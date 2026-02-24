$43.300.02
Эксклюзив
07:45
"Он умер у меня на руках в российском плену" - четыре года большой войны, изменившей миллионы жизнейPhoto
06:54
Зеленский обратился к украинцам в годовщину вторжения из бункера на Банковой, где работал в начале войныVideo
23 февраля, 17:51
Были первые доклады о взрыве в Николаеве, проверяется версия теракта - Зеленский
Эксклюзив
23 февраля, 17:38
Украина освобождает территории - военный объяснил, можно ли считать события на Запорожском направлении контрнаступлением
23 февраля, 17:34
На АЗС в Николаеве прогремел взрыв: семеро полицейских пострадали, двое в тяжелом состоянииPhoto
23 февраля, 17:17
Словакия прекратит экстренные поставки электроэнергии в Украину - ФицоVideo
23 февраля, 15:53
ЕС не смог согласовать 20-й пакет санкций против россии – Каллас
Эксклюзив
23 февраля, 15:29
Telegram под вопросом - стоит ли блокировать мессенджер и уменьшит ли это риск терактов в Украине
Эксклюзив
23 февраля, 14:58
Почему возникает боль в висках и как от нее избавиться
23 февраля, 14:29
Теракт во Львове: подозреваемую отправили под стражу на 60 суток без права залога
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 32203 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
23 февраля, 13:02
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 149137 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 158163 просмотра
США ведут переговоры с Россией и Китаем по контролю над ядерным оружием - Reuters

Киев • УНН

 • 8 просмотра

США встретились с российской делегацией в Женеве и планируют встречу с китайской делегацией для обсуждения многостороннего договора о контроле над ядерным вооружением. Это происходит на фоне призывов США к более широкому соглашению, включающему Китай и Россию.

США ведут переговоры с Россией и Китаем по контролю над ядерным оружием - Reuters

США встретились с российской делегацией в Женеве в понедельник и встретятся с китайской делегацией во вторник для переговоров по разработке потенциального многостороннего договора по контролю над ядерным вооружением, сообщил высокопоставленный представитель Госдепартамента США, передает Reuters, пишет УНН.

Детали

США призывают к заключению нового, более широкого договора о контроле над вооружениями, который бы включил в него как Китай, так и россию после истечения срока действия соглашения, ограничивающего размещение американских и российских ракет и боеголовок, известного как СНВ-III.

Посол Китая по вопросам разоружения Шэнь Цзянь заявил ранее в этом месяце, что его страна не будет участвовать в новых переговорах по контролю над ядерным вооружением с москвой и Вашингтоном на этом этапе. Пока неясно, будут ли переговоры во вторник включать формальные переговоры.

Постоянные представительства Китая и россии в Женеве не сразу ответили на запросы Reuters о комментариях.

Ранее в феврале США заявили, что Китай провел секретное ядерное испытание в июне 2020 года, что Шэнь Цзянь категорически опроверг.

Высокопоставленный чиновник заявил, что они уже провели плодотворные двусторонние переговоры с Великобританией и Францией, которые также являются членами Совета Безопасности ООН.

"Переход к обсуждению с пятью постоянными членами Совета Безопасности был бы следующим логическим шагом", - заявили они, добавив, что полны оптимизма.

В США раскрыли новые детали тайного ядерного испытания Китая - Пекин отрицает18.02.26, 10:35 • 5039 просмотров

Юлия Шрамко

Новости Мира
Ядерное оружие
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
Женева
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Reuters
Франция
Великобритания
Китай
Соединённые Штаты