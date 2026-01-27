С зимним штормом в США связывают уже 38 смертей

$43.130.01
51.060.41
ukenru
14:04 • 2832 просмотра
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Эксклюзив
13:14 • 14127 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
12:39 • 11956 просмотра
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
12:15 • 10746 просмотра
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
11:34 • 19314 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Эксклюзив
10:00 • 23798 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
27 января, 08:29 • 16465 просмотра
После того, как Odrex подал в суд на УНН, журналиста не пустили на пресс-конференцию
Эксклюзив
27 января, 07:30 • 18606 просмотра
В Киеве не хватает водителей: самый большой дефицит в автобусном сообщении
26 января, 17:23 • 33349 просмотра
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
Эксклюзив
26 января, 16:43 • 82794 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
2.2м/с
89%
742мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Аварийные отключения света охватили несколько областей - Укрэнерго27 января, 06:18 • 29710 просмотра
Атака рф на Броды 27 января: в городе чувствуется дым, обучение в школах отменено27 января, 07:41 • 12488 просмотра
"Советуем обратиться к путину, который начал эту войну": МИД ответил вице-премьеру Италии Сальвини на заявления о Зеленском и мирном соглашении27 января, 08:03 • 16766 просмотра
Минобороны рф заявило о захвате Купянска-Узлового и Новояковлевки: карты DeepState опровергают ложь россиянPhoto09:41 • 12968 просмотра
Открытый конкурс или кулуарное решение: почему назначение главы Государственной авиационной службы Украины стало вопросом нацбезопасности11:42 • 16883 просмотра
публикации
Когда и как передавать показания счетчиков14:54 • 748 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
13:14 • 14127 просмотра
Открытый конкурс или кулуарное решение: почему назначение главы Государственной авиационной службы Украины стало вопросом нацбезопасности11:42 • 17181 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть11:34 • 19314 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
Эксклюзив
10:00 • 23798 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Музыкант
Саламаха Орест Игоревич
Александр Усик
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Одесса
Соединённые Штаты
Село
Львовская область
Реклама
УНН Lite
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык11:53 • 8594 просмотра
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско26 января, 17:14 • 25892 просмотра
Друг Олега Винника раскрыл причины проблем со здоровьем певца и почему он не служил в ВСУ26 января, 14:43 • 25200 просмотра
Новый трек, новое видео, новый альбом: Гарри Стайлз возвращается после трехлетнего молчанияVideo26 января, 14:07 • 25537 просмотра
"Хотели шоу, а я шоу не дала": звезда "Холостяка-14" Шамия рассказала, почему ей на проекте выставили штраф в 5 тысяч долларов26 января, 11:48 • 28214 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
Таймс
Ракетный комплекс "Тор

С зимним штормом в США связывают уже 38 смертей

Киев • УНН

 • 718 просмотра

Ужасный зимний шторм в США стал причиной по меньшей мере 38 смертей в 14 штатах, включая Нью-Йорк, Техас и Теннесси. Экстремально низкие температуры и отключения электроэнергии сохраняются в центральной и восточной части страны.

С зимним штормом в США связывают уже 38 смертей

С ужасным зимним штормом, который прокатился по США от Техаса до Массачусетса, связывают уже по меньшей мере 38 смертей, сообщает USA Today, пишет УНН.

Детали

Опасные погодные условия "в настоящее время связаны с по меньшей мере 38 смертями в 14 штатах, в том числе по одной в Канзасе, Кентукки, Мичигане, Огайо, Южной Каролине и Нью-Джерси; по две в Арканзасе, Массачусетсе и Миссисипи; по три в Пенсильвании и Луизиане; шестью в Техасе; пятью в Теннесси; и девятью в Нью-Йорке", пишет издание.

Многие смерти, как указано, были связаны с переохлаждением, деятельностью, связанной с уборкой снега.

Во вторник в центральной и восточной части Соединенных Штатов, как указано, сохранялись "экстремально низкие температуры", и ожидается, что отключения электроэнергии в некоторых районах продлятся несколько дней.

По данным Национальной метеорологической службы США, десятки миллионов американцев получили предупреждения о сильных холодах, на фоне того, как порывы арктического воздуха удерживали температуру ниже нуля. Синоптики AccuWeather предупредили, что арктический воздух над регионом, как ожидается, будет поддерживать сильный холод в районах, которые уже покрыты снегом и льдом, создавая опасные для жизни условия.

Центр прогнозирования погоды отметил, что, по прогнозам, холодные условия сохранятся на востоке США до начала февраля.

"В Нью-Йорке может быть зафиксирован один из самых продолжительных периодов минусовых температур за всю историю наблюдений, что повлияет на транспорт, энергопотребление и работу предприятий", - говорится в предупреждении AccuWeather.

В течение выходных смертоносный зимний шторм обрушился на большую часть страны со снегом и ледяным дождем, что нарушило движение транспорта и вызвало массовые отключения электроэнергии. В воскресенье количество отключений электроэнергии по всей территории Соединенных Штатов достигло около миллиона, согласно данным издания.

Мощный шторм в США: 14 человек погибли, сотни тысяч людей без света, более 10 тыс. рейсов отменены26.01.26, 17:07 • 4016 просмотров

Юлия Шрамко

Новости МираПогода и окружающая среда
Ураган в США
Энергетика
Отопление
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Луизиана
Канзас
Нью-Джерси
Кентукки
Теннесси
Арканзас
Огайо
Пенсильвания
Южная Каролина
Мичиган
Техас
Нью-Йорк
Соединённые Штаты