В 2028 году в Ливерпуле откроется масштабный музей группы The Beatles

Ливерпуль готовится представить новый туристический объект, посвящённый группе The Beatles. Его площадь составит 100 000 квадратных футов (около 9 300 кв. м). Музыкант Пол Маккартни назвал этот проект "чрезвычайным", а премьер Британии Энди Бернем отметил, что он демонстрирует "именно тот уровень амбиций, который хотелось бы видеть чаще по всей Великобритании", передаёт УНН со ссылкой на The Guardian.

Открытие запланировано на 2028 год. Проект станет масштабным обновлением музея "The Beatles Story", работающего в ливерпульском комплексе "Royal Albert Dock" с 1990 года. Теперь объект переходит в собственность компании "Apple Corps", принадлежащей участникам группы. Благодаря этому "The Beatles Story" станет первым официальным пространством для поклонников The Beatles в их родном городе.

Музей также сменит местоположение: он переедет в бывший торговый центр "St John’s Market", расположенный неподалёку от железнодорожного вокзала "Lime Street". Это здание пустует с момента закрытия в 2024 году. Новое помещение позволит расширить музей в четыре раза по сравнению с его нынешними площадями.

Кроме того, компания "Apple Corps" объявила о намерении взять под управление и реконструировать второе по высоте здание Ливерпуля — башню "St Johns Beacon" (высотой 450 футов, или около 137 метров). Она также пустует с 2024 года, когда закрылась смотровая площадка, а радиостанции, арендовавшие там помещения, съехали. Башня, расположенная рядом с обновлённым музеем, станет отдельным туристическим объектом, посвящённым фантазийному психоделическому анимационному фильму The Beatles "Yellow Submarine" ("Жёлтая подводная лодка"). Новая версия экспозиции "История The Beatles" (The Beatles Story) позиционируется как "многочасовое приключение". Она воссоздаст знаковые места из истории группы: от домов в Ливерпуле, где прошло детство музыкантов, до легендарного клуба "Cavern" и ночных заведений Гамбурга, где они получали свой первый опыт. Экспозиция также охватит студию на Эбби-роуд (Abbey Road), стадион "Шей" (Shea Stadium) в Нью-Йорке — где "битломания" вызвала такой оглушительный крик фанатов, что сами музыканты не слышали собственной игры, — а также здание на лондонской улице Сэвил-роу (Savile Row), на крыше которого в 1969 году состоялся последний концерт группы.

Пол Маккартни отметил: "Для меня невероятно и трогательно, что люди до сих пор интересуются нашей историей. Очень радует, что "История The Beatles" и комплекс "Beacon" в самом сердце Ливерпуля претерпят такие захватывающие изменения. Я люблю Ливерпуль. Это часть меня, часть того, чем являются The Beatles. Если бы кто-нибудь сказал нам об этом тогда, когда мы только начинали свой путь, мы бы ни за что не поверили".

Ринго Старр также одобрительно отозвался об этих планах: "Здорово быть частью этого — в глубине души я всё ещё ливерпулец (скаузер). Ливерпуль был и остаётся музыкальным городом. А теперь мы расширяем "Историю The Beatles"… просто фантастика! Музыка продолжает жить".

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Также была создана новая благотворительная организация — Apple Corps Liverpool Trust. Она будет получать часть средств от каждого проданного билета, которые будут направлены на поддержку инициатив для местных музыкантов.

Энди Бернем высоко оценил планы относительно Ливерпуля, отметив, что они демонстрируют "именно тот уровень амбиций, который хотелось бы видеть по всей Британии: поддержку того, что наши большие города делают лучше всего, и превращение их мировой репутации в новые рабочие места, возможности и экономический рост". Он также подчеркнул, что благотворительная составляющая проекта поможет "следующему поколению молодых артистов — где бы они ни росли — поверить в то, что существует путь от собственной спальни, репетиционной комнаты или местной концертной площадки к вершинам мирового признания".

Мэр Ливерпуля Стив Ротерам отметил: "Люди уже преодолевают полмира, чтобы посетить место рождения четырех парней, которые потрясли планету. Эти планы выводят этот невероятный магнетизм на новый уровень, создавая туристический объект мирового класса. Он даст еще миллионам поклонников повод совершить паломничество в свой духовный дом, чтобы собственными глазами увидеть город, ощутить его музыку и культуру".

Проект реализуется компанией Apple Corps в сотрудничестве с городским советом Ливерпуля и Объединенной администрацией Ливерпульского городского региона при поддержке правительства Великобритании. Финансовые подробности проекта и условия партнерства пока не разглашаются.

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Исполнительный директор Apple Corps Том Грин сравнил эти планы с поместьем Элвиса Пресли "Грейсленд" в Мемфисе или парком развлечений Долли Партон "Долливуд" в штате Теннесси: "Это будет объект мирового уровня в центре города — именно там, где все началось".

Грин также курирует создание еще одного официального объекта, посвященного The Beatles: реконструкцию здания по адресу Сэвил-роу, 3 (3 Savile Row), где состоялся их последний концерт на крыше. Семиэтажный музей, открытие которого запланировано на 2027 год, предоставит посетителям доступ на крышу. Также в нем воссоздадут звукозаписывающую студию, где группа работала над альбомом "Let It Be", а еще разместят экспонаты из архива Apple Corps и временные выставки.

Эти планы являются частью масштабных и разнообразных усилий по сохранению и популяризации наследия The Beatles. В частности, речь идет об амбициозном проекте — серии из четырех биографических фильмов под руководством режиссера Сэма Мендеса, каждый из которых рассказывает историю одного из участников группы. Эти картины, которые сейчас находятся в производстве, выйдут на экраны в 2028 году, а декорации и реквизит из них будут использованы для воссоздания исторических локаций в новой версии экспозиции "The Beatles Story".

Гамбургский период творчества группы освещается в отдельном проекте — драматическом сериале BBC "Hamburg Days", сценарий к которому написал Джейми Каррагер (автор сериала "Наследники"). Тем временем продолжается переиздание музыкального каталога The Beatles: расширенная версия альбома "Rubber Soul" (1965) в начале этого месяца заняла второе место в британских чартах.

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The Beatles являются мощным туристическим магнитом для Ливерпуля: согласно исследованию 2016 года, группа ежегодно приносит местной экономике 82 миллиона фунтов стерлингов. Нынешняя версия экспозиции "The Beatles Story" — включающая такие экспонаты, как первая гитара Джорджа Харрисона и очки Джона Леннона, — способствовала этому успеху. На протяжении последних двух лет музей каждый раз получал награду "VisitEngland" за высокие достижения.