публикации
Эксклюзивы
Орбан призвал не отправлять деньги Украине и назвал лидера Германии "слабым"

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал не отправлять деньги в Украину, заявив, что "война вредит бизнесу". Он также назвал лидера Германии Фридриха Мерца "слабым лидером", не называя его имени.

Орбан призвал не отправлять деньги Украине и назвал лидера Германии "слабым"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал другие страны не отправлять свои деньги в Украину. Он считает, что "война вредит бизнесу", но не упоминает, что эту войну начала не Украина, а россия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Politico.

Подробности

Также Орбан дал понять, что ему совсем не нравится слово "конкурентоспособность".

У меня есть некоторые сомнения, понимают ли многие нормальные люди, что это значит

- сказал он.

Кроме того, венгерский премьер-министр назвал лидера Германии Фридриха Мерца "слабым лидером", но не назвал вслух его имя по неизвестным причинам.

Дополнительно

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину врагом своего государства, аргументируя это угрозой роста стоимости жизни для венгров в случае прекращения поставок дешевых ресурсов из россии.

Он также заявил, что планы Европейского Союза по ускоренному вступлению Украины в ЕС являются прямой угрозой для Венгрии и ее суверенитета.

Напомним

Президент США Дональд Трамп поддержал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в публикации Truth Social Post, заявив, что он "неустанно борется за свою Великую Страну и Народ".

Евгений Устименко

