив між основними політичними блоками серед активних виборців зріс з 10 до 12 відсоткових пунктів на користь "Тиси". У першій половині січня партія Мадяра відновила зростання, додавши 2% підтримки серед усього населення. Водночас рейтинги "Фідес" стагнують, а передвиборча кампанія партії влади не приносить нових прихильників.

Угорщина не вийде з ЄС, він розвалиться сам - Орбан06.01.26, 12:07 • 6255 переглядiв

Дослідники зазначають, що Петер Мадяр переважно акумулює голоси колишніх прихильників малих опозиційних партій, фактично поглинаючи "стару опозицію". При цьому підтримка лівих сил, зокрема "Демократичної коаліції", впала до критичного 1%.

Прогнози на вибори 12 квітня

Наразі гарантоване потрапляння до нового парламенту мають лише дві політичні сили - "Тиса" та "Фідес". Навіть радикальна партія "Мі Хазанк", яка раніше мала стабільні показники, зараз балансує на межі прохідного бар'єру.

Поразка Орбана може стати історичним поворотом для Угорщини, оскільки "Тиса" проводить кампанію під гаслами зміни режиму та відновлення проєвропейського курсу країни. Вибори призначені на 12 квітня 2026 року. 

Віктор Орбан відклав оголошення кандидата у прем'єри Угорщини на тлі падіння рейтингів10.01.26, 23:59 • 19529 переглядiв

Степан Гафтко

