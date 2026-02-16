ЕС смягчает критику Орбана накануне выборов в Венгрии – СМИ

$43.100.11
51.130.09
ukenru
09:37 • 3202 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
06:15 • 12325 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16 • 21778 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07 • 28491 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 55975 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 11:51 • 46508 просмотра
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
15 февраля, 10:18 • 37380 просмотра
В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко
15 февраля, 09:15 • 34591 просмотра
В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский
15 февраля, 08:20 • 74041 просмотра
Морозы и снег возвращаются: какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
14 февраля, 19:48 • 52968 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
5.5м/с
71%
740мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Индия успешно испытала баллистическую ракету Agni-P на железнодорожной платформе, похожей на "Орешник"Photo16 февраля, 01:27 • 8364 просмотра
Комик Джимми Фэллон и музыкальный магнат Томми Моттола готовятся к запуску собственного бренда соуса для пасты16 февраля, 01:45 • 16384 просмотра
В Брянске и Белгороде возникли масштабные проблемы с энергоснабжением из-за ударов по критической инфраструктуре05:36 • 4738 просмотра
Из-за убийства двух детей и самоубийства отца во Львовской области открыли производствоPhoto06:36 • 11307 просмотра
Перехваченный США танкер "теневого флота" перевозил российскую, иранскую и венесуэльскую нефть - APVideo07:18 • 6378 просмотра
публикации
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 55975 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 110487 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 169356 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 98132 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 114729 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Алексей Белошицкий
Тимур Миндич
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Харьковская область
Китай
Львов
Реклама
УНН Lite
Комик Джимми Фэллон и музыкальный магнат Томми Моттола готовятся к запуску собственного бренда соуса для пасты16 февраля, 01:45 • 16412 просмотра
Голливуд готовит очередную перезагрузку "Ангелов Чарли" со сценаристом "Безумно богатых азиатов"14 февраля, 23:20 • 22140 просмотра
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto14 февраля, 08:54 • 30439 просмотра
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры13 февраля, 18:43 • 28871 просмотра
Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за рукиPhoto13 февраля, 18:03 • 31614 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
«Калибр» (семейство ракет)

ЕС смягчает критику Орбана накануне выборов в Венгрии – СМИ

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Еврокомиссия уменьшила публичную критику правительства Орбана, чтобы избежать обвинений во вмешательстве и не подпитывать его антибрюссельскую кампанию. Брюссель опасается, что жесткие заявления могут быть использованы Орбаном как доказательство давления со стороны ЕС.

ЕС смягчает критику Орбана накануне выборов в Венгрии – СМИ

Европейская комиссия уменьшила публичную критику правительства премьер-министра Венгрии Виктора Орбана накануне парламентских выборов, чтобы избежать обвинений во вмешательстве и не дать дополнительных аргументов его антибрюссельской кампании. Об этом пишет Financial Times, передает УНН.

Детали

По данным издания, в Брюсселе опасаются, что жесткие заявления или новые шаги в отношении Будапешта могут быть использованы Орбаном как доказательство давления со стороны ЕС. Именно поэтому Еврокомиссия стала осторожнее в публичных коммуникациях по вопросам верховенства права в Венгрии.

Собеседники Financial Times отмечают, что накануне выборов, которые состоятся 12 апреля, Еврокомиссия может даже разблокировать часть финансирования для венгерского правительства. Речь идет примерно о 2,4 млрд евро, которые потенциально могут быть выплачены независимо от имеющихся замечаний к Будапешту.

По результатам опросов, партия Орбана "Фидес" может впервые за много лет проиграть выборы. Оппозиционная партия Tisza во главе с Петером Мадьяром опережает действующую власть примерно на 10 процентных пунктов. Представители Tisza также призвали европейские институты воздержаться от резких действий во время избирательной кампании.

В самой Еврокомиссии, по словам источников, считают, что любые шаги в отношении Венгрии – или их отсутствие – все равно будут использованы Орбаном во внутренней политической борьбе. В то же время в Брюсселе отмечают, что официально не прекращали работу над вопросами верховенства права и продолжают анализировать действия венгерских властей.

Сейчас около 17 млрд евро фондов ЕС для Венгрии остаются замороженными из-за обеспокоенности относительно независимости судебной системы и дискриминационной политики. Дополнительное напряжение создают и последние шаги Будапешта, в частности указ Орбана об отмене отдельных судебных производств против правительства, что вызвало новые сомнения относительно независимости судов.

В Еврокомиссии заявляют, что внимательно следят за ситуацией и анализируют все решения венгерских властей, в то же время отрицая, что их действия или паузы связаны непосредственно с избирательным процессом.

Напомним

Правительство Венгрии считает, что быстрое вступление Украины в ЕС угрожает блоку войной с Россией и нанесет ущерб экономике. Премьер-министр Орбан резко атаковал Зеленского из-за заявления о готовности Украины к вступлению до 2027 года.i

Андрей Тимощенков

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Государственный бюджет
Война в Украине
Европейская комиссия
Financial Times
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Будапешт
Украина
Виктор Орбан