ЕС смягчает критику Орбана накануне выборов в Венгрии – СМИ

Европейская комиссия уменьшила публичную критику правительства премьер-министра Венгрии Виктора Орбана накануне парламентских выборов, чтобы избежать обвинений во вмешательстве и не дать дополнительных аргументов его антибрюссельской кампании. Об этом пишет Financial Times, передает УНН.

Детали

По данным издания, в Брюсселе опасаются, что жесткие заявления или новые шаги в отношении Будапешта могут быть использованы Орбаном как доказательство давления со стороны ЕС. Именно поэтому Еврокомиссия стала осторожнее в публичных коммуникациях по вопросам верховенства права в Венгрии.

Собеседники Financial Times отмечают, что накануне выборов, которые состоятся 12 апреля, Еврокомиссия может даже разблокировать часть финансирования для венгерского правительства. Речь идет примерно о 2,4 млрд евро, которые потенциально могут быть выплачены независимо от имеющихся замечаний к Будапешту.

По результатам опросов, партия Орбана "Фидес" может впервые за много лет проиграть выборы. Оппозиционная партия Tisza во главе с Петером Мадьяром опережает действующую власть примерно на 10 процентных пунктов. Представители Tisza также призвали европейские институты воздержаться от резких действий во время избирательной кампании.

В самой Еврокомиссии, по словам источников, считают, что любые шаги в отношении Венгрии – или их отсутствие – все равно будут использованы Орбаном во внутренней политической борьбе. В то же время в Брюсселе отмечают, что официально не прекращали работу над вопросами верховенства права и продолжают анализировать действия венгерских властей.

Сейчас около 17 млрд евро фондов ЕС для Венгрии остаются замороженными из-за обеспокоенности относительно независимости судебной системы и дискриминационной политики. Дополнительное напряжение создают и последние шаги Будапешта, в частности указ Орбана об отмене отдельных судебных производств против правительства, что вызвало новые сомнения относительно независимости судов.

В Еврокомиссии заявляют, что внимательно следят за ситуацией и анализируют все решения венгерских властей, в то же время отрицая, что их действия или паузы связаны непосредственно с избирательным процессом.

Напомним

Правительство Венгрии считает, что быстрое вступление Украины в ЕС угрожает блоку войной с Россией и нанесет ущерб экономике. Премьер-министр Орбан резко атаковал Зеленского из-за заявления о готовности Украины к вступлению до 2027 года.i