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Николь Кидман на церемонии вручения губернаторской премии пришлось снять туфли

Николь Кидман на церемонии вручения губернаторской премии пришлось снять туфли

Киев  •  УНН

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На церемонии вручения губернаторской премии Николь Кидман пришлось снять туфли из-за неудобной высоты пюпитра. 57-летняя актриса босиком вручила награду Джульет Тейлор в бальном зале Ray Dolby.

Австралийская актриса вышла на подиум, чтобы вручить премию губернатора Джульет Тейлор в бальном зале Ray Dolby на фестивале Ovation Hollywood. Однако у нее возникли проблемы с ее высокими шпильками.

Пишет УНН со ссылкой на DailyMail.

У Николь Кидман возник яркий момент во время вручения почетной награды на сцене Бала губернаторов 2024 в воскресенье вечером.

57-летняя австралийская актриса вышла на подиум, чтобы вручить премию губернатора Джульетте Тейлор в зале Рэя Долби в Ovation Hollywood. При этом что-то произошло с ее гардеробом. Многим показалось, что она соскользнула с черных туфель, не дойдя до микрофона. "Мне нужно снять обувь", - объяснила на сцене актриса. Сняв туфли на каблуках, Кидман сообщила присутствующим, что оказалась ниже, чем я думала".

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И актриса решилась. "Мне нужно снять обувь", - объяснила на сцене актриса, уточнив, что „пюпитр оказался ниже, чем я думала".

Затем Николь встала на сцену босиком и, слегка подпрыгивая, со смехом надела туфли. После вручения Джульет Тейлор почетной награды, обе женщины тепло и сердечно обнялась.

На мероприятии присутствовали самые яркие звезды Голливуда в потрясающих нарядах от кутюр, причем Николь возглавила список самых стильных женщин наряду с Дженнифер Лопес и Сиршей Ронан.

Напомним,

Актриса Николь Кидман выразила желание работать с Мартином Скорсезе, но отметила отсутствие женских ролей в его фильмах.

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Она также назвала других режиссеров, с которыми мечтает сотрудничать.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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