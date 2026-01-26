Потужний шторм у США: 14 людей загинули, сотні тисяч людей без світла, понад 10 тис. рейсів скасовано

Потужний шторм, який обрушився на деякі райони США, забрав життя щонайменше 14 людей, а сотні тисяч залишилися без електрики, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Щонайменше 14 смертей у кількох штатах пов'язані зі штормом, хоча в деяких випадках офіційні особи заявляють, що ще зарано визначати причину смерті.

Повідомляється про загиблих у Нью-Йорку, Теннессі, Луїзіані, Массачусетсі, Канзасі та Техасі, де 16-річна дівчина загинула внаслідок нещасного випадку на санках.

Понад 10 000 рейсів було скасовано, школи та дороги по всій країні закрито.

"Згідно з веб-сайтом FlightAware, кількість скасованих сьогодні рейсів зросла до 10 061. Нью-Йорк найбільше постраждав від збоїв: 379 рейсів було скасовано, а понад 30 затримано в аеропортах імені Джона Кеннеді, Ла-Гуардії та Ньюарка", - зазначається у повідомленні.

Зимовий шторм також спровокував масове скасування рейсів у міжнародному аеропорту Бостон Логан, а також у аеропортах Далліс, Рейган та Балтимор у Вашингтоні.

Попередження Національної метеорологічної служби США (NWS) поширилися від Техасу на півдні до Нової Англії на північному сході.

Навіть для Канади цей шторм став шоком, на тлі того, як в неділю в аеропорту Пірсон випав рекордний снігопад.

Крижаний дощ створив небезпечні умови для пересування, а в понеділок температура вранці опустилася нижче нуля - навіть на узбережжі Мексиканської затоки.

Сайт відстеження PowerOutage.com, як пише The Guardian, показав, що станом на понеділок понад 820 000 клієнтів залишилися без електроенергії, переважно на півдні США, де шторм посилився в суботу.

Та, як пише видання, у більшості місць, що постраждали від цієї зимової бурі, снігопад продовжуватиме стихати у понеділок, здебільшого обмежуючись далеким сходом Канади до вівторка.

Деякі снігопади, спричинені ефектом озер, продовжаться протягом наступних кількох днів, що призведе до подальшого накопичення снігу в районах, розташованих на схід від Великих озер, але у багатьох інших центральних та східних частинах США буде в основному сухо, але дуже холодно.

"Таким чином, хоча прогноз може виглядати менш тривожним, сніг і лід, що вже знаходяться на землі, навряд чи швидко розтануть і продовжуватимуть створювати проблеми", - ідеться у повідомленні.

Потужні снігопади та шторми паралізували енергетику та транспорт у Європі