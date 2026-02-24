"Явная попытка путина отвлечь внимание от своих гнусных действий в Украине" - Британия ответила на "ядерный" фейк рф
Киев • УНН
Правительство Великобритании отреагировало на заявления россии относительно ядерного оружия. Это названо попыткой путина отвлечь внимание от действий в Украине, без какой-либо правды в этих обвинениях.
Правительство Великобритании отреагировало на заявления россии о том, что она якобы планирует обеспечить Украину ядерным оружием, указав, что это "явная попытка владимира путина отвлечь внимание от своих гнусных действий в Украине", пишет УНН со ссылкой на Sky News.
Это явная попытка владимира путина отвлечь внимание от своих гнусных действий в Украине. В этом нет никакой правды. Вы видели слова премьер-министра сегодня утром, в которых он отдал дань уважения невероятной стойкости украинцев… Мы будем продолжать наши усилия для обеспечения справедливого и прочного мира
Это произошло после того, как российская служба внешней разведки (СВР) обвинила Великобританию и Францию в планировании якобы обеспечить Украину ядерной бомбой или "грязной бомбой" с ядерным оружием, не предоставив никаких доказательств.
кремль запустил новый "ядерный" фейк об Украине, Британии и Франции24.02.26, 12:57 • 2764 просмотра