кремль запустил новый "ядерный" фейк об Украине, Британии и Франции
Киев • УНН
Страна-агрессор пытается представить эту вымышленную угрозу как важный фактор для будущих мирных переговоров и одновременно обвинить союзников Украины в нарушении режима нераспространения.
россия начала "разгонять" в своих "медиа" новый провокационный фейк о том, что якобы страны-союзницы хотят передать Украине ядерное оружие для использования на поле боя. Информацию российским "СМИ" 24 февраля 2026 года озвучил спикер российского диктатора дмитрий песков, передает УНН.
Детали
россия учтет в переговорах по Украине информацию о том, что Лондон и Париж хотят вооружить Киев ядерным оружием
Пресс-секретарь владимира путина, продолжая настаивать на том, что ВСУ якобы дадут доступ к ядерному оружию, заявил, что это - "вопиющее нарушение норм международного права", а Великобритания и Франция таким образом нарушают "режим нераспространения".
В конце песков провокационно заявил, что москва с самого начала полномасштабного вторжения хотела "урегулировать конфликт дипломатическим путем".
Отметим, что заявление спикера президента рф о ядерном оружии для Украины - не первый фейк противника за последнее время.
Так, Украина разоблачила россию в попытке "переписать" Будапештский меморандум. кремль манипулирует международным правом, чтобы создать фальшивое юридическое оправдание агрессии и снять с себя ответственность за нарушение границ Украины в 2014 и 2022 годах.
