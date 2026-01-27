$43.130.01
14:04 • 1954 перегляди
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
13:14 • 12520 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
12:39 • 10994 перегляди
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
12:15 • 9870 перегляди
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
11:34 • 18084 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Ексклюзив
10:00 • 22937 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
27 січня, 08:29 • 16212 перегляди
Після того, як Odrex подав в суд на УНН, журналіста не пустили на пресконференцію
Ексклюзив
27 січня, 07:30 • 18475 перегляди
У Києві бракує водіїв: найбільший дефіцит в автобусному сполученні
26 січня, 17:23 • 33169 перегляди
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 82587 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
Із зимовим штормом у США пов'язують уже 38 смертей

Київ • УНН

 • 168 перегляди

Жахливий зимовий шторм у США спричинив щонайменше 38 смертей у 14 штатах, включаючи Нью-Йорк, Техас та Теннессі. Екстремально низькі температури та відключення електроенергії зберігаються в центральній та східній частині країни.

Із зимовим штормом у США пов'язують уже 38 смертей

Із жахливим зимовим штормом, що прокотився США від Техасу до Массачусетсу, пов'язують уже щонайменше 38 смертей, повідомляє USA Today, пише УНН.

Деталі

Небезпечні погодні умови "наразі пов'язані з щонайменше 38 смертями у 14 штатах, зокрема по одній у Канзасі, Кентуккі, Мічигані, Огайо, Південній Кароліні та Нью-Джерсі; по дві в Арканзасі, Массачусетсі та Міссісіпі; по три в Пенсільванії та Луїзіані; шістьма в Техасі; п'ятьма в Теннессі; та дев'ятьма в Нью-Йорку", пише видання.

Багато смертей, як вказано, були пов'язані з переохолодженням, діяльністю, пов'язаною з прибиранням снігу.

У вівторок у центральній та східній частині Сполучених Штатів, як вкащано, зберігалися "екстремально низькі температури", і очікується, що відключення електроенергії в деяких районах триватимуть кілька днів.

За даними Національної метеорологічної служби США, десятки мільйонів американців отримали попередження про сильні холоди, на тлі того, як пориви арктичного повітря утримували температуру нижче нуля. Синоптики AccuWeather попередили, що арктичне повітря над регіоном, як очікується, підтримуватиме сильний холод у районах, які вже вкриті снігом та льодом, створюючи небезпечні для життя умови.

Центр прогнозування погоди зазначив, що, за прогнозами, холодні умови збережуться на сході США до початку лютого.

"У Нью-Йорку може бути зафіксований один із найтриваліших періодів мінусових температур за всю історію спостережень, що вплине на транспорт, енергоспоживання та роботу підприємств", - ідеться у попередженні AccuWeather.

Протягом вихідних смертоносний зимовий шторм обрушився на більшу частину країни зі снігом і крижаним дощем, що порушило рух транспорту та спричинило масові відключення електроенергії. У неділю кількість відключень електроенергії по всій території Сполучених Штатів сягнула близько мільйона, згідно з даними видання.

Потужний шторм у США: 14 людей загинули, сотні тисяч людей без світла, понад 10 тис. рейсів скасовано26.01.26, 17:07 • 3996 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоНовини Світу
Ураган в США
Енергетика
Опалення
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Луїзіана
Канзас
Нью-Джерсі
Кентуккі
Теннессі
Арканзас
Огайо
Пенсільванія
Південна Кароліна
Мічиган
Техас
Нью-Йорк
Сполучені Штати Америки