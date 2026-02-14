Орбан "поблагодарил" Зеленского за новые выпады и снова заявил, что Украина не должна быть в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на недавнее заявление Президента Украины Владимира Зеленского, в котором последний упомянул венгерского чиновника. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Орбана в соцсети "Х".

Подробности

Спасибо за очередную предвыборную речь в поддержку вступления Украины в Европейский Союз. Это очень поможет венграм четче увидеть ситуацию. Однако, есть кое-что, что вы неправильно понимаете: эти дебаты не обо мне и не о вас. Они касаются будущего Венгрии, Украины и Европы. Именно поэтому вы не можете стать членом Европейского Союза - говорится в сообщении.

Контекст

Президент Зеленский заявил, что Украина держит европейский фронт. Он подчеркнул, что некоторые политики могут думать о личных интересах, а не об остановке российских танков.

Одним из этих политиков он назвал Виктора Орбана.

Напомним

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал другие страны не отправлять свои деньги в Украину. Он считает, что "война вредит бизнесу", но не упоминает, что эту войну начала не Украина, а Россия.

До этого Виктор Орбан назвал Украину врагом своего государства, аргументируя это угрозой роста стоимости жизни для венгров в случае прекращения поставок дешевых ресурсов из России.

Он также заявил, что планы Европейского Союза по ускоренному вступлению Украины в ЕС являются прямой угрозой для Венгрии и ее суверенитета.