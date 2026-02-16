$43.100.11
Рубио обещает поддержку США премьеру Венгрии Орбану накануне напряженных выборов

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Дональд Трамп готов помочь Венгрии в случае финансовых трудностей. Госсекретарь Марко Рубио подтвердил приверженность Трампа успеху Орбана.

Рубио обещает поддержку США премьеру Венгрии Орбану накануне напряженных выборов

Президент США Дональд Трамп готов помочь Венгрии в случае финансовых трудностей, заявил госсекретарь Марко Рубио на совместной пресс-конференции с премьер-министром Виктором Орбаном в Будапеште, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Выступая на заключительном этапе предвыборной кампании в Венгрии перед апрельскими выборами, Рубио также дал понять, что Трамп привержен успеху Орбана и что переизбрание премьера соответствует национальным интересам США, пишет издание.

Орбан после визита в Белый дом в прошлом году заявил, что получил предложение о "финансовой защите" от президента США. Комментарии Рубио, по-видимому, являются самым сильным на данный момент подтверждением готовности США оказать такую помощь в случае необходимости, отмечает издание.

Комментарии Рубио прозвучали на фоне попыток Орбана сократить отставание в опросах от партии Tisza Петера Мадьяра, бывшего члена правящей партии Fidesz.

Оппозиционная партия Венгрии "Тиса" сохраняет преимущество над партией премьера Виктора Орбана "Фидес" - Reuters13.02.26, 13:46 • 4682 просмотра

"Могу с уверенностью сказать, что президент Трамп глубоко привержен вашему успеху, потому что ваш успех - это наш успех", - заявил Рубио.

Как отмечает The Guardian, Рубио сказал, что личная связь между Трампом и Орбаном лежит в основе прочных отношений между США и Венгрией.

Он сказал: "Мы вступаем в эту золотую эру отношений между нашими странами не просто благодаря единству наших народов. Но благодаря отношениям, которые у вас есть с президентом Соединенных Штатов. Я не думаю, что это какая-то тайна, и не должно быть тайной для кого-либо здесь, как президент относится к вам, как он взаимодействовал с вами во время своего первого срока на посту президента, а теперь, во время своего второго срока на посту президента, эти отношения стали еще теснее…"

Рубио также отверг мнения некоторых людей о том, что Венгрия изолирована на международной арене, указывая на инвестиции США в страну благодаря "сильному лидерству", которое способствует созданию благоприятной для бизнеса среды и защищает инвестиции. Рубио выделил энергетику как особую сферу, где две страны могут сотрудничать.

ЕС смягчает критику Орбана накануне выборов в Венгрии – СМИ16.02.26, 13:06 • 898 просмотров

"Отношения между Соединенными Штатами и Венгрией настолько тесны, насколько я могу себе их представить. И они тесны не только риторически, они тесны в действиях и в том, что на самом деле происходит. Я думаю, что некоторые доказательства этого есть в соглашении, которое мы только что подписали, которое базируется на исторической встрече, состоявшейся в ноябре в Белом доме… Подписанное сегодня соглашение, как мы надеемся, одно из многих в последующие годы".

Орбан сказал, что он "пересмотрел и проанализировал" их двусторонние отношения, поскольку это "новый" президент США, к которому, по словам венгерского лидера, ему также приходится адаптироваться.

"Наступил новый золотой век в отношениях между Соединенными Штатами и Венгрией. (...) Я не помню – хотя уже около 30 лет я присутствую в политике – когда в последний раз отношения между двумя странами были на таком высоком уровне, настолько сбалансированными и такими дружественными. Так что я искренне благодарю президента Трампа", - сказал в свою очередь Орбан.

Орбан сказал, что "было принято решение" о 17 американских "инвестициях" в Венгрию, что является рекордом за многие годы, добавив, что он благодарен венграм за то, что им разрешено путешествовать в США без визы.

Рубио посетит Венгрию и Словакию после поддержки Трампом Орбана10.02.26, 08:30 • 4874 просмотра

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Энергетика
Марко Рубио
Хранитель
Белый дом
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Венгрия
Будапешт