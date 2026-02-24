США ведут переговоры с Россией и Китаем по контролю над ядерным оружием - Reuters
Киев • УНН
США встретились с российской делегацией в Женеве и планируют встречу с китайской делегацией для обсуждения многостороннего договора о контроле над ядерным вооружением. Это происходит на фоне призывов США к более широкому соглашению, включающему Китай и Россию.
США встретились с российской делегацией в Женеве в понедельник и встретятся с китайской делегацией во вторник для переговоров по разработке потенциального многостороннего договора по контролю над ядерным вооружением, сообщил высокопоставленный представитель Госдепартамента США, передает Reuters, пишет УНН.
Детали
США призывают к заключению нового, более широкого договора о контроле над вооружениями, который бы включил в него как Китай, так и россию после истечения срока действия соглашения, ограничивающего размещение американских и российских ракет и боеголовок, известного как СНВ-III.
Посол Китая по вопросам разоружения Шэнь Цзянь заявил ранее в этом месяце, что его страна не будет участвовать в новых переговорах по контролю над ядерным вооружением с москвой и Вашингтоном на этом этапе. Пока неясно, будут ли переговоры во вторник включать формальные переговоры.
Постоянные представительства Китая и россии в Женеве не сразу ответили на запросы Reuters о комментариях.
Ранее в феврале США заявили, что Китай провел секретное ядерное испытание в июне 2020 года, что Шэнь Цзянь категорически опроверг.
Высокопоставленный чиновник заявил, что они уже провели плодотворные двусторонние переговоры с Великобританией и Францией, которые также являются членами Совета Безопасности ООН.
"Переход к обсуждению с пятью постоянными членами Совета Безопасности был бы следующим логическим шагом", - заявили они, добавив, что полны оптимизма.
В США раскрыли новые детали тайного ядерного испытания Китая - Пекин отрицает18.02.26, 10:35 • 5039 просмотров