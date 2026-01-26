$43.170.00
25 січня, 18:28
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом
25 січня, 16:32 • 17564 перегляди
Ситуація у Києві залишається надскладною - КлименкоPhoto
25 січня, 16:17 • 16905 перегляди
Документ про двосторонні гарантії безпеки зі США готовий на 100% - Зеленський
25 січня, 15:48 • 16189 перегляди
Рейтинг найсильніших армій світу: Україна посіла 20 місце
25 січня, 12:24 • 15560 перегляди
Україна відзначає День Департаменту кібербезпеки СБУ: ключова битва триває" в цифрі"
25 січня, 11:02 • 15189 перегляди
Зеленський обговорив із президентом Литви підтримку енергетики та оборонну співпрацюPhotoVideo
25 січня, 10:05 • 14858 перегляди
росія може застосувати хімічну зброю масового ураження в Україні, якщо війна зайде в глухий кут - ЗМІ
Ексклюзив
25 січня, 08:49 • 15805 перегляди
Тиждень перезапуску майбутнього: астрологічний прогноз на 26 січня - 1 лютого 2026 року
24 січня, 18:16 • 26780 перегляди
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
24 січня, 16:43 • 45129 перегляди
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Вучич: мирний план передбачає вступ України до ЄС 1 січня 2027 року

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Президент Сербії Александр Вучич заявив, що мирний план для України передбачає її вступ до Європейського Союзу 1 січня 2027 року. Однак він зазначив, що деякі країни-члени ЄС, зокрема Польща, Чехія, Угорщина та Словаччина, не погодяться з цим.

Вучич: мирний план передбачає вступ України до ЄС 1 січня 2027 року

Частиною мирного плану щодо завершення війни в Україні є пункт про вступ країни до Європейського Союзу 1 січня 2027 року. Про це заявив президент Сербії Александр Вучич, повідомляє УНН із посиланням на Novosti.rs.

Деталі

Свою заяву Вучич зробив під час спеціального засідання уряду Сербії.

Зараз вам скажу те, що десь почув, і я б вам цього не говорив, якби це не було правдою. Отже, я дізнався, що частиною мирного плану, якщо його буде досягнуто між росією та Україною, є те, що до виконання плану буде зобов’язана не лише одна сторона, а й значна частина міжнародної спільноти. Одним із пунктів плану є те, що Україна стане членом Європейського Союзу з 1 січня 2027 року - це фактично вже завтра

- заявив президент Сербії.

Водночас, за його словами, на вступ України до ЄС не погодяться деякі країни-члени блоку.

"З цим не погодяться ні Польща, ні Чехія, ні Угорщина, ні Словаччина. Відбудеться зміна процедур - і це буде зроблено силовим шляхом, усупереч регламентам та всім іншим правилам", - сказав Вучич.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що парламент його країни голосуватиме проти вступу України в ЄС у найближчі 100 років.

Орбан обіцяє не пускати Україну в ЄС впродовж 100 років: реакція Сибіги не забарилась

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Європейський Союз
Сербія
Чехія
Словаччина
Угорщина
Україна
Віктор Орбан
Польща