Оппозиционная партия Венгрии "Тиса" сохраняет преимущество над партией премьера Виктора Орбана "Фидес" - Reuters

$42.990.04
51.030.17
ukenru
Эксклюзив
11:25 • 9294 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
10:00 • 17059 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
08:10 • 18369 просмотра
Украина ввела санкции против 91 судна "теневого флота" россии
07:58 • 18315 просмотра
На "Рамштайне" договорились о новых взносах 17 стран, срочной поставке ракет к Patriot
Эксклюзив
12 февраля, 16:21 • 31855 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
12 февраля, 16:03 • 56338 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
12 февраля, 14:09 • 39534 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
12 февраля, 13:47 • 53891 просмотра
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Эксклюзив
12 февраля, 11:56 • 36159 просмотра
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Эксклюзив
12 февраля, 11:18 • 27978 просмотра
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2.4м/с
90%
733мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Мировые цены на нефть снижаются впервые в 2026 году - Bloomberg13 февраля, 02:34 • 11766 просмотра
Норвегия и Франция объединили усилия для усиления оборонных возможностей Украины13 февраля, 04:21 • 18083 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда07:25 • 20728 просмотра
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo09:44 • 6070 просмотра
Бывший заместитель главы Офиса Президента Шурма и его брат объявлены в розыск - МВД11:20 • 7262 просмотра
публикации
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
11:25 • 9216 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
10:00 • 16990 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда07:25 • 21560 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 53381 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 94793 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Андрей Сибига
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская область
Одесская область
Мюнхен
Реклама
УНН Lite
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo09:44 • 6618 просмотра
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto12 февраля, 14:29 • 23684 просмотра
Назар Заднепровский объяснил, почему Галина Безрук выбрала работу в России вместо Украины12 февраля, 13:20 • 27896 просмотра
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенцаVideo12 февраля, 08:43 • 53375 просмотра
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет11 февраля, 16:53 • 45885 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Золото
Фильм

Оппозиционная партия Венгрии "Тиса" сохраняет преимущество над партией премьера Виктора Орбана "Фидес" - Reuters

Киев • УНН

 • 714 просмотра

Оппозиционная партия Венгрии "Тиса" сохраняет преимущество в 10% над партией премьера Орбана "Фидес" в феврале. Это согласно опросу, проведенному Институтом Idea перед парламентскими выборами 12 апреля.

Оппозиционная партия Венгрии "Тиса" сохраняет преимущество над партией премьера Виктора Орбана "Фидес" - Reuters

Главная оппозиционная партия Венгрии "Тиса" сохранила преимущество в 10 процентных пунктов над правящей националистической партией премьер-министра Виктора Орбана "Фидес" в феврале, согласно опросу, опубликованному в пятницу, накануне парламентских выборов, запланированных на 12 апреля. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, Орбан сталкивается с самым большим вызовом своей власти со времени убедительной победы его партии "Фидес" в 2010 году, хотя результат выборов остается неопределенным.

Центристско-правая Tisza возглавляется бывшим представителем правительства Петером Мадьяром, который заявил, что его партия будет бороться с коррупцией, разблокирует миллиарды евро замороженных средств Европейского Союза для поддержки экономики и прочно закрепит Венгрию в ЕС и НАТО.

Последний опрос, проведенный с 31 января по 6 февраля Институтом Idea, показал, что 48% определившихся избирателей поддерживают "Тиса", тогда как 38% - партию Орбана "Фидес", что не изменилось по сравнению с предыдущим месяцем.

Орбан призвал не отправлять деньги Украине и назвал лидера Германии "слабым"12.02.26, 16:15 • 3968 просмотров

Институт Idea также сообщил на своей официальной странице в Facebook, что количество неопределившихся избирателей за месяц уменьшилось на 3 процентных пункта - до 24%.

В течение последнего месяца многие избиратели определились с поддержкой партии, и меньшие партии также смогли воспользоваться этим

- говорится в сообщении.

Согласно опросу, еще две партии набрали бы достаточно голосов для прохождения в парламент: как ультраправая Our Homeland (Mi Hazank), так и левая Democratic Coalition (Demokratikus Koalicio) получили поддержку 5% избирателей.

Апрельское голосование будет иметь значительные последствия для Европы и ее ультраправых политических сил. Орбан, союзник президента США Дональда Трампа, неоднократно вступал в конфликт с ЕС по ряду вопросов, в то же время поддерживая дружеские связи с россией и критикуя Украину.

ЕС обвиняет Орбана в подрыве демократических ценностей в Венгрии, что он отрицает.

Большинство опросов показывают отставание "Фидес" от "Тиса", несмотря на меры, направленные на благосклонность избирателей после трех лет экономической стагнации в Венгрии, которая также пережила самый высокий в ЕС всплеск инфляции после вторжения россии в Украину.

Впрочем, провластные социологические службы демонстрируют лидерство "Фидес".

Опрос за февраль, также опубликованный в пятницу провластным Институтом Nezopont, показал, что 46% избирателей поддерживают "Фидес" Орбана, тогда как 40% - "Тиса".

Лидер венгерской оппозиции Мадьяр обвинил Орбана в "шантаже по примеру рф"11.02.26, 17:28 • 5894 просмотра

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Социальная сеть
Война в Украине
Reuters
НАТО
Дональд Трамп
Европейский Союз
Украина
Виктор Орбан