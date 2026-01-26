$43.140.03
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає

Київ • УНН

 • 700 перегляди

Єврокомісія підтвердила роботу над планом процвітання для України, але без згадки про дату вступу до ЄС. Питання вступу розглядається як гарантія безпеки та елемент процвітання.

У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає

У так званому плані процвітання для повоєнної України, над яким ЄС працює з США та Україною, немає жодного посилання на дату у контексті обговорення вступу України до блоку, повідомила у понеділок під час брифінгу речниця Єврокомісії Паула Піньйо, пише УНН.

Деталі

"Справді, як підтвердила сама президент фон дер Ляєн, ми близькі до угоди зі США та з Україною щодо того, що ми називаємо єдиною рамковою програмою процвітання (Prosperity Framework)", - вказала Піньйо.

Утім, з її слів, наразі немає жодних нових даних, і щойно буде відомо про можливу наступну зустріч з цього приводу, про це повідомлять.

Що стосується обговорення у межах цього плану процвітання, а також гарантій безпеки, питання вступу України до ЄС і фіксованої дати для вступу  для потенційного мирного плану, речниця Єврокомісії вказала, що, як і говорили раніше, "вступ України до ЄС сам по собі є гарантією безпеки, і тому обговорювався також у контексті гарантій безпеки, а також є елементом процвітання для України, як тільки ми нарешті матимемо мирну угоду в Україні".

"Тепер, що стосується конкретних обговорень з державами-членами, і, звичайно, це буде в контексті та на форумі, відповідним форумом для цього є Єврорада, я не можу дати вам більш чітких вказівок щодо цього, але це справді було частиною цих дискусій у цьому контексті", - зазначила Піньйо.

Немає, і я думаю, що я також казала це в п'ятницю, немає жодного посилання на дату, на конкретну дату в цьому документі про процвітання, який я щойно згадувала раніше

- наголосила речниця Єврокомісії.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що нібито мирний план для України передбачає її вступ до Європейського Союзу 1 січня 2027 року

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Європейська комісія
Європейська рада
Європейський Союз
Сполучені Штати Америки
Урсула фон дер Ляєн
Україна