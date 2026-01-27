Із зимовим штормом у США пов'язують уже 38 смертей

Із жахливим зимовим штормом, що прокотився США від Техасу до Массачусетсу, пов'язують уже щонайменше 38 смертей, повідомляє USA Today, пише УНН.

Деталі

Небезпечні погодні умови "наразі пов'язані з щонайменше 38 смертями у 14 штатах, зокрема по одній у Канзасі, Кентуккі, Мічигані, Огайо, Південній Кароліні та Нью-Джерсі; по дві в Арканзасі, Массачусетсі та Міссісіпі; по три в Пенсільванії та Луїзіані; шістьма в Техасі; п'ятьма в Теннессі; та дев'ятьма в Нью-Йорку", пише видання.

Багато смертей, як вказано, були пов'язані з переохолодженням, діяльністю, пов'язаною з прибиранням снігу.

У вівторок у центральній та східній частині Сполучених Штатів, як вкащано, зберігалися "екстремально низькі температури", і очікується, що відключення електроенергії в деяких районах триватимуть кілька днів.

За даними Національної метеорологічної служби США, десятки мільйонів американців отримали попередження про сильні холоди, на тлі того, як пориви арктичного повітря утримували температуру нижче нуля. Синоптики AccuWeather попередили, що арктичне повітря над регіоном, як очікується, підтримуватиме сильний холод у районах, які вже вкриті снігом та льодом, створюючи небезпечні для життя умови.

Центр прогнозування погоди зазначив, що, за прогнозами, холодні умови збережуться на сході США до початку лютого.

"У Нью-Йорку може бути зафіксований один із найтриваліших періодів мінусових температур за всю історію спостережень, що вплине на транспорт, енергоспоживання та роботу підприємств", - ідеться у попередженні AccuWeather.

Протягом вихідних смертоносний зимовий шторм обрушився на більшу частину країни зі снігом і крижаним дощем, що порушило рух транспорту та спричинило масові відключення електроенергії. У неділю кількість відключень електроенергії по всій території Сполучених Штатів сягнула близько мільйона, згідно з даними видання.

