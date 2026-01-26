$43.140.03
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктов
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Был ли Киев готов к блэкаутам? В прокуратуре рассказали об уголовных производствах, в которых проверяются действия столичных должностных лиц
Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП под Львовом
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет

Киев • УНН

 • 2112 просмотра

Еврокомиссия подтвердила работу над планом процветания для Украины, но без упоминания даты вступления в ЕС. Вопрос вступления рассматривается как гарантия безопасности и элемент процветания.

В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет

В так называемом плане процветания для послевоенной Украины, над которым ЕС работает с США и Украиной, нет ни одного упоминания о дате в контексте обсуждения вступления Украины в блок, сообщила в понедельник во время брифинга пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо, пишет УНН.

Детали

"Действительно, как подтвердила сама президент фон дер Ляйен, мы близки к соглашению с США и с Украиной относительно того, что мы называем единой рамочной программой процветания (Prosperity Framework)", - указала Пиньо.

Впрочем, по ее словам, пока нет никаких новых данных, и как только будет известно о возможной следующей встрече по этому поводу, об этом сообщат.

Что касается обсуждения в рамках этого плана процветания, а также гарантий безопасности, вопроса вступления Украины в ЕС и фиксированной даты для вступления для потенциального мирного плана, пресс-секретарь Еврокомиссии указала, что, как и говорили ранее, "вступление Украины в ЕС само по себе является гарантией безопасности, и поэтому обсуждалось также в контексте гарантий безопасности, а также является элементом процветания для Украины, как только мы наконец получим мирное соглашение в Украине".

"Теперь, что касается конкретных обсуждений с государствами-членами, и, конечно, это будет в контексте и на форуме, соответствующим форумом для этого является Евросовет, я не могу дать вам более четких указаний по этому поводу, но это действительно было частью этих дискуссий в этом контексте", - отметила Пиньо.

Нет, и я думаю, что я также говорила это в пятницу, нет ни одного упоминания о дате, о конкретной дате в этом документе о процветании, который я только что упоминала ранее

- подчеркнула пресс-секретарь Еврокомиссии.

Дополнение

Ранее сообщалось, что якобы мирный план для Украины предусматривает ее вступление в Европейский Союз 1 января 2027 года

Юлия Шрамко

