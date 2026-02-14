Орбан "подякував" Зеленському за нові випади та знову заявив, що Україна не має бути у ЄС

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відреагував на нещодавню заяву Президента України Володимира Зеленського, в якій останній згадав угорського посадовця. Про це повідомляє УНН з посиланням на допис Орбана в соцмережі "Х".

Деталі

Дякую за чергову передвиборчу промову на підтримку вступу України до Європейського Союзу. Це дуже допоможе угорцям чіткіше побачити ситуацію. Однак, є дещо, що ви неправильно розумієте: ці дебати не про мене і не про вас. Вони стосуються майбутнього Угорщини, України та Європи. Саме тому ви не можете стати членом Європейського Союзу - йдеться в дописі.

Контекст

Президент Зеленський заявив, що Україна тримає європейський фронт. Він наголосив, що деякі політики можуть думати про особисті інтереси, а не про зупинку російських танків.

Одним з цих політиків він назвав Віктора Орбана.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав інші країни не надсилати свої гроші в Україну. Він вважає, що "війна шкодить бізнесу", але не згадує, що цю війну почала не Україна, а росія.

До того Віктор Орбан назвав Україну ворогом своєї держави, аргументуючи це загрозою зростання вартості життя для угорців у разі припинення постачання дешевих ресурсів з росії.

Він також заявив, що плани Європейського Союзу щодо прискореного вступу України до ЄС є прямою загрозою для Угорщини та її суверенітету.