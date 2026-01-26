Вучич: мирний план передбачає вступ України до ЄС 1 січня 2027 року

Частиною мирного плану щодо завершення війни в Україні є пункт про вступ країни до Європейського Союзу 1 січня 2027 року. Про це заявив президент Сербії Александр Вучич, повідомляє УНН із посиланням на Novosti.rs.

Свою заяву Вучич зробив під час спеціального засідання уряду Сербії.

Зараз вам скажу те, що десь почув, і я б вам цього не говорив, якби це не було правдою. Отже, я дізнався, що частиною мирного плану, якщо його буде досягнуто між росією та Україною, є те, що до виконання плану буде зобов’язана не лише одна сторона, а й значна частина міжнародної спільноти. Одним із пунктів плану є те, що Україна стане членом Європейського Союзу з 1 січня 2027 року - це фактично вже завтра