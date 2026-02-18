В США раскрыли новые детали тайного ядерного испытания Китая - Пекин отрицает

$43.260.09
51.170.01
ukenru
07:55 • 2414 просмотра
Зеленский: Украина ввела пакет санкций против лукашенко
17 февраля, 18:24 • 16612 просмотра
Умеров о мирных переговорах в Женеве: завтра политическая и военная группы продолжат работу
Эксклюзив
17 февраля, 14:26 • 32744 просмотра
Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму
17 февраля, 12:59 • 33868 просмотра
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - УмеровPhoto
17 февраля, 12:23 • 35426 просмотра
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небеPhoto
17 февраля, 12:15 • 31671 просмотра
ЕС подтвердил планы принять 20-й пакет санкций против рф до 24 февраля
Эксклюзив
17 февраля, 09:48 • 26657 просмотра
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
Эксклюзив
17 февраля, 08:25 • 30223 просмотра
САП будет просить для Галущенко миллионный залогPhoto
17 февраля, 04:30 • 37700 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 49404 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
2.9м/с
69%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Атака россиян на Запорожье: число пострадавших возросло, в ГСЧС сообщили подробностиPhoto17 февраля, 22:57 • 13894 просмотра
В Крыму мобильная связь превратилась в фикцию - ЦНС18 февраля, 01:24 • 12964 просмотра
Зеленский поручил своей команде обсудить с россиянами встречу с Путиным в Женеве - Axios02:39 • 7618 просмотра
"Успех Трампа": Виткофф заявил о значительном прогрессе в переговорах Украины и России в Женеве05:31 • 8184 просмотра
Масштабный сбой произошел ночью в работе сервисов Google, YouTube и CloudflarePhoto06:29 • 11831 просмотра
публикации
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto17 февраля, 10:46 • 41119 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 55725 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 63117 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 83902 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 86798 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Дональд Трамп
Джон Ф. Кеннеди
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Беларусь
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Cardi B со сцены заявила, что больше не состоит в отношениях с отцом своего ребенкаVideo17 февраля, 17:21 • 13540 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo17 февраля, 11:43 • 26211 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto17 февраля, 11:12 • 21767 просмотра
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода16 февраля, 23:14 • 31735 просмотра
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto16 февраля, 18:54 • 29352 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
9К720 Искандер
Отопление

В США раскрыли новые детали тайного ядерного испытания Китая - Пекин отрицает

Киев • УНН

 • 34 просмотра

Заместитель госсекретаря США Кристофер Йеау обнародовал новые подробности ядерного испытания, которое Китай якобы провел в июне 2020 года. Сейсмическая станция в Казахстане зафиксировала взрыв магнитудой 2,75 вблизи испытательного полигона Лоп-Нор.

В США раскрыли новые детали тайного ядерного испытания Китая - Пекин отрицает

Заместитель государственного секретаря США Кристофер Еау обнародовал, по его словам, новые подробности подземного ядерного испытания, которое Китай якобы провел в июне 2020 года. Это произошло на мероприятии в аналитическом центре Гудзоновского института в Вашингтоне, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По словам высокопоставленного американского чиновника, удаленная сейсмическая станция в Казахстане зафиксировала "взрыв" магнитудой 2,75, произошедший 22 июня 2020 года на расстоянии 450 миль (720 км) от испытательного полигона Лоп-Нор в западном Китае.

В то же время Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, отвечающая за обнаружение ядерных испытаний, заявила, что данных недостаточно, чтобы с уверенностью подтвердить утверждения заместителя госсекретаря США.

К тому же, представитель китайского посольства в Вашингтоне заявил, что утверждение о проведении Китаем ядерных испытаний является "абсолютно безосновательным" и является попыткой "выдумать предлог для возобновления" ядерных испытаний США.

Дополнительно

Китай, подписавший, но не ратифицировавший международный договор 1996 года о запрещении ядерных испытаний, отрицал проведение подземного ядерного испытания после того, как США впервые выдвинули это обвинение на международной конференции в начале этого месяца. Последнее официальное подземное испытание Китая состоялось в 1996 году.

Сейсмическая станция PS23 в Казахстане является частью глобальной системы мониторинга, эксплуатируемой Организацией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

По данным Пентагона, Китай в настоящее время имеет более 600 боеголовок и осуществляет масштабное расширение своих стратегических ядерных сил. По прогнозам, к 2030 году Китай будет иметь более 1000 боеголовок.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Китай расширяет сеть ядерных объектов в горных районах провинции Сычуань. Спутниковые снимки зафиксировали новые строительства и модернизацию инфраструктуры на протяжении последних лет.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Пентагон
Reuters
Вашингтон
Китай
Казахстан