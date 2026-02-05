$43.170.02
Эксклюзив
15:05 • 14808 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
14:39 • 14433 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
13:04 • 16900 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18 • 28211 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 59968 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53 • 27806 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
5 февраля, 09:33 • 27013 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
5 февраля, 09:26 • 21820 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
5 февраля, 09:20 • 14764 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети - в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
5 февраля, 07:22 • 14441 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

УНН Lite
Микоян МиГ-29

Полностью и безоговорочно: Трамп открыто поддержал Орбана на предстоящих выборах в Венгрии

Киев • УНН

 • 124 просмотра

Дональд Трамп в Truth Social Post выразил поддержку Виктору Орбану, назвав его сильным лидером, который неустанно борется за свою страну. Трамп поддержал его переизбрание на пост премьер-министра Венгрии.

Полностью и безоговорочно: Трамп открыто поддержал Орбана на предстоящих выборах в Венгрии

Президент США Дональд Трамп поддержал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в публикации Truth Social Post, заявив, что он "неустанно борется за свою Великую Страну и Народ и любит их, так же, как я за Соединенные Штаты Америки", передает УНН со ссылкой на AP.

Высокопоставленный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является действительно сильным и влиятельным лидером, который имеет доказанный опыт достижения феноменальных результатов. Он неутомимо борется за свою великую страну и народ, которые он любит, так же как я за Соединенные Штаты Америки. Виктор настойчиво работает над защитой Венгрии, развитием экономики, созданием рабочих мест, содействием торговле, прекращением нелегальной иммиграции и обеспечением законности и порядка! - написал Трамп.

Орбан: Венгрия присоединяется к Совету мира Трампа19.01.26, 07:25 • 5741 просмотр

По словам американского лидера, отношения между Венгрией и Соединенными Штатами достигли новых высот сотрудничества и впечатляющих достижений его моей администрации, в значительной степени благодаря премьер-министру Орбану.

"Я с нетерпением жду продолжения тесного сотрудничества с ним, чтобы обе наши страны могли и впредь продвигаться по этому замечательному пути к успеху и сотрудничеству. Я с гордостью поддержал Виктора на переизбрание в 2022 году и имею честь сделать это снова. Виктор Орбан — настоящий друг, борец и победитель, и я полностью и безоговорочно поддерживаю его переизбрание на пост премьер-министра Венгрии — он никогда не подведет великий народ Венгрии!" – добавил Трамп.

Трамп предложил защитить Венгрию от спекулянтов - Орбан о договоренности с США09.11.25, 06:29 • 11690 просмотров

Издание отмечает, что премьер-министр Венгрии столкнется с тем, что, как ожидается, станет самым большим вызовом в его карьере, когда избиратели пойдут на избирательные участки 12 апреля.

Он проводил кампанию, исходя из необоснованной предпосылки, что венгров принудительно привлекут к войне и смерти на передовой в Украине, если его партия проиграет выборы.

Антонина Туманова

