Ніколь Кідман та Кіт Урбан розходяться після майже 20 років спільного життя - BBC

Ніколь Кідман і Кіт Урбан розійшлися після майже 20 років спільного життя, з посиланням на джерело повідомило ВВС, пише УНН.

Деталі

У зіркової пари двоє дітей: 17-річна Сандей Роуз та 14-річна Фейт Маргарет.

Оскароносна актриса та кантрі-співак - чотириразовий володар премії "Греммі" одружені з червня 2006 року.

Першим повідомив про розрив TMZ із посиланням на джерела, які повідомили, що пара жила окремо з літа, і Кідман не хоче розставання. Джерело ВВС підтвердило цю інформацію.

Причина їхнього розставання незрозуміла.

Кідман і Урбан, що виросли в Австралії, пережили зльоти та падіння за майже два десятиліття спільного життя. Обидві зірки ставали переможцями та номінувалися на найвищі нагороди у своїх сферах. Протягом багатьох років вони підтримували та підбадьорювали один одного, регулярно з'являючись разом на церемоніях нагородження та голлівудських прем'єрах. І мінуси: через кілька місяців після весілля Урбан звернувся до реабілітаційного центру щодо наркотичної та алкогольної залежності. І він, і Кідман говорили, що боротьба із залежністю зміцнила їхній зв'язок. Кідман та кілька його близьких друзів організували інтервенцію, яка, за словами Урбана, змінила його життя.

"Мені здається, все було створено спеціально для того моменту, щоб об'єднати нас", - сказав він у 2010 році на шоу Опри Вінфрі.

У червні пару бачили разом на матчі Клубного чемпіонату світу з футболу FIFA у Нешвіллі, штат Теннессі.

Вони також з'явилися разом у травні, коли Урбану було вручено премію ACM Triple Crown на церемонії вручення премії Academy of Country Music Awards. Їх сфотографували на своїх місцях, де вони щасливо цілувалися та трималися за руки.

Доповнення

Актриса фільму Babygirl раніше була одружена з актором Томом Крузом. Пара прожила разом понад 10 років та виховує двох дітей. Їхній шлюб розпався 2001 року.

