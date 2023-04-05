BBC поделился одной из первых записей живых концертов The Beatles
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Британский вещатель BBC поделился одной из самых давних записей живых концертов The Beatles, пишет УНН.
Детали
Как указывает PA Media, человек, который сделал одну из первых полных записей живых выступлений The Beatles, сказал, что этот опыт «изменил его жизнь».
Джон Блумфилд, которому в то время было 15 лет, сказал, что он превратился «из мальчика в мужчину… в тот самый момент», и концерт был «чем-то, чего мы никогда не переживали».
Шоу проходило в школе-интернате Stowe School в Бакингемшире 4 апреля 1963 года, когда группа играла в школьном театре.
Запись была передана BBC почти ровно через 60 лет после ее создания.
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