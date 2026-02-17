Пленкович відкинув прохання Угорщини про транзит російської нафти через хорватський нафтопровід

Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович висловив скептицизм щодо офіційного звернення Будапешта та Братислави з вимогою дозволити транспортування російської нафти морським шляхом через Адріатичний трубопровід. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Хорватський лідер наголосив, що Загреб не збирається ставати інструментом для обходу санкцій та підтримки енергетичної залежності регіону від москви, особливо після зупинки транзиту через нафтопровід "Дружба". Угорщина та Словаччина, які раніше отримали винятки від США та ЄС на купівлю російської сировини, тепер намагаються знайти альтернативні маршрути після припинення поставок територією України.

Хорватський уряд наполягає, що потужностей нафтопроводу JANAF цілком достатньо для забезпечення Угорщини та Словаччини неросійською нафтою, проте Будапешт свідомо ігнорує цю можливість. Андрей Пленкович звинуватив угорську владу у маніпуляціях та "воєнному спекулянтстві", підкресливши, що Хорватія готова бути надійним партнером лише у питанні диверсифікації джерел енергії.

Це абсолютно неправдива версія угорської влади та компанії MOL, яка повністю спотворює факти. Janaf має всі можливості для постачання необхідної сирої нафти, але Угорщина продовжує триматися за дешевші російські джерела, посилаючись на відсутність альтернатив, які насправді існують

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто різко відреагував на позицію Загреба, назвавши Хорватію "ненадійним транзитером", який намагається нажитися на кризі шляхом підвищення тарифів. Угорська сторона стверджує, що Хорватія перешкоджає вільному ринку, аби встановити монополію над енергетичним сектором сусідніх держав.

Хорватія фактично намагається нажитися на ситуації. Вони хочуть перешкодити нам купувати російську нафту, щоб забезпечити собі монополію над Угорщиною та заробити на нас ще більше грошей