Угорщина та Словаччина вимагають від Хорватії відкриття альтернативного маршруту для транзиту нафти з рф в обхід України
Угорщина та Словаччина звернулися до Хорватії щодо транспортування російської нафти через Адріатичний трубопровід. Це рішення зумовлене зупинкою транзиту через українську гілку нафтопроводу "Дружба" після російських атак.
Угорщина спільно зі Словаччиною офіційно звернулися до уряду Хорватії з проханням забезпечити транспортування російської сирої нафти через Адріатичний трубопровід. Таке рішення було продиктоване повною зупинкою транзиту через українську гілку нафтопроводу "Дружба", що сталося наприкінці минулого місяця внаслідок масштабних російських атак на енергетичну інфраструктуру України. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Будапешт, який критично залежить від російських енергоносіїв, намагається знайти термінову альтернативу для наповнення своїх нафтопереробних потужностей на тлі тривалої енергетичної кризи.
Політичне протистояння навколо нафтопроводу Дружба
Призупинення прокачування нафти через українську територію спричинило черговий виток напруженості між Києвом та Будапештом. Угорська сторона звинувачує Україну в нездатності забезпечити транзит, тоді як словацьке керівництво вбачає в цій ситуації елементи політичного тиску. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відкрито підтримав позицію Віктора Орбана, висловивши сумніви щодо причин зупинки магістралі.
Україна використовує нафтопровід "Дружба" для політичного впливу
Київські офіційні особи категорично заперечують ці звинувачення, наголошуючи, що причиною зупинки є виключно технічні пошкодження інфраструктури, спричинені обстрілами з боку рф.
Переговори в Загребі та очікувана зустріч із представниками США
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто та міністр економіки Словаччини Деніса Сакова під час візиту до Загреба наголосили на необхідності розширення пропускної здатності Адріатичного трубопроводу. Це питання тривалий час було предметом суперечок між Угорщиною та Хорватією, оскільки Будапешт прагне отримати гарантії стабільних обсягів та вигідних тарифів на прокачування російської сировини.
Угорщина прагне поставок російської сирої нафти через Хорватію
Очікується, що питання енергетичної безпеки Центральної Європи та подальша доля закупівель російських ресурсів стануть ключовими темами під час зустрічі Віктора Орбана з державним секретарем США Марко Рубіо, яка запланована на понеділок у Будапешті.
Вашингтон неодноразово закликав європейських партнерів зменшити залежність від енергоносіїв з рф, проте Угорщина продовжує відстоювати своє право на закупівлю російської нафти.
