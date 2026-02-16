$43.100.11
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

ЄС пом’якшує критику Орбана напередодні виборів в Угорщині - ЗМІ

Київ • УНН

 • 156 перегляди

Єврокомісія зменшила публічну критику уряду Орбана, щоб уникнути звинувачень у втручанні та не підживлювати його антибрюссельську кампанію. Брюссель побоюється, що жорсткі заяви можуть бути використані Орбаном як доказ тиску з боку ЄС.

ЄС пом’якшує критику Орбана напередодні виборів в Угорщині - ЗМІ

Європейська комісія зменшила публічну критику уряду премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана напередодні парламентських виборів, щоб уникнути звинувачень у втручанні та не дати додаткових аргументів його антибрюссельській кампанії. Про це пише Financial Times, передає УНН.

Деталі

За даними видання, у Брюсселі побоюються, що жорсткі заяви або нові кроки щодо Будапешта можуть бути використані Орбаном як доказ тиску з боку ЄС. Саме тому Єврокомісія стала обережнішою у публічних комунікаціях щодо питань верховенства права в Угорщині.

Співрозмовники Financial Times зазначають, що напередодні виборів, які відбудуться 12 квітня, Єврокомісія може навіть розблокувати частину фінансування для угорського уряду. Йдеться приблизно про 2,4 млрд євро, які потенційно можуть бути виплачені незалежно від наявних зауважень до Будапешта.

За результатами опитувань, партія Орбана "Фідес" може вперше за багато років програти вибори. Опозиційна партія Tisza на чолі з Петером Мадяром випереджає чинну владу приблизно на 10 відсоткових пунктів. Представники Tisza також закликали європейські інституції утриматися від різких дій під час виборчої кампанії.

У самій Єврокомісії, за словами джерел, вважають, що будь-які кроки щодо Угорщини – або їхня відсутність – усе одно будуть використані Орбаном у внутрішній політичній боротьбі. Водночас у Брюсселі наголошують, що офіційно не припиняли роботу над питаннями верховенства права та продовжують аналізувати дії угорської влади.

Наразі близько 17 млрд євро фондів ЄС для Угорщини залишаються замороженими через занепокоєння щодо незалежності судової системи та дискримінаційної політики. Додаткову напругу створюють й останні кроки Будапешта, зокрема указ Орбана про скасування окремих судових проваджень проти уряду, що викликало нові сумніви щодо незалежності судів.

У Єврокомісії заявляють, що уважно стежать за ситуацією та аналізують усі рішення угорської влади, водночас заперечуючи, що їхні дії або паузи пов’язані безпосередньо з виборчим процесом.

Нагадаємо

Уряд Угорщини вважає, що швидкий вступ України до ЄС загрожує блоку війною з росією та завдасть шкоди економіці. Прем'єр-міністр Орбан різко атакував Зеленського через заяву про готовність України до вступу до 2027 року.i

Андрій Тимощенков

