С зимним штормом в США связывают уже 38 смертей

С ужасным зимним штормом, который прокатился по США от Техаса до Массачусетса, связывают уже по меньшей мере 38 смертей, сообщает USA Today, пишет УНН.

Детали

Опасные погодные условия "в настоящее время связаны с по меньшей мере 38 смертями в 14 штатах, в том числе по одной в Канзасе, Кентукки, Мичигане, Огайо, Южной Каролине и Нью-Джерси; по две в Арканзасе, Массачусетсе и Миссисипи; по три в Пенсильвании и Луизиане; шестью в Техасе; пятью в Теннесси; и девятью в Нью-Йорке", пишет издание.

Многие смерти, как указано, были связаны с переохлаждением, деятельностью, связанной с уборкой снега.

Во вторник в центральной и восточной части Соединенных Штатов, как указано, сохранялись "экстремально низкие температуры", и ожидается, что отключения электроэнергии в некоторых районах продлятся несколько дней.

По данным Национальной метеорологической службы США, десятки миллионов американцев получили предупреждения о сильных холодах, на фоне того, как порывы арктического воздуха удерживали температуру ниже нуля. Синоптики AccuWeather предупредили, что арктический воздух над регионом, как ожидается, будет поддерживать сильный холод в районах, которые уже покрыты снегом и льдом, создавая опасные для жизни условия.

Центр прогнозирования погоды отметил, что, по прогнозам, холодные условия сохранятся на востоке США до начала февраля.

"В Нью-Йорке может быть зафиксирован один из самых продолжительных периодов минусовых температур за всю историю наблюдений, что повлияет на транспорт, энергопотребление и работу предприятий", - говорится в предупреждении AccuWeather.

В течение выходных смертоносный зимний шторм обрушился на большую часть страны со снегом и ледяным дождем, что нарушило движение транспорта и вызвало массовые отключения электроэнергии. В воскресенье количество отключений электроэнергии по всей территории Соединенных Штатов достигло около миллиона, согласно данным издания.

