У 2028 році в Ліверпулі відкриється масштабний музей гурту The Beatles

Ліверпуль готується представити новий туристичний об’єкт, присвячений гурту The Beatles. Його площа становитиме 100 000 квадратних футів (близько 9 300 кв. м). Музикант Пол Маккартні назвав цей проєкт "надзвичайним", а прем'єр Британії Енді Бернем зазначив, що він демонструє "саме той рівень амбіцій, який хотілося б бачити частіше по всій Великій Британії", передає УНН із посиланням на The Guardian.

Відкриття заплановано на 2028 рік. Проєкт стане масштабним оновленням музею "The Beatles Story", що працює в ліверпульському комплексі "Royal Albert Dock" із 1990 року. Тепер об’єкт переходить у власність компанії "Apple Corps", що належить учасникам гурту. Завдяки цьому "The Beatles Story" стане першим офіційним простором для шанувальників The Beatles у їхньому рідному місті.

Музей також змінить локацію: він переїде до колишнього торговельного центру "St John’s Market", розташованого неподалік від залізничного вокзалу "Lime Street". Ця будівля пустує з моменту закриття у 2024 році. Нове приміщення дозволить розширити музей у чотири рази порівняно з його нинішніми площами.

Крім того, компанія "Apple Corps" оголосила про намір взяти в управління та реконструювати другу за висотою будівлю Ліверпуля — вежу "St Johns Beacon" (висотою 450 футів, або близько 137 метрів). Вона також пустує з 2024 року, коли закрився оглядовий майданчик, а радіостанції, що орендували там приміщення, виїхали. Вежа, що розташована поруч із оновленим музеєм, стане окремим туристичним об’єктом, присвяченим фантазійному психоделічному анімаційному фільму The Beatles "Yellow Submarine" ("Жовтий підводний човен"). Нова версія експозиції "Історія The Beatles" (The Beatles Story) позиціюється як "багатогодинна пригода". Вона відтворить знакові місця з історії гурту: від будинків у Ліверпулі, де пройшло дитинство музикантів, до легендарного клубу "Cavern" та нічних закладів Гамбурга, де вони здобували свій перший досвід. Експозиція також охопить студію на Еббі-роуд (Abbey Road), стадіон "Шей" (Shea Stadium) у Нью-Йорку — де "бітломанія" викликала такий шалений крик фанатів, що самі музиканти не чули власної гри, — а також будівлю на лондонській вулиці Севіл-роу (Savile Row), на даху якої у 1969 році відбувся останній концерт гурту.

Пол Маккартні зазначив: "Для мене неймовірно і зворушливо, що люди досі цікавляться нашою історією. Дуже тішить, що "Історія The Beatles" та комплекс "Beacon" у самому серці Ліверпуля зазнають таких захопливих змін. Я люблю Ліверпуль. Це частина мене, частина того, ким є The Beatles. Якби хтось сказав нам про це тоді, коли ми тільки починали свій шлях, ми б нізащо не повірили".

Рінго Старр також схвально відгукнувся про ці плани: "Чудово бути частиною цього — у глибині душі я все ще ліверпулець (скаузер). Ліверпуль був і залишається музичним містом. А тепер ми розширюємо "Історію The Beatles"… просто фантастика! Музика продовжує жити".

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Також було створено нову благодійну організацію — Apple Corps Liverpool Trust. Вона отримуватиме частину коштів від кожного проданого квитка, які будуть спрямовані на підтримку ініціатив для місцевих музикантів.

Енді Бернем високо оцінив плани щодо Ліверпуля, відзначивши, що вони демонструють "саме той рівень амбіцій, який хотілося б бачити по всій Британії: підтримка того, що наші великі міста роблять найкраще, і перетворення їхньої світової репутації на нові робочі місця, можливості та економічне зростання". Він також підкреслив, що благодійна складова проєкту допоможе "наступному поколінню молодих артистів — де б вони не зростали — повірити в те, що існує шлях від власної спальні, репетиційної кімнати чи місцевого концертного майданчика до вершин світового визнання".

Мер Ліверпуля Стів Ротерам зазначив: "Люди вже долають півсвіту, щоб відвідати місце народження чотирьох хлопців, які сколихнули планету. Ці плани виводять цей неймовірний магнетизм на новий рівень, створюючи туристичний об’єкт світового класу. Він дасть ще мільйонам шанувальників привід здійснити паломництво до свого духовного дому, щоб на власні очі побачити місто, відчути його музику й культуру".

Проєкт реалізується компанією Apple Corps у співпраці з міською радою Ліверпуля та Об’єднаною адміністрацією Ліверпульського міського регіону за підтримки уряду Великої Британії. Фінансові подробиці проєкту та умови партнерства наразі не розголошуються.

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Виконавчий директор Apple Corps Том Грін порівняв ці плани з маєтком Елвіса Преслі "Грейсленд" у Мемфісі або парком розваг Доллі Партон "Доллівуд" у штаті Теннессі: "Це буде локація світового рівня в центрі міста — саме там, де все почалося".

Грін також курує створення ще одного офіційного об’єкта, присвяченого The Beatles: реконструкцію будівлі за адресою Севіл-роу, 3 (3 Savile Row), де відбувся їхній останній концерт на даху. Семиповерховий музей, відкриття якого заплановано на 2027 рік, надасть відвідувачам доступ до даху. Також у ньому відтворять студію звукозапису, де гурт працював над альбомом "Let It Be", а ще розмістять експозиції з архіву Apple Corps і тимчасові виставки.

Ці плани є частиною масштабних і різноманітних зусиль зі збереження та популяризації спадщини The Beatles. Зокрема, йдеться про амбітний проєкт — серію з чотирьох біографічних фільмів під керівництвом режисера Сема Мендеса, кожен з яких розповідає історію одного з учасників гурту. Ці стрічки, що зараз перебувають у виробництві, вийдуть на екрани у 2028 році, а декорації та реквізит із них будуть використані для відтворення історичних локацій у новій версії експозиції "The Beatles Story".

Гамбурзький період творчості гурту висвітлюється в окремому проєкті — драматичному серіалі BBC "Hamburg Days", сценарій до якого написав Джеймі Каррагер (автор серіалу "Спадкоємці"). Водночас триває перевидання музичного каталогу The Beatles: розширена версія альбому "Rubber Soul" (1965) на початку цього місяця посіла друге місце в британських чартах.

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The Beatles є потужним туристичним магнітом для Ліверпуля: згідно з дослідженням 2016 року, гурт щороку приносить місцевій економіці 82 мільйони фунтів стерлінгів. Нинішня версія експозиції "The Beatles Story" — що включає такі експонати, як перша гітара Джорджа Гаррісона та окуляри Джона Леннона — сприяла досягненню цього успіху. Протягом останніх двох років музей щоразу здобував нагороду "VisitEngland" за високі досягнення.