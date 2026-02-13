Главная оппозиционная партия Венгрии "Тиса" сохранила преимущество в 10 процентных пунктов над правящей националистической партией премьер-министра Виктора Орбана "Фидес" в феврале, согласно опросу, опубликованному в пятницу, накануне парламентских выборов, запланированных на 12 апреля. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, Орбан сталкивается с самым большим вызовом своей власти со времени убедительной победы его партии "Фидес" в 2010 году, хотя результат выборов остается неопределенным.

Центристско-правая Tisza возглавляется бывшим представителем правительства Петером Мадьяром, который заявил, что его партия будет бороться с коррупцией, разблокирует миллиарды евро замороженных средств Европейского Союза для поддержки экономики и прочно закрепит Венгрию в ЕС и НАТО.

Последний опрос, проведенный с 31 января по 6 февраля Институтом Idea, показал, что 48% определившихся избирателей поддерживают "Тиса", тогда как 38% - партию Орбана "Фидес", что не изменилось по сравнению с предыдущим месяцем.

Институт Idea также сообщил на своей официальной странице в Facebook, что количество неопределившихся избирателей за месяц уменьшилось на 3 процентных пункта - до 24%.

В течение последнего месяца многие избиратели определились с поддержкой партии, и меньшие партии также смогли воспользоваться этим - говорится в сообщении.

Согласно опросу, еще две партии набрали бы достаточно голосов для прохождения в парламент: как ультраправая Our Homeland (Mi Hazank), так и левая Democratic Coalition (Demokratikus Koalicio) получили поддержку 5% избирателей.

Апрельское голосование будет иметь значительные последствия для Европы и ее ультраправых политических сил. Орбан, союзник президента США Дональда Трампа, неоднократно вступал в конфликт с ЕС по ряду вопросов, в то же время поддерживая дружеские связи с россией и критикуя Украину.

ЕС обвиняет Орбана в подрыве демократических ценностей в Венгрии, что он отрицает.

Большинство опросов показывают отставание "Фидес" от "Тиса", несмотря на меры, направленные на благосклонность избирателей после трех лет экономической стагнации в Венгрии, которая также пережила самый высокий в ЕС всплеск инфляции после вторжения россии в Украину.

Впрочем, провластные социологические службы демонстрируют лидерство "Фидес".

Опрос за февраль, также опубликованный в пятницу провластным Институтом Nezopont, показал, что 46% избирателей поддерживают "Фидес" Орбана, тогда как 40% - "Тиса".

