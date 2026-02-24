$43.300.02
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

кремль запустил новый "ядерный" фейк об Украине, Британии и Франции

Киев • УНН

 • 260 просмотра

Страна-агрессор пытается представить эту вымышленную угрозу как важный фактор для будущих мирных переговоров и одновременно обвинить союзников Украины в нарушении режима нераспространения.

кремль запустил новый "ядерный" фейк об Украине, Британии и Франции

россия начала "разгонять" в своих "медиа" новый провокационный фейк о том, что якобы страны-союзницы хотят передать Украине ядерное оружие для использования на поле боя. Информацию российским "СМИ" 24 февраля 2026 года озвучил спикер российского диктатора дмитрий песков, передает УНН.

Детали

россия учтет в переговорах по Украине информацию о том, что Лондон и Париж хотят вооружить Киев ядерным оружием

- пообещал Песков.

Пресс-секретарь владимира путина, продолжая настаивать на том, что ВСУ якобы дадут доступ к ядерному оружию, заявил, что это - "вопиющее нарушение норм международного права", а Великобритания и Франция таким образом нарушают "режим нераспространения".

В конце песков провокационно заявил, что москва с самого начала полномасштабного вторжения хотела "урегулировать конфликт дипломатическим путем".

Отметим, что заявление спикера президента рф о ядерном оружии для Украины - не первый фейк противника за последнее время.

Так, Украина разоблачила россию в попытке "переписать" Будапештский меморандум. кремль манипулирует международным правом, чтобы создать фальшивое юридическое оправдание агрессии и снять с себя ответственность за нарушение границ Украины в 2014 и 2022 годах.

США ведут переговоры с Россией и Китаем по контролю над ядерным оружием - Reuters24.02.2026, 10:00

Александра Василенко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Ядерное оружие
Война в Украине
Государственная граница Украины
Владимир Путин
Париж
Франция
Великобритания
Украина
Лондон