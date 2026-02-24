США ведут переговоры с Россией и Китаем по контролю над ядерным оружием - Reuters

США встретились с российской делегацией в Женеве в понедельник и встретятся с китайской делегацией во вторник для переговоров по разработке потенциального многостороннего договора по контролю над ядерным вооружением, сообщил высокопоставленный представитель Госдепартамента США, передает Reuters, пишет УНН.

Детали

США призывают к заключению нового, более широкого договора о контроле над вооружениями, который бы включил в него как Китай, так и россию после истечения срока действия соглашения, ограничивающего размещение американских и российских ракет и боеголовок, известного как СНВ-III.

Посол Китая по вопросам разоружения Шэнь Цзянь заявил ранее в этом месяце, что его страна не будет участвовать в новых переговорах по контролю над ядерным вооружением с москвой и Вашингтоном на этом этапе. Пока неясно, будут ли переговоры во вторник включать формальные переговоры.

Постоянные представительства Китая и россии в Женеве не сразу ответили на запросы Reuters о комментариях.

Ранее в феврале США заявили, что Китай провел секретное ядерное испытание в июне 2020 года, что Шэнь Цзянь категорически опроверг.

Высокопоставленный чиновник заявил, что они уже провели плодотворные двусторонние переговоры с Великобританией и Францией, которые также являются членами Совета Безопасности ООН.

"Переход к обсуждению с пятью постоянными членами Совета Безопасности был бы следующим логическим шагом", - заявили они, добавив, что полны оптимизма.

