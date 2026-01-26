$43.140.03
Мощный шторм в США: 14 человек погибли, сотни тысяч людей без света, более 10 тыс. рейсов отменены

Киев • УНН

 • 252 просмотра

Мощный шторм в США привел к гибели по меньшей мере 14 человек и оставил сотни тысяч без электричества. Отменено более 10 000 рейсов, школы и дороги по всей стране закрыты.

Мощный шторм в США: 14 человек погибли, сотни тысяч людей без света, более 10 тыс. рейсов отменены

Мощный шторм, обрушившийся на некоторые районы США, унес жизни по меньшей мере 14 человек, а сотни тысяч остались без электричества, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

По меньшей мере 14 смертей в нескольких штатах связаны со штормом, хотя в некоторых случаях официальные лица заявляют, что еще рано определять причину смерти.

Сообщается о погибших в Нью-Йорке, Теннесси, Луизиане, Массачусетсе, Канзасе и Техасе, где 16-летняя девушка погибла в результате несчастного случая на санках.

Более 10 000 рейсов были отменены, школы и дороги по всей стране закрыты.

"Согласно веб-сайту FlightAware, количество отмененных сегодня рейсов возросло до 10 061. Нью-Йорк больше всего пострадал от сбоев: 379 рейсов было отменено, а более 30 задержано в аэропортах имени Джона Кеннеди, Ла-Гуардии и Ньюарка", - отмечается в сообщении.

Зимний шторм также спровоцировал массовую отмену рейсов в международном аэропорту Бостон Логан, а также в аэропортах Даллис, Рейган и Балтимор в Вашингтоне.

Предупреждения Национальной метеорологической службы США (NWS) распространились от Техаса на юге до Новой Англии на северо-востоке.

Даже для Канады этот шторм стал шоком, на фоне того, как в воскресенье в аэропорту Пирсон выпал рекордный снегопад.

Ледяной дождь создал опасные условия для передвижения, а в понедельник температура утром опустилась ниже нуля - даже на побережье Мексиканского залива.

Сайт отслеживания PowerOutage.com, как пишет The Guardian, показал, что по состоянию на понедельник более 820 000 клиентов остались без электроэнергии, преимущественно на юге США, где шторм усилился в субботу.

Но, как пишет издание, в большинстве мест, пострадавших от этой зимней бури, снегопад будет продолжать стихать в понедельник, в основном ограничиваясь дальним востоком Канады до вторника.

Некоторые снегопады, вызванные эффектом озер, продолжатся в течение следующих нескольких дней, что приведет к дальнейшему накоплению снега в районах, расположенных к востоку от Великих озер, но во многих других центральных и восточных частях США будет в основном сухо, но очень холодно.

"Таким образом, хотя прогноз может выглядеть менее тревожным, снег и лед, уже находящиеся на земле, вряд ли быстро растают и будут продолжать создавать проблемы", - говорится в сообщении.

Юлия Шрамко

