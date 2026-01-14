$43.180.08
Премьер Венгрии Виктор Орбан впервые с 2010 года рискует потерять власть

Киев • УНН

 • 40 просмотра

Оппозиционная партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром увеличила отрыв от правящей партии "Фидес" Виктора Орбана до 12%. Это может привести к смене власти в Венгрии впервые с 2010 года.

Премьер Венгрии Виктор Орбан впервые с 2010 года рискует потерять власть

Согласно результатам январского опроса центра Median, оппозиционная партия «Тиса», возглавляемая Петером Мадьяром, укрепила свои позиции и нарастила отрыв от провластной силы «Фидес», возглавляемой Виктором Орбаном. Об этом пишет УНН.

Подробности

За два месяца разрыв между основными политическими блоками среди активных избирателей вырос с 10 до 12 процентных пунктов в пользу «Тисы». В первой половине января партия Мадьяра возобновила рост, прибавив 2% поддержки среди всего населения. В то же время рейтинги «Фидес» стагнируют, а предвыборная кампания партии власти не приносит новых сторонников.

Венгрия не выйдет из ЕС, он развалится сам - Орбан06.01.26, 12:07 • 6255 просмотров

Исследователи отмечают, что Петер Мадьяр преимущественно аккумулирует голоса бывших сторонников малых оппозиционных партий, фактически поглощая «старую оппозицию». При этом поддержка левых сил, в частности «Демократической коалиции», упала до критического 1%.

Прогнозы на выборы 12 апреля

Сейчас гарантированное попадание в новый парламент имеют только две политические силы - «Тиса» и «Фидес». Даже радикальная партия «Ми Хазанк», которая ранее имела стабильные показатели, сейчас балансирует на грани проходного барьера.

Поражение Орбана может стать историческим поворотом для Венгрии, поскольку «Тиса» проводит кампанию под лозунгами смены режима и восстановления проевропейского курса страны. Выборы назначены на 12 апреля 2026 года. 

Виктор Орбан отложил объявление кандидата в премьеры Венгрии на фоне падения рейтингов10.01.26, 23:59 • 19529 просмотров

Степан Гафтко

