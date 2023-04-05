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BBC поділився одним із перших записів живих концертів The Beatles

BBC поділився одним із перших записів живих концертів The Beatles

Київ • УНН

 • 6019189 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Британський мовник BBC поділився одним із найдавніших записів живих концертів The Beatles, пише УНН.

Деталі

Як вказує PA Media, чоловік, який зробив один із перших повних записів живих виступів The Beatles, сказав, що цей досвід «змінив його життя».

Джон Блумфілд, якому на той час було 15 років, сказав, що він перетворився «з хлопчика на чоловіка… в той самий момент», і концерт був «чимось, чого ми ніколи не переживали».

Шоу проходило у школі-інтернаті Stowe School у Бакінгемширі 4 квітня 1963 року, коли гурт грав у шкільному театрі.

Запис був переданий BBC майже рівно через 60 років після його створення.

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