Венгрия и Словакия требуют от Хорватии открытия альтернативного маршрута для транзита нефти из РФ в обход Украины
Киев • УНН
Венгрия и Словакия обратились к Хорватии по поводу транспортировки российской нефти через Адриатический трубопровод. Это решение обусловлено остановкой транзита через украинскую ветку нефтепровода "Дружба" после российских атак.
Венгрия совместно со Словакией официально обратились к правительству Хорватии с просьбой обеспечить транспортировку российской сырой нефти через Адриатический трубопровод. Такое решение было продиктовано полной остановкой транзита через украинскую ветку нефтепровода "Дружба", что произошло в конце прошлого месяца в результате масштабных российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Будапешт, который критически зависит от российских энергоносителей, пытается найти срочную альтернативу для наполнения своих нефтеперерабатывающих мощностей на фоне продолжающегося энергетического кризиса.
Политическое противостояние вокруг нефтепровода Дружба
Приостановка прокачки нефти через украинскую территорию вызвала очередной виток напряженности между Киевом и Будапештом. Венгерская сторона обвиняет Украину в неспособности обеспечить транзит, тогда как словацкое руководство видит в этой ситуации элементы политического давления. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо открыто поддержал позицию Виктора Орбана, выразив сомнения относительно причин остановки магистрали.
Украина использует нефтепровод "Дружба" для политического влияния
Киевские официальные лица категорически отрицают эти обвинения, подчеркивая, что причиной остановки являются исключительно технические повреждения инфраструктуры, вызванные обстрелами со стороны РФ.
Переговоры в Загребе и ожидаемая встреча с представителями США
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и министр экономики Словакии Дениса Сакова во время визита в Загреб подчеркнули необходимость расширения пропускной способности Адриатического трубопровода. Этот вопрос долгое время был предметом споров между Венгрией и Хорватией, поскольку Будапешт стремится получить гарантии стабильных объемов и выгодных тарифов на прокачку российского сырья.
Венгрия стремится к поставкам российской сырой нефти через Хорватию
Ожидается, что вопросы энергетической безопасности Центральной Европы и дальнейшая судьба закупок российских ресурсов станут ключевыми темами во время встречи Виктора Орбана с государственным секретарем США Марко Рубио, которая запланирована на понедельник в Будапеште.
Вашингтон неоднократно призывал европейских партнеров уменьшить зависимость от энергоносителей из РФ, однако Венгрия продолжает отстаивать свое право на закупку российской нефти.
