08:49 • 11597 перегляди
Смерть балетмейстерки Марії Холодної: суд у Харкові виніс вирок її чоловіку-вбивці
08:28 • 24845 перегляди
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони
07:51 • 15577 перегляди
Голова Єврокомісії: з Україною є домовленість про 2 млрд євро на дрони
Ексклюзив
07:25 • 15777 перегляди
Перші осінні заморозки: чи є загроза для врожаю фруктів та овочів
06:49 • 16818 перегляди
Ще два пакети у межах PURL узгоджуються з американською стороною - Зеленський
30 вересня, 04:27 • 18079 перегляди
На Сумщині внаслідок удару дрона загинула вся родина з двома дітьми - ОВАPhoto
30 вересня, 04:06 • 21605 перегляди
ЄС розгляне створення "стіни дронів" та щита ППО на зустрічі в Копенгагені - Bloomberg
Ексклюзив
29 вересня, 14:44 • 60003 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Ексклюзив
29 вересня, 14:40 • 126864 перегляди
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
29 вересня, 13:55 • 56374 перегляди
Шестиденний блекаут на ЗАЕС: у Держатомрегулювання попередили про серйозні загрози для ядерної та радіаційної безпеки
В окупованому Донецьку дітей змушують розвозити воду замість навчання - ЦНС
Російські війська атакували 14 населених пунктів Запорізької області та завдали 553 удари - ОВА
У рф ліквідували трьох росгвардійців, включаючи підполковника: ГУР показало відео
Чоловік отримав поранення в живіт від кулі ППО в центрі Конотопа
Ніколь Кідман та Кіт Урбан розходяться після майже 20 років спільного життя - BBC
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Ексклюзив
29 вересня, 14:44 • 59990 перегляди
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
Ексклюзив
29 вересня, 14:40 • 126823 перегляди
Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби
Ексклюзив
29 вересня, 12:39 • 64193 перегляди
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Урсула фон дер Ляєн
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Сумська область
Запорізька область
УНН Lite
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів
Ніколь Кідман та Кіт Урбан розходяться після майже 20 років спільного життя - BBC
Найважче рішення у житті: відомий гонщик Гамільтон поділився сумною новиною про свого пса Роско
Трамп пригрозив 100% мита на іноземні фільми
Вікторія Бекхем натякнула на возз'єднання Spice Girls на концерті Oasis - Daily Маil
Ніколь Кідман та Кіт Урбан розходяться після майже 20 років спільного життя - BBC

Київ • УНН

 • 4992 перегляди

Оскароносна акторка Ніколь Кідман та чотириразовий володар премії «Греммі» Кіт Урбан розійшлися після майже 20 років спільного життя. Пара, яка одружилася у червні 2006 року, має двох дітей: 17-річну Сандей Роуз та 14-річну Фейт Маргарет.

Ніколь Кідман та Кіт Урбан розходяться після майже 20 років спільного життя - BBC
instagram.com/nicolekidman

Ніколь Кідман і Кіт Урбан розійшлися після майже 20 років спільного життя, з посиланням на джерело повідомило ВВС, пише УНН.

Деталі

У зіркової пари двоє дітей: 17-річна Сандей Роуз та 14-річна Фейт Маргарет.

Оскароносна актриса та кантрі-співак - чотириразовий володар премії "Греммі" одружені з червня 2006 року.

Першим повідомив про розрив TMZ із посиланням на джерела, які повідомили, що пара жила окремо з літа, і Кідман не хоче розставання. Джерело ВВС підтвердило цю інформацію.

Причина їхнього розставання незрозуміла.

Кідман і Урбан, що виросли в Австралії, пережили зльоти та падіння за майже два десятиліття спільного життя. Обидві зірки ставали переможцями та номінувалися на найвищі нагороди у своїх сферах. Протягом багатьох років вони підтримували та підбадьорювали один одного, регулярно з'являючись разом на церемоніях нагородження та голлівудських прем'єрах. І мінуси: через кілька місяців після весілля Урбан звернувся до реабілітаційного центру щодо наркотичної та алкогольної залежності. І він, і Кідман говорили, що боротьба із залежністю зміцнила їхній зв'язок. Кідман та кілька його близьких друзів організували інтервенцію, яка, за словами Урбана, змінила його життя.

"Мені здається, все було створено спеціально для того моменту, щоб об'єднати нас", - сказав він у 2010 році на шоу Опри Вінфрі.

У червні пару бачили разом на матчі Клубного чемпіонату світу з футболу FIFA у Нешвіллі, штат Теннессі.

Вони також з'явилися разом у травні, коли Урбану було вручено премію ACM Triple Crown на церемонії вручення премії Academy of Country Music Awards. Їх сфотографували на своїх місцях, де вони щасливо цілувалися та трималися за руки.

Доповнення

Актриса фільму Babygirl раніше була одружена з актором Томом Крузом. Пара прожила разом понад 10 років та виховує двох дітей. Їхній шлюб розпався 2001 року.

Ніколь Кідман на церемонії вручення губернаторської премії довелося зняти туфлі18.11.24, 14:02 • 120170 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини СвітуУНН Lite
Теннессі