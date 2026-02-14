$42.990.00
У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу
09:35 • 3500 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму
08:57 • 6430 перегляди
Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так
Ексклюзив
06:42 • 9900 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
Ексклюзив
13 лютого, 16:25 • 22437 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
13 лютого, 14:32 • 39895 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13 лютого, 13:41
13 лютого, 13:41 • 35098 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
13 лютого, 12:31
13 лютого, 12:31 • 35155 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
13 лютого, 11:25
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 62965 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
13 лютого, 10:00
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 88447 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
13 лютого, 11:25
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 62961 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 10:00
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 88437 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви
13 лютого, 07:25
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету
12 лютого, 11:15
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11 лютого, 13:50
У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу

Київ • УНН

 • 432 перегляди

Глава МЗС Китаю Ван Ї заявив, що його країна не є стороною, безпосередньо залученою до війни Росії проти України. Пекін не має вирішального впливу на її завершення.

У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу

Очільник МЗС Китаю Ван Ї заявив, що його країна не є стороною, безпосередньо залученою до війни росії проти України, а тому Пекін не має вирішального впливу на її завершення. Про це Ван Ї сказав під час Мюнхенської безпекової конференції, передає УНН.

Позиція і ставлення Китаю чітка: усі регіональні гарячі проблеми повинні вирішуватися шляхом діалогу і консультацій, і ми повинні знайти політичне врегулювання. Це стосується і "кризи" в Україні, але Китай не є стороною, безпосередньо залученою до конфлікту. Ми не маємо права останнього слова

- сказав Ван Ї.

Деталі

Він зазначив, що Китай хоче якнайшвидшого припинення воєнних дій і відновлення діалогу.

"Але нарешті ми бачимо, що мирні переговори розпочалися. Я думаю, що зараз обговорюються реальні питання. Ми вітаємо це, бо без діалогу як можна досягти миру? Якщо ми не будемо продовжувати діалог, мирна угода чи договір не впадуть з неба. Тому ми сподіваємося, що завдяки нашим послідовним зусиллям ми зможемо досягти всеосяжної, міцної, довготривалої та обов'язкової мирної угоди, прийнятної для всіх сторін. Я вважаю, що це спільна мета міжнародної спільноти, включаючи Китай. Європа не повинна спостерігати за цим з боку", - додав Ван Ї.

Голова МЗС Китаю заявив, що "двері до діалогу" щодо війни в Україні відкриті14.02.26, 11:58 • 1352 перегляди

Нагадаємо

Посол США в НАТО Метью Вітакер заявив, що Китай надає вирішальну підтримку російській агресії. Він міг би припинити війну, зателефонувавши путіну та зупинивши продаж технологій подвійного призначення.

Павло Башинський

