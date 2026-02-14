У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу

Очільник МЗС Китаю Ван Ї заявив, що його країна не є стороною, безпосередньо залученою до війни росії проти України, а тому Пекін не має вирішального впливу на її завершення. Про це Ван Ї сказав під час Мюнхенської безпекової конференції, передає УНН.

Позиція і ставлення Китаю чітка: усі регіональні гарячі проблеми повинні вирішуватися шляхом діалогу і консультацій, і ми повинні знайти політичне врегулювання. Це стосується і "кризи" в Україні, але Китай не є стороною, безпосередньо залученою до конфлікту. Ми не маємо права останнього слова - сказав Ван Ї.

Він зазначив, що Китай хоче якнайшвидшого припинення воєнних дій і відновлення діалогу.

"Але нарешті ми бачимо, що мирні переговори розпочалися. Я думаю, що зараз обговорюються реальні питання. Ми вітаємо це, бо без діалогу як можна досягти миру? Якщо ми не будемо продовжувати діалог, мирна угода чи договір не впадуть з неба. Тому ми сподіваємося, що завдяки нашим послідовним зусиллям ми зможемо досягти всеосяжної, міцної, довготривалої та обов'язкової мирної угоди, прийнятної для всіх сторін. Я вважаю, що це спільна мета міжнародної спільноти, включаючи Китай. Європа не повинна спостерігати за цим з боку", - додав Ван Ї.

Голова МЗС Китаю заявив, що "двері до діалогу" щодо війни в Україні відкриті

Посол США в НАТО Метью Вітакер заявив, що Китай надає вирішальну підтримку російській агресії. Він міг би припинити війну, зателефонувавши путіну та зупинивши продаж технологій подвійного призначення.