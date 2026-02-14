$42.990.00
12:44 • 5458 просмотра
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-рф на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
12:18 • 10011 просмотра
путин может считать себя царем, но в реальности он раб войны - Зеленский
11:01 • 10139 просмотра
В Китае заявили, что страна не вовлечена в войну между рф и Украиной и не имеет решающего влияния
14 февраля, 09:35 • 12203 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российских катера БК-16 и РЛС в Крыму
14 февраля, 08:57 • 13116 просмотра
Рубио: мы не знаем, серьезно ли россияне настроены закончить войну - они говорят, что да
Эксклюзив
14 февраля, 06:42 • 13199 просмотра
Регистрация Starlink для россиян - на сколько можно загреметь за решетку
Эксклюзив
13 февраля, 16:25 • 25393 просмотра
"Нужно подавать протест" - Борзов о деле Гераскевича и российском флаге на Играх
Эксклюзив
13 февраля, 14:32 • 42267 просмотра
"Влад прекрасно держался и блестяще приводил свои контраргументы": адвокат Гераскевича рассказал о перспективах иска против МОК
13 февраля, 13:41 • 37310 просмотра
Украина ожидает окончательного одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели
13 февраля, 12:31 • 36505 просмотра
Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров
Орбан "поблагодарил" Зеленского за новые выпады и снова заявил, что Украина не должна быть в ЕС

Киев • УНН

 • 104 просмотра

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на упоминание его имени Президентом Украины Владимиром Зеленским. Орбан заявил, что Украина не может стать членом Европейского Союза.

Орбан "поблагодарил" Зеленского за новые выпады и снова заявил, что Украина не должна быть в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на недавнее заявление Президента Украины Владимира Зеленского, в котором последний упомянул венгерского чиновника. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Орбана в соцсети "Х".

Подробности

Спасибо за очередную предвыборную речь в поддержку вступления Украины в Европейский Союз. Это очень поможет венграм четче увидеть ситуацию. Однако, есть кое-что, что вы неправильно понимаете: эти дебаты не обо мне и не о вас. Они касаются будущего Венгрии, Украины и Европы. Именно поэтому вы не можете стать членом Европейского Союза

- говорится в сообщении.

Контекст

Президент Зеленский заявил, что Украина держит европейский фронт. Он подчеркнул, что некоторые политики могут думать о личных интересах, а не об остановке российских танков.

Одним из этих политиков он назвал Виктора Орбана.

Напомним

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал другие страны не отправлять свои деньги в Украину. Он считает, что "война вредит бизнесу", но не упоминает, что эту войну начала не Украина, а Россия.

До этого Виктор Орбан назвал Украину врагом своего государства, аргументируя это угрозой роста стоимости жизни для венгров в случае прекращения поставок дешевых ресурсов из России.

Он также заявил, что планы Европейского Союза по ускоренному вступлению Украины в ЕС являются прямой угрозой для Венгрии и ее суверенитета.

Евгений Устименко

