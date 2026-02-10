$43.030.02
Рубіо відвідає Угорщину та Словаччину після підтримки Трампом Орбана

Київ • УНН

 • 1560 перегляди

Державний секретар США Марко Рубіо наступного тижня відвідає Угорщину та Словаччину. Цей візит відбувається після того, як Дональд Трамп підтримав Віктора Орбана, який відстає в опитуваннях перед виборами.

Рубіо відвідає Угорщину та Словаччину після підтримки Трампом Орбана

Державний секретар США Марко Рубіо наступного тижня відвідає Угорщину, повідомив Державний департамент США у понеділок, після того, як президент країни Дональд Трамп підтримав лідера правого крила Віктора Орбана, який відстає в опитуваннях напередодні квітневих виборів, повідомляє AFP, пише УНН.

Деталі

Рубіо відвідає Угорщину та Словаччину, також очолювану правим союзником Трампа, після виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, де минулого року віцепрезидент США Джей Ді Венс розкритикував Європейський Союз і підтримав ультраправих на континенті.

Рубіо, якого часто вважають більш цивілізованим обличчям адміністрації Трампа, представлятиме Сполучені Штати в Мюнхені цього року замість Венса.

Поїздка відбувається на тлі нового зростання напруженості між Сполученими Штатами та Європейським Союзом після того, як Трамп розмірковував про анексію Гренландії у Данії, союзника НАТО.

У Будапешті Рубіо "зустрінеться з ключовими угорськими посадовцями, щоб зміцнити наші спільні двосторонні та регіональні інтереси, включаючи нашу відданість мирним процесам для вирішення глобальних конфліктів та енергетичному партнерству між США та Угорщиною", заявив речник Державного департаменту США Томмі Піготт.

Орбан – рідкісний лідер Європейського Союзу, який має теплі відносини з главою кремля володимиром путіним, і часто чинив опір ініціативам ЄС щодо підтримки України, пише видання.

Орбан планував минулого року саміт між Трампом і путіним, який було скасовано, оскільки американські чиновники переконалися, що росія навряд чи піде на компроміс щодо війни.

Минулого тижня Трамп підтримав Орбана в дописі в соціальних мережах, назвавши національного лідера Європейського Союзу, який найдовше перебуває на посаді, "справжнім другом, бійцем і переможцем".

Повністю та беззастережно: Трамп відкрито підтримав Орбана на майбутніх виборах в Угорщині05.02.26, 20:47 • 5568 переглядiв

Але Орбан стикається з безпрецедентним викликом у своєму прагненні до п'ятого терміну поспіль 12 квітня, оскільки опитування показують, що він відстає від партії Петера Мадьяра, колишнього урядового інсайдера, який став критиком.

Орбан став героєм для багатьох прихильників Трампа через свою ворожість до міграції під час кризи сирійських біженців десять років тому.

Коли Орбан відвідав Білий дім минулого року, Трамп надав Угорщині звільнення від санкцій щодо імпорту російської нафти та газу.

У Словаччині прем'єр-міністр Роберт Фіцо також знайшов спільну справу з Трампом.

Але нещодавній візит Фіцо до Флориди до Трампа викликав резонанс, коли Politico, посилаючись на неназваних європейських дипломатів, повідомило, що Фіцо висловив стурбованість психічним станом президента США. Обидві країни заперечили цю версію.

Лідер європейського уряду висловив шок із приводу стану Трампа після зустрічі в Мар-а-Лаго - Politico28.01.26, 08:55 • 4899 переглядiв

Під час свого візиту до Братислави Рубіо "зустрінеться з ключовими членами словацького уряду для просування спільних регіональних інтересів безпеки, зміцнення двосторонньої співпраці в галузі ядерної енергетики та диверсифікації енергетики, а також підтримки модернізації військових сил Словаччини та зобов'язань перед НАТО", заявив речник Державного департаменту США.

Доповнення

Тим часом віцепрезидент США Джей Ді Венс прибув до Вірменії в понеділок, перед запланованою поїздкою до Азербайджану, на тлі того, як Вашингтон прагне консолідувати мирний процес між сусідами.

Венс є найбільш високопоставленим посадовцем США, який відвідав Вірменію, де він також, як очікується, просуватиме флагманський проєкт з покращення дорожньої та залізничної інфраструктури в регіоні.

Його візит до Вірменії – донедавна близького союзника росії – відбувається на тлі зменшення впливу москви в регіоні після її вторгнення в Україну в 2022 році.

На саміті Білого дому в серпні 2025 року президент США Дональд Трамп домовився про угоду між Вірменією та Азербайджаном, згідно з якою дві країни зобов'язалися відмовитися від претензій на територію одна одної та утриматися від застосування сили.

У понеділок Венс провів переговори з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном і у вівторок вирушить до столиці Азербайджану Баку.

"Ми не просто створюємо мир для Вірменії. Ми також разом створюємо справжнє процвітання для Вірменії та Сполучених Штатів", - сказав Венс на пресконференції разом із Пашиняном.

Він оголосив про продаж Вірменії технології дронів США на суму 11 мільйонів доларів.

Пашинян назвав візит "дійсно історичним" і сказав, що має "велику надію", що президент США Дональд Трамп "по праву" отримає Нобелівську премію миру за посередництво у вірмено-азербайджанському мирному процесі.

Вони також підписали угоду про цивільну ядерну енергетику, яка, за словами Пашиняна, "відкриє новий розділ у поглибленні енергетичного партнерства між Вірменією та Сполученими Штатами".

США виділять 9 млрд доларів на розвиток ядерної енергетики Вірменії для зменшення її залежності від рф10.02.26, 03:41 • 2832 перегляди

Державний департамент США заявив, що візит "сприятиме мирним зусиллям президента Дональда Трампа та просуватиме "Шлях Трампа до міжнародного миру та процвітання" (TRIPP)".

Американські чиновники стверджують, що візит також зміцнить регіональні зв'язки та підтримає американські комерційні інтереси, відкривши нові ланцюги поставок, що обходять росію та Іран.

Юлія Шрамко

