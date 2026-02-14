Орбан "подякував" Зеленському за нові випади та знову заявив, що Україна не має бути у ЄС
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відреагував на згадку його імені Президентом України Володимиром Зеленським. Орбан заявив, що Україна не може стати членом Європейського Союзу.
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відреагував на нещодавню заяву Президента України Володимира Зеленського, в якій останній згадав угорського посадовця. Про це повідомляє УНН з посиланням на допис Орбана в соцмережі "Х".
Деталі
Дякую за чергову передвиборчу промову на підтримку вступу України до Європейського Союзу. Це дуже допоможе угорцям чіткіше побачити ситуацію. Однак, є дещо, що ви неправильно розумієте: ці дебати не про мене і не про вас. Вони стосуються майбутнього Угорщини, України та Європи. Саме тому ви не можете стати членом Європейського Союзу
Контекст
Президент Зеленський заявив, що Україна тримає європейський фронт. Він наголосив, що деякі політики можуть думати про особисті інтереси, а не про зупинку російських танків.
Одним з цих політиків він назвав Віктора Орбана.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав інші країни не надсилати свої гроші в Україну. Він вважає, що "війна шкодить бізнесу", але не згадує, що цю війну почала не Україна, а росія.
До того Віктор Орбан назвав Україну ворогом своєї держави, аргументуючи це загрозою зростання вартості життя для угорців у разі припинення постачання дешевих ресурсів з росії.
Він також заявив, що плани Європейського Союзу щодо прискореного вступу України до ЄС є прямою загрозою для Угорщини та її суверенітету.