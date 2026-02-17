$43.100.11
Пленкович відкинув прохання Угорщини про транзит російської нафти через хорватський нафтопровід

Київ • УНН

 • 492 перегляди

Прем'єр Хорватії Андрей Пленкович відхилив прохання Угорщини та Словаччини про транзит російської нафти, звинувативши Будапешт у маніпуляціях. Угорщина назвала Хорватію "ненадійним транзитером", що прагне монополії.

Пленкович відкинув прохання Угорщини про транзит російської нафти через хорватський нафтопровід
Фото: Bloomberg

Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович висловив скептицизм щодо офіційного звернення Будапешта та Братислави з вимогою дозволити транспортування російської нафти морським шляхом через Адріатичний трубопровід. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Хорватський лідер наголосив, що Загреб не збирається ставати інструментом для обходу санкцій та підтримки енергетичної залежності регіону від москви, особливо після зупинки транзиту через нафтопровід "Дружба". Угорщина та Словаччина, які раніше отримали винятки від США та ЄС на купівлю російської сировини, тепер намагаються знайти альтернативні маршрути після припинення поставок територією України.

Політичне протистояння навколо нафтопроводу JANAF

Хорватський уряд наполягає, що потужностей нафтопроводу JANAF цілком достатньо для забезпечення Угорщини та Словаччини неросійською нафтою, проте Будапешт свідомо ігнорує цю можливість. Андрей Пленкович звинуватив угорську владу у маніпуляціях та "воєнному спекулянтстві", підкресливши, що Хорватія готова бути надійним партнером лише у питанні диверсифікації джерел енергії.

Угорщина підтримує мирні зусилля США в Україні, заявив Орбан16.02.26, 14:00 • 3012 переглядiв

Це абсолютно неправдива версія угорської влади та компанії MOL, яка повністю спотворює факти. Janaf має всі можливості для постачання необхідної сирої нафти, але Угорщина продовжує триматися за дешевші російські джерела, посилаючись на відсутність альтернатив, які насправді існують

– заявив Андрей Пленкович.

Реакція Угорщини та звинувачення в монополізмі

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто різко відреагував на позицію Загреба, назвавши Хорватію "ненадійним транзитером", який намагається нажитися на кризі шляхом підвищення тарифів. Угорська сторона стверджує, що Хорватія перешкоджає вільному ринку, аби встановити монополію над енергетичним сектором сусідніх держав.

Хорватія фактично намагається нажитися на ситуації. Вони хочуть перешкодити нам купувати російську нафту, щоб забезпечити собі монополію над Угорщиною та заробити на нас ще більше грошей

 – підкреслив Сійярто.

Угорщина та Словаччина вимагають від Хорватії відкриття альтернативного маршруту для транзиту нафти з рф в обхід України15.02.26, 23:02 • 13038 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Андрей Пленкович
Петер Сіярто
Bloomberg
Братислава
Європейський Союз
Хорватія
Словаччина
Угорщина
Будапешт
Україна