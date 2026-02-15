Венгрия и Словакия требуют от Хорватии открытия альтернативного маршрута для транзита нефти из РФ в обход Украины

$42.990.00
51.030.00
ukenru
21:07 • 120 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 19913 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 11:51 • 26209 просмотра
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
15 февраля, 10:18 • 23324 просмотра
В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко
15 февраля, 09:15 • 24561 просмотра
В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский
15 февраля, 08:20 • 63451 просмотра
Морозы и снег возвращаются: какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
14 февраля, 19:48 • 47946 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
14 февраля, 17:06 • 41533 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
14 февраля, 16:21 • 32340 просмотра
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку УкраиныPhoto
14 февраля, 14:24 • 30763 просмотра
россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года - ЦПД
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−3°
4.6м/с
93%
736мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В торговом центре Харькова мужчина сорвался с неработающего эскалатора15 февраля, 11:38 • 11336 просмотра
Кличко заявил, что Киев оказался на грани катастрофы из-за ударов рф15 февраля, 12:18 • 9432 просмотра
ЕС на данном этапе "не готов" предложить Украине дату вступления в блок – Ринкевичс и Каллас15 февраля, 13:09 • 6514 просмотра
Польша рассматривает разработку собственного ядерного оружия из-за угрозы со стороны россии15 февраля, 13:24 • 5950 просмотра
Губернатор Калифорнии заверил Европу, что Трамп - временное явление для США15 февраля, 15:04 • 5236 просмотра
публикации
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 19913 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 94993 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 152843 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 84630 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 100949 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Виктор Орбан
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Вашингтон
Германия
Китай
Реклама
УНН Lite
Голливуд готовит очередную перезагрузку "Ангелов Чарли" со сценаристом "Безумно богатых азиатов"14 февраля, 23:20 • 14562 просмотра
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto14 февраля, 08:54 • 23129 просмотра
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры13 февраля, 18:43 • 21998 просмотра
Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за рукиPhoto13 февраля, 18:03 • 25001 просмотра
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo13 февраля, 09:44 • 49626 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Хранитель
Отопление
The New York Times

Венгрия и Словакия требуют от Хорватии открытия альтернативного маршрута для транзита нефти из РФ в обход Украины

Киев • УНН

 • 190 просмотра

Венгрия и Словакия обратились к Хорватии по поводу транспортировки российской нефти через Адриатический трубопровод. Это решение обусловлено остановкой транзита через украинскую ветку нефтепровода "Дружба" после российских атак.

Венгрия и Словакия требуют от Хорватии открытия альтернативного маршрута для транзита нефти из РФ в обход Украины

Венгрия совместно со Словакией официально обратились к правительству Хорватии с просьбой обеспечить транспортировку российской сырой нефти через Адриатический трубопровод. Такое решение было продиктовано полной остановкой транзита через украинскую ветку нефтепровода "Дружба", что произошло в конце прошлого месяца в результате масштабных российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Будапешт, который критически зависит от российских энергоносителей, пытается найти срочную альтернативу для наполнения своих нефтеперерабатывающих мощностей на фоне продолжающегося энергетического кризиса.

Политическое противостояние вокруг нефтепровода Дружба

Приостановка прокачки нефти через украинскую территорию вызвала очередной виток напряженности между Киевом и Будапештом. Венгерская сторона обвиняет Украину в неспособности обеспечить транзит, тогда как словацкое руководство видит в этой ситуации элементы политического давления. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо открыто поддержал позицию Виктора Орбана, выразив сомнения относительно причин остановки магистрали.

Орбан "поблагодарил" Зеленского за новые выпады и снова заявил, что Украина не должна быть в ЕС14.02.26, 17:40 • 4436 просмотров

Украина использует нефтепровод "Дружба" для политического влияния

– заявил Фицо, повторив свою позицию относительно ненадежности текущего маршрута поставок.

Киевские официальные лица категорически отрицают эти обвинения, подчеркивая, что причиной остановки являются исключительно технические повреждения инфраструктуры, вызванные обстрелами со стороны РФ.

Переговоры в Загребе и ожидаемая встреча с представителями США

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и министр экономики Словакии Дениса Сакова во время визита в Загреб подчеркнули необходимость расширения пропускной способности Адриатического трубопровода. Этот вопрос долгое время был предметом споров между Венгрией и Хорватией, поскольку Будапешт стремится получить гарантии стабильных объемов и выгодных тарифов на прокачку российского сырья.

Венгрия стремится к поставкам российской сырой нефти через Хорватию

– резюмировал Сийярто, подтверждая стратегический разворот энергетической логистики страны.

Ожидается, что вопросы энергетической безопасности Центральной Европы и дальнейшая судьба закупок российских ресурсов станут ключевыми темами во время встречи Виктора Орбана с государственным секретарем США Марко Рубио, которая запланирована на понедельник в Будапеште.

Вашингтон неоднократно призывал европейских партнеров уменьшить зависимость от энергоносителей из РФ, однако Венгрия продолжает отстаивать свое право на закупку российской нефти.

Словакия и Венгрия заявляют о перебоях в поставках нефти по трубопроводу "Дружба"13.02.26, 19:30 • 13511 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
российская пропаганда
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Марко Рубио
Петер Сийярто
Bloomberg L.P.
Вашингтон
Роберт Фицо
Хорватия
Словакия
Соединённые Штаты
Венгрия
Украина
Виктор Орбан
Киев