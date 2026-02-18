В США раскрыли новые детали тайного ядерного испытания Китая - Пекин отрицает
Киев • УНН
Заместитель госсекретаря США Кристофер Йеау обнародовал новые подробности ядерного испытания, которое Китай якобы провел в июне 2020 года. Сейсмическая станция в Казахстане зафиксировала взрыв магнитудой 2,75 вблизи испытательного полигона Лоп-Нор.
Заместитель государственного секретаря США Кристофер Еау обнародовал, по его словам, новые подробности подземного ядерного испытания, которое Китай якобы провел в июне 2020 года. Это произошло на мероприятии в аналитическом центре Гудзоновского института в Вашингтоне, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
По словам высокопоставленного американского чиновника, удаленная сейсмическая станция в Казахстане зафиксировала "взрыв" магнитудой 2,75, произошедший 22 июня 2020 года на расстоянии 450 миль (720 км) от испытательного полигона Лоп-Нор в западном Китае.
В то же время Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, отвечающая за обнаружение ядерных испытаний, заявила, что данных недостаточно, чтобы с уверенностью подтвердить утверждения заместителя госсекретаря США.
К тому же, представитель китайского посольства в Вашингтоне заявил, что утверждение о проведении Китаем ядерных испытаний является "абсолютно безосновательным" и является попыткой "выдумать предлог для возобновления" ядерных испытаний США.
Дополнительно
Китай, подписавший, но не ратифицировавший международный договор 1996 года о запрещении ядерных испытаний, отрицал проведение подземного ядерного испытания после того, как США впервые выдвинули это обвинение на международной конференции в начале этого месяца. Последнее официальное подземное испытание Китая состоялось в 1996 году.
Сейсмическая станция PS23 в Казахстане является частью глобальной системы мониторинга, эксплуатируемой Организацией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
По данным Пентагона, Китай в настоящее время имеет более 600 боеголовок и осуществляет масштабное расширение своих стратегических ядерных сил. По прогнозам, к 2030 году Китай будет иметь более 1000 боеголовок.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что Китай расширяет сеть ядерных объектов в горных районах провинции Сычуань. Спутниковые снимки зафиксировали новые строительства и модернизацию инфраструктуры на протяжении последних лет.