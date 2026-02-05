$43.170.02
Ексклюзив
15:05
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
14:39
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
13:04
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
5 лютого, 09:26
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
5 лютого, 09:20
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
15:05
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Ексклюзив
5 лютого, 10:05
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 66932 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 96883 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 96413 перегляди
Повністю та беззастережно: Трамп відкрито підтримав Орбана на майбутніх виборах в Угорщині

Київ • УНН

 • 140 перегляди

Дональд Трамп у Truth Social Post висловив підтримку Віктору Орбану, назвавши його сильним лідером, який невтомно бореться за свою країну. Трамп підтримав його переобрання на посаду прем'єр-міністра Угорщини.

Повністю та беззастережно: Трамп відкрито підтримав Орбана на майбутніх виборах в Угорщині

Президент США Дональд Трамп підтримав прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в публікації Truth Social Post, заявивши, що він "невпинно бореться за свою Велику Країну та Народ і любить їх, так само, як я за Сполучені Штати Америки", передає УНН із посиланням на AP.

Високоповажний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан є справді сильним і впливовим лідером, який має доведений досвід досягнення феноменальних результатів. Він невтомно бореться за свою велику країну і народ, які він любить, так само як я за Сполучені Штати Америки. Віктор наполегливо працює над захистом Угорщини, розвитком економіки, створенням робочих місць, сприянням торгівлі, припиненням нелегальної імміграції та забезпеченням законності і порядку! - написав Трамп.

Орбан: Угорщина приєднується до Ради миру Трампа19.01.26, 07:25 • 5741 перегляд

За словами американського лідера, відносини між Угорщиною та Сполученими Штатами досягли нових висот співпраці та вражаючих досягнень його моєї адміністрації, значною мірою завдяки прем'єр-міністру Орбану.

"Я з нетерпінням чекаю на продовження тісної співпраці з ним, щоб обидві наші країни могли й надалі просуватися цим чудовим шляхом до успіху та співпраці. Я з гордістю підтримав Віктора на переобрання в 2022 році і маю честь зробити це знову. Віктор Орбан — справжній друг, борець і переможець, і я повністю та беззастережно підтримую його переобрання на посаду прем'єр-міністра Угорщини — він ніколи не підведе великий народ Угорщини!" – додав Трамп.

Трамп запропонував захистити Угорщину від спекулянтів - Орбан про домовленність зі США09.11.25, 06:29 • 11690 переглядiв

Видання зауважує, що прем'єр-міністр Угорщини зіткнеться з тим, що, як очікується, стане найбільшим викликом у його кар'єрі, коли виборці підуть на виборчі дільниці 12 квітня.

Він проводив кампанію, виходячи з необґрунтованої передумови, що угорців примусово залучать до війни та смерті на передовій в Україні, якщо його партія програє вибори.

Антоніна Туманова

