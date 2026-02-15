$42.990.00
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 19657 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
15 лютого, 11:51 • 25974 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
15 лютого, 10:18 • 23136 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
15 лютого, 09:15 • 24400 перегляди
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
15 лютого, 08:20 • 63243 перегляди
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
14 лютого, 19:48 • 47856 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 41450 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21 • 32282 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
14 лютого, 14:24 • 30738 перегляди
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
14 лютого, 12:44 • 25564 перегляди
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
Публікації
Ексклюзиви
Публікації
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
15 лютого, 14:11 • 19646 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
13 лютого, 11:25 • 94858 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 10:00 • 152680 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 84510 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 100829 перегляди
Угорщина та Словаччина вимагають від Хорватії відкриття альтернативного маршруту для транзиту нафти з рф в обхід України

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Угорщина та Словаччина звернулися до Хорватії щодо транспортування російської нафти через Адріатичний трубопровід. Це рішення зумовлене зупинкою транзиту через українську гілку нафтопроводу "Дружба" після російських атак.

Угорщина спільно зі Словаччиною офіційно звернулися до уряду Хорватії з проханням забезпечити транспортування російської сирої нафти через Адріатичний трубопровід. Таке рішення було продиктоване повною зупинкою транзиту через українську гілку нафтопроводу "Дружба", що сталося наприкінці минулого місяця внаслідок масштабних російських атак на енергетичну інфраструктуру України. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Будапешт, який критично залежить від російських енергоносіїв, намагається знайти термінову альтернативу для наповнення своїх нафтопереробних потужностей на тлі тривалої енергетичної кризи.

Політичне протистояння навколо нафтопроводу Дружба

Призупинення прокачування нафти через українську територію спричинило черговий виток напруженості між Києвом та Будапештом. Угорська сторона звинувачує Україну в нездатності забезпечити транзит, тоді як словацьке керівництво вбачає в цій ситуації елементи політичного тиску. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відкрито підтримав позицію Віктора Орбана, висловивши сумніви щодо причин зупинки магістралі.

Орбан "подякував" Зеленському за нові випади та знову заявив, що Україна не має бути у ЄС14.02.26, 17:40 • 4434 перегляди

Україна використовує нафтопровід "Дружба" для політичного впливу

– заявив Фіцо, повторивши свою позицію щодо ненадійності поточного маршруту поставок.

Київські офіційні особи категорично заперечують ці звинувачення, наголошуючи, що причиною зупинки є виключно технічні пошкодження інфраструктури, спричинені обстрілами з боку рф.

Переговори в Загребі та очікувана зустріч із представниками США

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто та міністр економіки Словаччини Деніса Сакова під час візиту до Загреба наголосили на необхідності розширення пропускної здатності Адріатичного трубопроводу. Це питання тривалий час було предметом суперечок між Угорщиною та Хорватією, оскільки Будапешт прагне отримати гарантії стабільних обсягів та вигідних тарифів на прокачування російської сировини.

Угорщина прагне поставок російської сирої нафти через Хорватію

– резюмував Сійярто, підтверджуючи стратегічний розворот енергетичної логістики країни.

Очікується, що питання енергетичної безпеки Центральної Європи та подальша доля закупівель російських ресурсів стануть ключовими темами під час зустрічі Віктора Орбана з державним секретарем США Марко Рубіо, яка запланована на понеділок у Будапешті.

Вашингтон неодноразово закликав європейських партнерів зменшити залежність від енергоносіїв з рф, проте Угорщина продовжує відстоювати своє право на закупівлю російської нафти.

Словаччина та Угорщина заявляють про перебої в постачанні нафти через трубопровід “Дружба”13.02.26, 19:30 • 13508 переглядiв

Степан Гафтко

