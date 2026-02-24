"Явная попытка путина отвлечь внимание от своих гнусных действий в Украине" - Британия ответила на "ядерный" фейк рф

$43.300.02
Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу
14:55 • 3512 просмотра
Зеленский назначил нового главного переговорщика по вступлению в ЕС
14:05 • 5060 просмотра
Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования
Эксклюзив
12:55 • 12915 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
12:04 • 10978 просмотра
Генштаб подтвердил поражение МТС "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с помощью ATACMS
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 26573 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
24 февраля, 08:57 • 20269 просмотра
Украина готова действовать конструктивно на фоне спора по "Дружбе" с Венгрией, есть реалистичные решения - глава МИД
24 февраля, 08:32 • 18642 просмотра
Европейские лидеры направили послания поддержки Украине в годовщину вторжения рф - что в заявленияхPhoto
Эксклюзив
24 февраля, 07:45 • 18096 просмотра
"Он умер у меня на руках в российском плену" - четыре года большой войны, изменившей миллионы жизнейPhoto
24 февраля, 06:54 • 16668 просмотра
Зеленский обратился к украинцам в годовщину вторжения из бункера на Банковой, где работал в начале войныVideo
Эксклюзивы
Минус 920 оккупантов и почти 1700 вражеских дронов: потери россиян за сутки24 февраля, 05:44 • 4300 просмотра
Европейские лидеры прибыли в Киев в четвертую годовщину вторжения рфPhoto24 февраля, 07:05 • 24095 просмотра
Федоров озвучил "план войны" и назвал три цели МинобороныVideo24 февраля, 09:17 • 13056 просмотра
Британия объявила о крупнейшем пакете санкций против рф - до 300 новых ограничений09:44 • 17567 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto12:26 • 6862 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
12:55 • 12916 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
24 февраля, 09:05 • 26575 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 46126 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
23 февраля, 13:20 • 65536 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
23 февраля, 13:02 • 68627 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto14:59 • 1524 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto12:26 • 6992 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 24954 просмотра
Ольга Сумская раскрыла стоимость своего "лука" и высказалась о будущем 60-летииVideo23 февраля, 20:42 • 22685 просмотра
Андрей Джеджула крестил дочь Эмилию и впервые показал ее лицоVideo23 февраля, 16:51 • 23435 просмотра
"Явная попытка путина отвлечь внимание от своих гнусных действий в Украине" - Британия ответила на "ядерный" фейк рф

Киев • УНН

 • 38 просмотра

Правительство Великобритании отреагировало на заявления россии относительно ядерного оружия. Это названо попыткой путина отвлечь внимание от действий в Украине, без какой-либо правды в этих обвинениях.

"Явная попытка путина отвлечь внимание от своих гнусных действий в Украине" - Британия ответила на "ядерный" фейк рф

Правительство Великобритании отреагировало на заявления россии о том, что она якобы планирует обеспечить Украину ядерным оружием, указав, что это "явная попытка владимира путина отвлечь внимание от своих гнусных действий в Украине", пишет УНН со ссылкой на Sky News.

Это явная попытка владимира путина отвлечь внимание от своих гнусных действий в Украине. В этом нет никакой правды. Вы видели слова премьер-министра сегодня утром, в которых он отдал дань уважения невероятной стойкости украинцев… Мы будем продолжать наши усилия для обеспечения справедливого и прочного мира

- заявил спикер премьер-министра Великобритании.

Это произошло после того, как российская служба внешней разведки (СВР) обвинила Великобританию и Францию в планировании якобы обеспечить Украину ядерной бомбой или "грязной бомбой" с ядерным оружием, не предоставив никаких доказательств.

кремль запустил новый "ядерный" фейк об Украине, Британии и Франции24.02.26, 12:57 • 2764 просмотра

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Ядерное оружие
Война в Украине
Владимир Путин
Франция
Украина