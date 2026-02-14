Орбан "подякував" Зеленському за нові випади та знову заявив, що Україна не має бути у ЄС

$42.990.00
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
12:18 • 9992 перегляди
путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни - Зеленський
11:01 • 10125 перегляди
У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу
14 лютого, 09:35 • 12192 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму
14 лютого, 08:57 • 13108 перегляди
Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так
Ексклюзив
14 лютого, 06:42 • 13195 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
Ексклюзив
13 лютого, 16:25 • 25387 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
13 лютого, 14:32 • 42264 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13 лютого, 13:41 • 37306 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
13 лютого, 12:31 • 36503 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Посланці Трампа проведуть переговори з Іраном та Україною і рф в один день - Reuters14 лютого, 06:11 • 5256 перегляди
Китай міг би зателефонувати путіну і завершити війну - посол США при НАТО14 лютого, 06:29 • 3384 перегляди
росія атакувала Україну балістичним "Іскандером", за ніч знешкоджено 91 зі 112 дронів14 лютого, 06:46 • 3544 перегляди
У Києві частина будинків знову з опаленням після ворожої атаки14 лютого, 06:55 • 3848 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 7804 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 67691 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 99679 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 63129 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 81210 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 122128 перегляди
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Дональд Трамп
Ван Ї (політик)
Марк Рютте
Україна
Європа
Сполучені Штати Америки
Китай
Донецька область
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 7830 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 12440 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 15871 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo13 лютого, 09:44 • 38469 перегляди
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto12 лютого, 14:29 • 37836 перегляди
Київ • УНН

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відреагував на згадку його імені Президентом України Володимиром Зеленським. Орбан заявив, що Україна не може стати членом Європейського Союзу.

Орбан "подякував" Зеленському за нові випади та знову заявив, що Україна не має бути у ЄС

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відреагував на нещодавню заяву Президента України Володимира Зеленського, в якій останній згадав угорського посадовця. Про це повідомляє УНН з посиланням на допис Орбана в соцмережі "Х".

Деталі

Дякую за чергову передвиборчу промову на підтримку вступу України до Європейського Союзу. Це дуже допоможе угорцям чіткіше побачити ситуацію. Однак, є дещо, що ви неправильно розумієте: ці дебати не про мене і не про вас. Вони стосуються майбутнього Угорщини, України та Європи. Саме тому ви не можете стати членом Європейського Союзу

- йдеться в дописі.

Контекст

Президент Зеленський заявив, що Україна тримає європейський фронт. Він наголосив, що деякі політики можуть думати про особисті інтереси, а не про зупинку російських танків.

Одним з цих політиків він назвав Віктора Орбана.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав інші країни не надсилати свої гроші в Україну. Він вважає, що "війна шкодить бізнесу", але не згадує, що цю війну почала не Україна, а росія.

До того Віктор Орбан назвав Україну ворогом своєї держави, аргументуючи це загрозою зростання вартості життя для угорців у разі припинення постачання дешевих ресурсів з росії.

Він також заявив, що плани Європейського Союзу щодо прискореного вступу України до ЄС є прямою загрозою для Угорщини та її суверенітету.

Євген Устименко

