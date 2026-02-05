Повністю та беззастережно: Трамп відкрито підтримав Орбана на майбутніх виборах в Угорщині
Київ • УНН
Дональд Трамп у Truth Social Post висловив підтримку Віктору Орбану, назвавши його сильним лідером, який невтомно бореться за свою країну. Трамп підтримав його переобрання на посаду прем'єр-міністра Угорщини.
Президент США Дональд Трамп підтримав прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в публікації Truth Social Post, заявивши, що він "невпинно бореться за свою Велику Країну та Народ і любить їх, так само, як я за Сполучені Штати Америки", передає УНН із посиланням на AP.
Високоповажний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан є справді сильним і впливовим лідером, який має доведений досвід досягнення феноменальних результатів. Він невтомно бореться за свою велику країну і народ, які він любить, так само як я за Сполучені Штати Америки. Віктор наполегливо працює над захистом Угорщини, розвитком економіки, створенням робочих місць, сприянням торгівлі, припиненням нелегальної імміграції та забезпеченням законності і порядку! - написав Трамп.
За словами американського лідера, відносини між Угорщиною та Сполученими Штатами досягли нових висот співпраці та вражаючих досягнень його моєї адміністрації, значною мірою завдяки прем'єр-міністру Орбану.
"Я з нетерпінням чекаю на продовження тісної співпраці з ним, щоб обидві наші країни могли й надалі просуватися цим чудовим шляхом до успіху та співпраці. Я з гордістю підтримав Віктора на переобрання в 2022 році і маю честь зробити це знову. Віктор Орбан — справжній друг, борець і переможець, і я повністю та беззастережно підтримую його переобрання на посаду прем'єр-міністра Угорщини — він ніколи не підведе великий народ Угорщини!" – додав Трамп.
Видання зауважує, що прем'єр-міністр Угорщини зіткнеться з тим, що, як очікується, стане найбільшим викликом у його кар'єрі, коли виборці підуть на виборчі дільниці 12 квітня.
Він проводив кампанію, виходячи з необґрунтованої передумови, що угорців примусово залучать до війни та смерті на передовій в Україні, якщо його партія програє вибори.