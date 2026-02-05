Полностью и безоговорочно: Трамп открыто поддержал Орбана на предстоящих выборах в Венгрии

Президент США Дональд Трамп поддержал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в публикации Truth Social Post, заявив, что он "неустанно борется за свою Великую Страну и Народ и любит их, так же, как я за Соединенные Штаты Америки", передает УНН со ссылкой на AP.

Высокопоставленный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является действительно сильным и влиятельным лидером, который имеет доказанный опыт достижения феноменальных результатов. Он неутомимо борется за свою великую страну и народ, которые он любит, так же как я за Соединенные Штаты Америки. Виктор настойчиво работает над защитой Венгрии, развитием экономики, созданием рабочих мест, содействием торговле, прекращением нелегальной иммиграции и обеспечением законности и порядка! - написал Трамп.

По словам американского лидера, отношения между Венгрией и Соединенными Штатами достигли новых высот сотрудничества и впечатляющих достижений его моей администрации, в значительной степени благодаря премьер-министру Орбану.

"Я с нетерпением жду продолжения тесного сотрудничества с ним, чтобы обе наши страны могли и впредь продвигаться по этому замечательному пути к успеху и сотрудничеству. Я с гордостью поддержал Виктора на переизбрание в 2022 году и имею честь сделать это снова. Виктор Орбан — настоящий друг, борец и победитель, и я полностью и безоговорочно поддерживаю его переизбрание на пост премьер-министра Венгрии — он никогда не подведет великий народ Венгрии!" – добавил Трамп.

Издание отмечает, что премьер-министр Венгрии столкнется с тем, что, как ожидается, станет самым большим вызовом в его карьере, когда избиратели пойдут на избирательные участки 12 апреля.

Он проводил кампанию, исходя из необоснованной предпосылки, что венгров принудительно привлекут к войне и смерти на передовой в Украине, если его партия проиграет выборы.