Николь Кидман и Кит Урбан расстаются после почти 20 лет совместной жизни - BBC

Киев • УНН

 • 4056 просмотра

Оскароносная актриса Николь Кидман и четырехкратный обладатель премии «Грэмми» Кит Урбан расстались после почти 20 лет совместной жизни. Пара, поженившаяся в июне 2006 года, имеет двух детей: 17-летнюю Сандей Роуз и 14-летнюю Фейт Маргарет.

Николь Кидман и Кит Урбан расстаются после почти 20 лет совместной жизни - BBC
instagram.com/nicolekidman

Николь Кидман и Кит Урбан расстались после почти 20 лет совместной жизни, со ссылкой на источник сообщило ВВС, пишет УНН.

Детали

У звездной пары двое детей: 17-летняя Сандей Роуз и 14-летняя Фейт Маргарет.

Оскароносная актриса и кантри-певец – четырехкратный обладатель премии "Грэмми" – женаты с июня 2006 года.

Первым сообщил о разрыве TMZ со ссылкой на источники, которые сообщили, что пара жила отдельно с лета, и Кидман не хочет расставания. Источник ВВС подтвердил эту информацию.

Причина их расставания неясна.

Кидман и Урбан, выросшие в Австралии, пережили взлеты и падения за почти два десятилетия совместной жизни. Обе звезды становились победителями и номинировались на высшие награды в своих сферах. На протяжении многих лет они поддерживали и подбадривали друг друга, регулярно появляясь вместе на церемониях награждения и голливудских премьерах. И минусы: через несколько месяцев после свадьбы Урбан обратился в реабилитационный центр по поводу наркотической и алкогольной зависимости. И он, и Кидман говорили, что борьба с зависимостью укрепила их связь. Кидман и несколько его близких друзей организовали интервенцию, которая, по словам Урбана, изменила его жизнь.

"Мне кажется, все было создано специально для того момента, чтобы объединить нас", - сказал он в 2010 году на шоу Опры Уинфри.

В июне пару видели вместе на матче Клубного чемпионата мира по футболу FIFA в Нэшвилле, штат Теннесси.

Они также появились вместе в мае, когда Урбану была вручена премия ACM Triple Crown на церемонии вручения премии Academy of Country Music Awards. Их сфотографировали на своих местах, где они счастливо целовались и держались за руки.

Дополнение

Актриса фильма Babygirl ранее была замужем за актером Томом Крузом. Пара прожила вместе более 10 лет и воспитывает двоих детей. Их брак распался в 2001 году.

Юлия Шрамко

