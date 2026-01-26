Вучич: мирний план передбачає вступ України до ЄС 1 січня 2027 року
Київ • УНН
Президент Сербії Александр Вучич заявив, що мирний план для України передбачає її вступ до Європейського Союзу 1 січня 2027 року. Однак він зазначив, що деякі країни-члени ЄС, зокрема Польща, Чехія, Угорщина та Словаччина, не погодяться з цим.
Частиною мирного плану щодо завершення війни в Україні є пункт про вступ країни до Європейського Союзу 1 січня 2027 року. Про це заявив президент Сербії Александр Вучич, повідомляє УНН із посиланням на Novosti.rs.
Деталі
Свою заяву Вучич зробив під час спеціального засідання уряду Сербії.
Зараз вам скажу те, що десь почув, і я б вам цього не говорив, якби це не було правдою. Отже, я дізнався, що частиною мирного плану, якщо його буде досягнуто між росією та Україною, є те, що до виконання плану буде зобов’язана не лише одна сторона, а й значна частина міжнародної спільноти. Одним із пунктів плану є те, що Україна стане членом Європейського Союзу з 1 січня 2027 року - це фактично вже завтра
Водночас, за його словами, на вступ України до ЄС не погодяться деякі країни-члени блоку.
"З цим не погодяться ні Польща, ні Чехія, ні Угорщина, ні Словаччина. Відбудеться зміна процедур - і це буде зроблено силовим шляхом, усупереч регламентам та всім іншим правилам", - сказав Вучич.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що парламент його країни голосуватиме проти вступу України в ЄС у найближчі 100 років.
